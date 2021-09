Istraživanja pokazuju bolje rezultate maloljetničkog konzumiranja alkohola u Hrvatskoj

Današnji roditelji mijenjaju ustaljene obrasce i više razgovaraju sa svojom djecom o svim temama, pa tako i o alkoholu, što je pozitivan pomak u odnosu na prijašnje generacije. Upravo takva kvalitetna komunikacija stvara odnos povjerenja između roditelja i djece. Rezultati su to istraživanja 'Izazovi, potrebe i prepreke roditelja u vezi konzumacije alkohola kod tinejdžera' koje je provelo Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja, a koje djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u suradnji s agencijom Valicon. Osim toga, konzumiranje alkohola kod maloljetnih osoba u Hrvatskoj pokazuje bolje rezultate i u europskim istraživanjima.

Takvim rezultatima doprinose društveno odgovorne kampanje, a novo izdanje jedne takve kampanje pod nazivom 'Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne', predstavljeno je u utorak, 28. rujna, s ciljem upozoravanja javnosti na štetnost maloljetničke konzumacije alkohola. U sklopu kampanje, koju provodi Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja, predstavljen je online Vodič za roditelje. Cilj Vodiča je osnažiti kompetencije roditelja te pridonijeti prevenciji konzumiranja alkohola mladih, a izrađen je u suradnji s udrugom 'Ti si ok', koja pruža podršku djeci i mladima s problemima u ponašanju.

– Industrija piva jedina je alkoholna industrija koja kontinuirano i sustavno promiče odgovornu konzumaciju alkohola punoljetnih osoba te prevenciju maloljetničke konzumacije. Kada je riječ o maloljetničkoj prevenciji konzuacije alkohola, to činimo kroz kampanju Uključi savjest, pokrenutu prije pet godina, a danas se predstavlja njezino šesto izdanje – istaknula je Božica Marković iz Udruženja proizvođača slada, hmelja i piva koje okuplja najveće hrvatske pivovare, ali i one male.

Osim zaštite industrije, Udruženje se ističu i u društveno odgovornom djelovanju. Tako su već prije 15-ak godina donijeli kodeks odgovornog marketinškog komuniciranja za svoje članove.

Pomak u generacijama

Spomenuto istraživanje provedeno je na fokus grupama s roditeljima tinejdžera od 13 do 18 godina, koji smatraju da je komunikacija s djecom najvažnija, a puno razgovara o osjetljivim temama kao što je alkohol kod djece stvara odnos povjerenja, a kod roditelja osjećaj da znaju što im djeca rade.

Roditelji su pokazali negativan stav prema opijanju i maloljetničkoj konzumaciji alkohola, ali svi navode da su djeca kušala alkohol u njihovom društvu. Vjeruju djeci kada kažu da nisu pila jer imaju otvoren odnos s djecom te vjeruju da druga djeca, a ne njihova, imaju više problema s alkoholom.

– Ohrabruje nas da europska istraživanja pokazuju bolje rezultate i trendove maloljetničkog konzumiranja alkohola u Hrvatskoj – istaknula je, predsjednica PR odbora Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja, čije su poruke ove godine usmjerene prema roditeljima, ali i osoblju koje radi u trgovinama, pa su se kampanji pridružili i trgovački lanci

U njihovim će trgovinama diljem Hrvatske biti istaknuti edukativni posteri i naljepnice koje upozoravaju na dosljednu primjenu zakonskih propisa o zabrani prodaje i posluživanja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

Nadalje, u istraživanju su uočene su i promjene u odgojnim obrascima, pa tako današnji roditelji tvrde kako njihovi roditelji nisu bili toliko uključeni u njihov život te da se manje o tome razgovaralo i općenito su roditelji manje znali. S druge strane, istraživanje je pokazalo kako današnji roditelji otvorenije razgovaraju sa svojom djecom, uključujući i o alkoholu.

Povjerenje i komunikacija ključni

Predstavljeni Vodič za roditelje potpuno je prilagođen roditeljima adolescenata koji doprinosi komunikaciji s djecom. Vodič otkriva zašto alkohol nije za maloljetnike te pruža informacije o tome kako odgojno postupati, kada i kako argumentirano razgovarati s djecom uzimajući pritom u obzir sve specifičnosti adolescencije te kada i gdje zatražiti stručnu pomoć.

Autorica vodiča Sonja Jarebica, magistra socijalne pedagogije iz Udruge 'Ti si ok', istaknula je da su povjerenje između roditelja i djece garancija za dobro socijalno ponašanje, no roditelje treba osvijestiti da to povjerenje treba graditi od ranog djetinjstva.

– Moj savjet roditeljima jest da budu znatiželjni prema svom djetetu, da mu posvete vrijeme, da dijete mora osjetiti prihvaćenost, razumijevanje, čak i u raspravama gdje se neće složiti s roditeljima. Odbijajući, prezaštitnički roditelji koji stvaraju nesigurnost kod djeteta koja su onda povodljivija za vršnjacima, kao i nezainteresirani roditelji, mogu stvoriti osjećaj kod djeteta da traži drugi put, onaj prema destruktivnom ponašanju – objasnila je Jarebica dodajući da roditelji vrlo rano moraju postavljati granice, ali im i dati potrebnu toplinu.

Također, objasnila je da dobar odnos s djetetom ne znači da nema problema, već da se s djetetom ti problemi mogu lakše raspraviti.

Tisuću razgovora

Predstavljanju su se pridružili i ambasadori kampanje, voditeljicapjevači sociolog, ujedno i roditelji tinejdžera. Šimleša je pritom istaknuo kako roditelji često griješe kad ne razgovaraju o potencijalno škakljivim temama sa svojom djecom jer, smatra, bolje je da djeca uče od roditelja, ali je važno i da razvijaju osjećaje uzajamnog povjerenja kako bi ih dijete ili njihovo društvo mogli uvijek nazvati ako se nađu u problemima.

Saša Lozar podsjetio je da to nije samo jedan razgovor, već 'tisuću i jedna roditeljska interakcija koja dovodi do toga da se dijete osjeća sigurno doma, da može reći nekome 'ne', da osjeća slobodu izraziti svoje mišljenje koje nitko ne može osporiti'.

– Svaki razgovor, svaki dan s njima ide prema tomu da oni jednoga dana psotanu odgovorni ljudi. Biti dobar roditelj ponekad znači i reći 'ne' – zaključila je Lana Pavić.

Više o kampanji nalazi se na internetskoj stranici na kojoj je moguće pronaći i Vodič za roditelje.