Ivan Hendija: Glasate li ‘online‘, velika je vjerojatnost da to činite s pomoću FairVotesa

Kao najveću prednost svoje softverske tvrtke iz Zagreba IDE3 Ivan Hendija, osnivač i izvršni direktor, vidi bogato iskustvo i brzu prilagodljivost uvjetima tržišta. Dvadesetak mladih profesionalaca specijalizirano je za široku ponudu usluga informatičke tehnologije (IT), a s obzirom na to da su Hendiji od osnutka tvrtke iznimno važni organski rast i obiteljsko okružje odlučio se radije za manji, skladan i brz tim, koji naziva kreativnim kotlom.

Ove godine američki poslovni vodič The Manifest uvrstio je IDE3 na popis 15 najboljih softverskih tvrtki u Hrvatskoj, što Hendiji dodatno pokazuje da su znanje i entuzijazam IDE3 prepoznati, jer u Hrvatskoj, susjednim zemljama, Europi i šire, podržava više od 1000 korisnika u šezdesetak tvrtki. Izradili su više od 40 zahtjevnih sustava za održavanje odnosa sa strankama (CRM, customer relationship management), upravljanje učenjem (LMS, learning management system) i planiranja resursa u tvrtki (ERP, enterprise resource planning) za domaće i strane korisnike, a Hendiji je poseban onaj vezan uz digitalizaciju zaprimanja zahtjeva u Hrvatskom Crvenom križu za obnovu od potresa za Zagreb i Sisak.

Aplikacije i projekti

IDE3 usmjeren je najviše na uvođenje i održavanje IT sustava, pri čemu optimizira troškove IT infrastrukture, ugrađuje različite tehnologije u oblaku stvarajući neovisnost o računalu te se brine o sigurnosti IT sustava stranaka. Izrađuje i poslovne aplikacije po mjeri kako bi se jednostavnije poslovalo te održava kratke poduke za svoju ponudu rješenja. Rješenja SAAS (eng. software as a service – softver kao usluga) koja su izašla iz kuhinje

//su FairVotes i GymDesk.

– FairVotes je sustav za provedbu skupština, izbora i glasanja uživo ili u potpunosti online s uslugom elektroničkoga glasanja koji omogućuje provedbu na jednostavan i siguran način. Nastao je kao odgovor na potrebe naših klijenata, broj korisnika aplikacije raste iz dana u dan, pa danas broji više od 50.000 glasača u više od 800 održanih skupština, izbora i glasanja. Naš sustav FairVotes već dulje upotrebljava i Liječnička komora u Sloveniji za sva svoja glasanja i donošenje odluka. GymDesk moderno je softversko rješenje za sveobuhvatno vođenje sportskog centra, teretane ili sportskoga kluba koje pomaže u digitalizaciji poslovanja. Dostupan je na svim vrstama uređaja bez instalacije. Tu je i naš projekt 'Kompići': spoj dugogodišnjeg iskustva i želje za pomaganjem onima kojima to treba, trajna humanitarna akcija doniranja računala i IT opreme. Pokrenuta je kako bismo pomogli ponajprije djeci, ali i kako bismo očuvali Zemlju i prirodu. U sklopu 'Kompića' prikupili smo 100 komada računala i IT opreme za pomoć školama i učenicima nastradalima usred razornih potresa koji su pogodili naše krajeve – iznosi Hendija.

Neznanje je zapreka

Većina stranaka IDE3 došla je prema preporuci, a Hendija vjeruje da je najbolja preporuka dobar rad koji slijedi dobar glas. Vrlo malo vremena ulaže u promociju, više se usmjeravajući na kvalitetu usluge i stvaranje pozitivnog dojma o brendu kojem će se klijenti uvijek vraćati. Svjetske trendove IDE3 prati i isprobava još u fazama ispitivanja kako bi se doznalo je li riječ o rješenju koje može olakšati i ubrzati rad partnerima.

– Nisu svaka tehnologija i trend bolji od prethodnog i ne znače često poboljšanje za našega klijenta, tako da svakoj novoj tehnologiji pristupamo oprezno. Tek nakon našeg detaljnog testiranja, certifikacije i raspisanih procedura pristupamo daljnjoj implementaciji novih tehnologija. Što se zapreka bilo kojem poslovanju tiče, neznanje je uvijek ključno. Imamo sreće što su naši klijenti itekako upoznati s dobrobitima digitalizacije, s važnošću nesmetanog i sigurnog funkcioniranja njihovih IT sustava, pa njihova prilagodba nije neostvariva. No, to nije uvijek slučaj. Ljudima je teško objasniti da im je skuplje ako ne mogu raditi nekoliko dana nego da kupe odgovarajući opremu ili uslugu. Na žalost, prvi put kad se s tim suoče, vrlo brzo nauče. Nama i ostalima u gospodarstvu neznanje je problem i kod okvira koje nam postavlja državni aparat sa zahtjevnom i sporom birokracijom, nerazumijevanjem, velikim troškovima i vremenskom neučinkovitošću – napominje Hendija.

Sretan broj tri

Hendija je osnovao IDE3 prije 13 godina krenuvši sa svega nekoliko klijenta i partnera, od kojih su neki ostali do danas. Naziv tvrtke nastao je od prvih slova riječi: I od IT, D – development (razvoj), E – edukacije i konzalting i tri kao njihov sretan broj. Time se željelo spojiti sve što je danas temelj poslovanja IDE3. Početak je Hendiji bio iznimno težak i stresan jer se susreo s mnogo novih pojmova i izazova, od temeljnoga kapitala, računovodstva, bilježnika, pravila, ugovora iPDV-a do zaštite na radu, koje je trebao u hodu savladati, a čemu ih na fakultetima nisu učili.

– Iznos od 20.000 kuna osnivačkoga kapitala u to je vrijeme za jednog studenta izgledao kao nepremostiva zapreka i izazov u nepoznato. Uza stalan rad od početka studiranja i uz pomoć obitelji uspjeli smo prijeći tu golemu zapreku te nastavili rasti i razvijati se. Tih je godina teško bilo uopće pronaći savjet kako osnovati tvrtku. Postojale su razne upute, stranice i servisi, ali svuda su bile navedene drukčije informacije, što je kompliciralo postupak osnivanja tvrtke, pogotovo za studenta. Danas se situacija u Hrvatskoj poboljšala, ali i dalje postoje mnogi procesi i procedure koji bi se mogli olakšati i poboljšati. Najvažniji dio našeg razvoja je obrazovanje, u koje mnogo ulažemo, i postavljanje procedura i internih pravila. Nažalost, zbog prevelike zauzetosti nismo se stigli mnogo baviti povlačenjem sredstava iz Europske unije. Tako da su iznosi koje smo povukli poprilično mali, ali su nas razveselili – ističe Hendija.

Brza prilagodba

Unatoč koronakrizi lani su uprihodili 3,590.000 kuna, a 3,112.000 u 2019. godini. Za sada su prihodi ove godine veći nego u isto vrijeme prošle godine te je na kraju travnja rast 25 posto veći, dodao je. Nešto su veći i izdaci, ali Hendija kaže da se oslanja na već ugovorene projekte, neke nove prilike, vrijedne ruke zaposlenika i glave pune ideja. Smatra da se nalazimo u izazovnom razdoblju koje nas je sve zateklo nespremne i da ćemo posljedice sagledavati još dugo.

– Srećom, naša djelatnost je takva da nismo nužno vezani uz jedno mjesto, pa smo rad od kuće izgurali poprilično lako. Spretno smo reagirali i pomogli strankama da svoje poslovanje brzo prebace na online način rada. Digitalizacija radnih procesa i rješenja u oblaku odgovor su na takve zapreke. Drago nam je i što smo u ovo krizno vrijeme zadobili povjerenje mnogih, koji su uslijed mjera zabrane okupljanja svoje skupštine, izbore i glasanja proveli putem našeg FairVotesa te si tako omogućili nesmetano poslovanje. Morali smo i morat ćemo se svi zajedno prilagoditi trenutku i okolnostima. Želim također svim zaposlenicima osigurati dostojan život i to mi je najvažnija misao vodilja. Većina zaposlenika pohađala je ili trenutačno pohađa neku vrstu edukacije, od tečajeva, seminara do fakulteta, za što će uvijek biti sredstava. Svi smo dovoljno profesionalni da možemo istodobno biti i prijatelji i kolege i da se možemo u potpunosti posvetiti našim klijentima. Sviđa nam se ova naša manja kompaktna zajednica. No, ne isključujemo mogućnost rasta broja zaposlenih – napominje Hendija.