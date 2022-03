Iskustvo poduzetnika: Internetsko i mobilno bankarstvo Sberbanka ne radi, isplate su blokirane

Slijedom situacije s europskim sankcijama Rusiji, Europska središnja banka (ECB) objavila je da Sberbank d.d. propada ili će vjerojatno propasti te je donijela odluku o moratoriju poslovanja Sberbank koji je na snazi do utorka, 1. ožujka, do 23:59:59 sati. Za vrijeme dvodnevnog moratorija građani i poduzeća (deponenti) mogu ukupno dnevno raspolagati iznosima do 7.280 kuna.

IT tvrtka Web Marketing koja se bavi izradom i optimizacijom internetskih stranica te online marketingom, jedna je od tvrtki koje svoj račun imaju u Sberbanci te je pogođena ovom situacijom. Njezin direktor i suvlasnik Hrvoje Nekić opisao je za Lider s kojim se sve problemima susreću tijekom moratorija.

– Od jučer nismo u mogućnosti pristupiti Internet bankarstvu koji nam je u pravilu glavni način izvršavanja transakcija i uvida u stanje poslovnih računa. Poruka koja je vidljiva danas dolje na slici ista je kao i jučer. Mobilno bankarstvo isto ne radi – priča Nekić.

Na stranicama internetskog bankarstva Sberbanka piše da 'sustav nije dostupan radi tehničkog održavanja' te da je 'predviđeno trajanje radova do 23:59'.

– Uplate uredno sjedaju na račun, a dobili smo i izvode jutros na mail (taj dio izgleda uredno funkcionira). Sve su isplate blokirane uključujući i one koje je su prethodno autorizirane i postavljene da se izvrše s jučerašnjim i današnjim danom. Jedino što je moguće jest otići u banku i osobno podići 4000 kuna, putem bankomata dignuti (koji su prazni ili ne rade) 2000 kuna i za kupnju putem POS uređaja 'potrošiti' 1280 kn. Navedeni iznosi su dnevni limiti. Sve navedeno vrijedi i za privatne i pravne osobe. S tim iznosom nažalost ne možete ništa kao tvrtka riješiti. Konkretno, do sada nismo imali potrebu za dizanjem gotovine i plaćanje putem POS uređaja pa niti nemamo fizičku karticu, no kao što sam spomenuo, to ništa značajno ne mijenja – nastavlja Nekić te se pita što će biti sutra, hoće li moratorij završiti ili se produžiti te što nastupa u slučaju da se produži, sanacija, stečaj ili nešto treće.

– Mjesec je iza nas, radi se obračun plaća i treba krenuti s isplatama plaća i svih davanja na plaće. Hoćemo li biti u mogućnosti tu obavezu izvršiti? Mi smo IT tvrtka i najveći dio troška nam je ljudski rad. Što je s ostalim tvrtkama koje imaju druge obaveze koje ne mogu do roba i materijala bez da podmire prethodna ili konkretna potraživanja? – pita se Nekić.

Zakašnjela reakcija institucija

Odlučili su otvoriti račun u drugoj banci, a od nadležnih institucija i države očekuju brzu i djelotvornu reakciju, posebno ako dođe do isplate depozita od strane Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Ono što možemo sada učiniti i što već radimo jest, stopiranje svih otvorenih potraživanja da se uplaćuju na račun u Sberbanci, po otvaranju novog računa obavještavanje klijenata da uplate izvrše na novi račun. Svi novi računi za usluge će biti izdavani s novim žiro računom kako bi uplate sjedale u drugu banku. Sve to, naravno, radimo da osiguramo što normalniji tijek budućeg poslovanja jer nas je ova trenutna situacija zabrinula, što do sada nije bilo slučaj. Imali smo povjerenje – objašnjava Nekić i napominje da do ovoga svega možda nije trebalo niti doći.

– Nepovjerenje građana i tvrtki je dovelo Sberbanku u situaciju kojoj se danas nalazimo, banka bez depozita nije banka i niti jedna banka ne može izdržati veliki odljev novca. Institucije su trebale reagirati prije i stvoriti uvjete da se ovo ne dogodi i bolje komunicirati s javnošću. Sada su oni koji su imali povjerenje u problemima, poslovanje im je blokirano i ne zna im se sudbina – kaže Nekić.

Pita se što će biti s tvrtkama koje posluju isključivo ili većinom preko Sberbanke, što će biti s ljudima koji rade u tim tvrtkama i njihovim plaćanjima te što će biti sa Sberbankom i ljudima koji tamo rade? Naposljetku, tko će snositi posljedice cijele ove situacije?