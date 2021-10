Ivan Ćubela: Na Biznisportu sportaši će moći dobiti bespovratna sredstva za svoje poslovne ideje

Ivan Ćubela, direktor tvrtke Improv3 koja je osmislila SaaS platformu za mjerenje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika, odlučio se pozabaviti društvenim problemom koji je ogroman, a nitko ga još nije riješio skalabilno. Riječ je o integraciji sportaša u društvo jednom kada njihove sportske karijere završe.

Potencijali sportaša u poslovnom okruženju su nedovoljno prepoznati, a karakteristike koje ih krase nakon profesionalnog bavljenja sportom neke su od trenutno najtraženijih osobina koje odjeli ljudskih resursa i poslodavci žele vidjeti u svojim zaposlenicima.

Stoga je Ćubela odlučio pokrenuti novu platformu Biznisport na kojoj će se pomagati sportašima da započnu karijere na drugačijem terenu, ali i u tome da prikupe bespovratna sredstva za financiranje svojih poslovnih ideja.

Trenutno još traje faza prikupljanja investicija kako bi se oformio fond i upogonio blockchain dio platforme za investitore.

Integracija sportaša na tržište rada i u poslovni svijet globalni je problem, a inicijativi Biznisporta podršku su dali i sportaši poput Gordana Kožulja, ali i druge istaknute osobe iz svijeta sporta poput Philippea Blancharda, bivšeg direktora Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC), koji su postali i savjetnici projekta.

U razgovoru s Ćubelom doznajemo kako je platforma zamišljena i kako će to sve funkcionirati.

Zašto bivšim sportašima treba pomoć da pronađu posao?

- Velika većina sportaša uopće ne dosegne najvišu razinu u sportu kojim se bave, bez obzira na ulaganja i trud. Čak i ako dosegnu tu razinu, u nekim im sportovima to svejedno ne garantira da će zaraditi za mirovinu. Jako dobar primjer toga su rukometašice koje su nedavno bile glavna vijest i otvoreno su javno rekle da je to što su postigle super, ali da se sada vraćaju u klubove koji ih ne plaćaju i da ne mogu živjeti od toga, a kamoli računati na sigurnu mirovinu. U manje plaćenim sportovima to se čak zna već u startu. Nažalost, kad dođe trenutak prekida sportske karijere, nebitno iz kojeg razloga, ti isti sportaši su prepušteni sami sebi da se snađu. Iako su oni uvjereni da ništa ne znaju i nisu dovoljno dobri za neki posao, stvarnost je drugačija. Naime, oni posjeduju vještine koje kompanije itekako traže. Naravno da nitko ne tvrdi da će netko nakon 15 godina sportske karijere biti doktor, odvjetnik ili developer, ali dosta drugih poslova se vrlo lako nauči raditi. Pogotovo stoga što su otpornost na stres, rad u timu, prilagodljivost, upornost i slične vještine na tržištu rada uistinu tražene.

Kako ste uopće prepoznali to kao područje kojim se želite baviti?

- Kao bivši košarkaš došao sam do trenutka kad sam morao prestati igrati. Situacija na tržištu me više puta indirektno upozoravala da razmišljam u drugom smjeru dok jednostavno nisam bio prisiljen napraviti taj iskorak. Morao sam se suočiti sa činjenicom da neću zaraditi dovoljno da imam za mirovinu. Svi ti osjećaji, strah, preispitivanje, iskorak u nepoznato, raditi nešto iz nova u što nisi siguran da pripadaš, nešto što nisi navikao - ostavljaju vrlo gorak okus. Uspio sam prijeći u svijet biznisa. Bavim se poduzetništvom i to sportsko iskustvo koje sam u njega ponio donosi veliku prevagu u svim preprekama koje prelazim. S obzirom na to iskustvo koje sad imam iz HR sektora, odlučio sam okupiti tim ljudi koji će riješiti taj problem prijelaza svim sportašima i napraviti sustav pomoći da u bilo kojem trenutku, kad njima zatreba, nisu sami i imaju druge opcije. Kvaliteta tih opcija naravno ovisi o njihovom ulaganju u sebe, ali sigurno nisu sami i imaju osnovne normalne opcije odmah kad im zatrebaju.

Što se sve na platformi Biznisport nudi?

- Platforma se sastoji od dva dijela. Prvi dio namijenjen je lakšoj integraciji bivših sportaša na tržište rada. Osmislili smo algoritam koji, nakon što sportaš odgovori na jednostavna pitanja o sebi i karijeri, automatski kreira životopis koji prezentira njegovu sportsku karijeru tako da ona bude relevantna poslodavcu. Tako mu se olakšava prijava na otvorene pozicije kompanija i dalje razvijati svoje vještine kroz edukacijski sustav prilagođen sportašima i njihovom vremenu. Drugi dio je platforma za investiranje koja je rađena na blockchain tehnologiji. Sportaš će moći prezentirati svoju poslovnu ideju kroz predefinirani način investitorima ili će moći povući bespovratna sredstva iz našeg Biznisport fonda koji će se puniti iz naših prihoda. O tome tko dobiva ta bespovratna sredstva će odlučivati zajednica po pravilu jedan token jedan glas.

Koliko već platforma postoji i koliko ste na njoj radili?

- Ideja je već neko vrijeme tu, a zadnjih par mjeseci smo aktivno radili da napravimo i osmislimo sve do kraja te se koncentrirali na kreiranje algoritma i životopisa. Cilj nam je donijeti sportašima vrijednost odmah. Platforma za investiranje će isto biti u kratkom roku gotova kako bismo omogućili odmah pristup bespovratnim sredstvima. S obzirom na to da smo u fazi prikupljanja investicije i da je u pitanju tokenizacija, kvalitetni projekti će moći doći vrlo brzo do nužno potrebnih financija kojima ćemo dalje poticati osvještavanje tog problema.

Možemo li pojasniti taj proces tokenizacije?

- Radimo tokenizaciju platforme za investiranje radi olakšanja korisničkog iskustva, ali i transparentosti raspoređivanja sredstava platforme. Njoj će moći pristupiti sportaši i investitori koji budu imali BIZS token (ERC20 token). Njime će moći investirati i primati investiciju, ali i glasati tko može dobiti bespovratna sredstva. Trenutno skupljamo investiciju u tri runde.

Kako se može investirati?

- Svi koji žele investirati u ranim fazama će to moći napraviti na našoj stranici. Token BIZS će biti izlistan i na Bitcoin-mjenjačnici.hr gdje će se također njime moći trgovati. Mogućnost investiranja ćemo otvoriti od 25. listopada. Želim naglasiti da nije potrebno predznanje da bi se investiralo. Sve je pojednostavljeno. Svi koji investiraju će imati status unutar platforme i prvi će dobiti ulaz kao i mogućnost da ulažu dalje s kupljenim tokenima te odlučuju o bespovratnim sredstvima. Za bilo kakva dodatna pitanja, potencijalni ulagači nam se slobodno mogu obratiti.

Možda da pojasnimo kako to funkcionira za ulagače?

- Dakle, oni kupe token da dobiju status investitora, potom mogu gledati 'pitcheve' sportaša i odlučiti u što bi željeli uložiti ili koja ideja zaslužuje financiranje bespovratnim sredstvima. Na primjer, ako uloži određeni iznos u neki posao, dogovori se postotak dobiti koji mu pripada, a kojeg potom može ponovno uložiti na platformi ili ga zadržati. Prihodi se ostvaruju kroz ulaganja, rast vrijednosti tokena i nagradama za ulog (eng. staking rewards).

Što biste htjeli da se iz svega toga izrodi?

- Glavni cilj nam je pomoći svim sportašima da imaju drugu opciju. Da ne moraju živjeti u strahu 'što ako'... Budući da je trenutačno aktualna tema mentalnog zdravlja kod sportaša, stres je sve veći zbog razvoja socijalnih mreža i slično, želim uspostaviti platformu na kojoj će ta zajednica imati svu potrebnu podršku, da sav trud koji su uložili u sport, maksimalno iskoriste za daljnji život.

Jesu li bivši sportaši diskriminirani na tržištu rada, obavija li ih svojevrsna cancel kultura?

- Ne mislim da je ovdje cancel kultura izražena koliko je nesvjesnost vrijednosti koje mi sportaši moramo postati svjesni. Nitko ne kaže da je sportaš nadčovjek u nečem drugom, ali definitivno moramo početi gledati sportaše kao i ostale članove društva. To znači i prihvatiti činjenicu da je bavljenje profesionalnim sportom iznimno težak posao za koji je potreban određeni talent. Zanimljiv je podatak da je u SAD-u čak 90 posto CEO-ova velikih kompanija sudjelovalo na sportskim natjecanjima dok su pohađali koledž. Mislim da su kompanije i ljudi koji zapošljavaju toga svjesni, ali sportaši još uvijek nisu. To je nešto na čemu treba aktivno raditi.