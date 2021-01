Ipsos preuzima hrvatski Dotmetrics. Evo što je o prodaji firme govorio Jan Jilek

Francuski Ipsos je prije nekoliko dana na svojim internetskim stranicama službeno objavio da je akvirirao hrvatsku tvrtku Fistnet zaslužnu za digitalnu platformu Dotmetrics koja analizira posjećenost internetskih stranica. Kolika je vrijednost transakcije ostaje povjerljiv i javnosti nepoznat podatak.

Jedna od najpoznatijih svjetskih agencija za istraživanje tržišta Ipsos početkom prošle godine s Dotmetricsom je pobijedila na 300 milijuna kuna vrijednom UKOM-ovom natječaju, postali su tako novi službeni analitički sustav za prikupljanje podataka o posjećenosti internetskih stranica u Velikoj Britaniji. Ugovor s UKOM-om, britanskom zajednicom izdavača i oglašivača, hrvatskom je startupu na čelu s Tomislavom Fistrićem i Janom Jilekom otvorio vrata britanskog tržišta online oglašavanja 'teškom' 15 milijardi funti. Posao mjerenja im starta ove godine, a ugovor traje do 2026.

Suradnja im se očito jako svidjela pa su odlučili produbiti odnose.

Izvršni direktor Ipsosa Didier Truchot komentirao je da su ponosni što surađuju s Fistnetovim talentiranim i iskusnim stručnjacima te da će zajedničkim naporima ubrzati razvoj rješenja za mjerenje posjećenosti internetskih stranica. Izvršni direktor Fistneta Fistrić izjavio je kratko da se vesele što će postati dio Ipsosove obitelji koju već poznaju i vole te da će Dotmetrics značajno doprinijeti radu te tvrtke.

Zanimljivo je da nam je u intervju neposredno nakon velikog uspjeha na UKOM-ovom natječaju Jilek ispričao kako su razmišljali o prodaji, ali nisu imali financijskih mogućnosti da se na taj korak odvaže te su rješenje našli u partnerstvu s Ipsosom. Potaknulo je to i nova zapošljavanja.

– Od četiri koliko nas je bilo prije mjesec dana, danas nas je devet, do kraja mjeseca očekujemo da će nas biti deset. Za mjesec, dva bit će nas 14, do kraja godine 20-ak. To mijenja i organizacijsku strukturu tvrtke, ali potrudit ćemo se što dulje zadržati je plitkom. Razmišljali smo i o vlastitoj prodaji, ali to je iziskivalo investicije. Nismo ih mogli dobiti te smo partnera pronašli u Ipsosu, globalnom lideru u istraživanju tržišta. Bez njega za ovakav iskorak bile bi nam potrebne velike investicije koje, nažalost, u Hrvatskoj nismo u mogućnosti dobiti - ispričao nam je Jilek u ožujku prošle godine pojasnivši kako startupu u Hrvatskoj ili regiji, iako je možda i lider, financijski rezultati na malim i 'skromnim' tržištima ne daju mogućnost da traže velike investicije.

Tada se nije moglo naslutiti da će ni godinu dana kasnije prodati posao.

– Kratkoročni su planovi fokusirani na UK tržište i službeni start mjerenja koji je zakazan za 1. siječnja 2021. godine. Iako se skoro godina dana čini mnogo, čeka nas velika priprema da taj proces prođe što glatkije. Nakon toga dolaze na red ostala potencijalna tržišta, a i razvoj novih mogućnosti analize podataka na postojećoj platformi te prikupljanje još većeg spektra podataka, možda i s nekih drugih platformi i nekim drugim alatima - ispričao nam je tada Jilek.