IT tvrtka Q otvara ured u Londonu i istražuje potencijalnu akviziciju jedne londonske kompanije

IT tvrtka Q najavila je u priopćenju kako krajem rujna otvara svoj ured u jednom od najznačajnijih poslovnih središta svijeta - Londonu. Za londonski ured bit će zadužen Vedran Tolić, jedan od osnivača Q-a i operativni direktor koji se seli u englesku metropolu, a podršku će mu pružiti direktor londonskog ureda Jesse Belgrave.

- Otvaranje ureda u Londonu je veliki korak naprijed za širenje Q-a jer stvara dodatnu vrijednost za postojeće klijente i otvara nam priliku za upoznavanje novih klijenata. Osim toga, već tražimo nove kadrove u Londonu, a istražujemo i potencijalnu akviziciju jedne londonske kompanije - ističe Vedran Tolić, suosnivač i operativni direktor Q-a.

Otvaranje ureda u Londonu označava novi iskorak, a u Q-u očekuju da će se zahvaljujući novom uredu moći još snažnije fokusirati na strateške projekte velikih brendova. Kompanija bilježi niz uspješnih suradnji s tamošnjim kompanijama kao što su The Times, BBC, Smart, uSwitch i mnoge druge.

- London je trenutno naše najveće tržište, a novi ured će nam pomoći da tamo još snažnije gradimo svoju poziciju. Većina naših klijenata su velike korporacije i da bismo s njima radili globalno moramo biti lokalni - najavljuje Filip Ljubić, suosnivač i izvršni direktor Q-a.

Domaća IT tvrtka ovim je potezom ostvarila značajan korak naprijed prema svojem cilju razvoja mreže ureda u svjetskim metropolama. Pozitivne vijesti o širenju dolaze nakon uvrštavanja Q-a u top 5 posto IT kompanija u svijetu po zadovoljstvu zaposlenika po Peakonu, dok se kompanija već preko godinu dana nalazi u elitnom društvu 20 najboljih svjetskih development tvrtki po Clutchu, vodećoj svjetskoj platformi za rangiranje IT tvrtki.

Osim svjetskih nagrada, prema istraživanju portala Moj posao, Q je tvrtka s najzadovoljnijim zaposlenicima u kategoriji srednje velikih tvrtki, a broj novih stručnjaka koje zapošljavaju kontinuirano raste. Samo ove godine Q će povećati svoj tim za preko 100 novih ljudi.