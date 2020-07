Ivan Matejašić: Ideje i potrebe korisnika ugrađene su u dizajn Jupiter Softwarea

Da je osječki Spin od osnutka 1990. godine predvodnik u razvoju i implementaciji novih tehnologija dokazuje njegov Jupiter Software, jedan je od prvih poslovnih softvera na platformi Windows/SQL, njegova prva virtualna privatna mreža koju je instalirao 2000. te početak obučavanja ljudi za upotrebu platforme Windows/Office 1993. godine. Domena spin.hr registrirana je još 1996., a uvođenjem stalnoga internetskog linka u Spinu su stvorili prvi web shop i prve web-aplikacije poput baza sudske prakse, Jupiter web-skladišta i Jupiter managera, ističe direktor i jedan od osnivača tvrtke Ivan Matejašić. Danas su, naglasio je, predvodnici u digitalizaciji poslovanja integracijom sustava​ Jupiter DMS i Jupiter Mobile ​u poslovanje korisnika.

Nakon 30 godina postojanja tvrtke, Jupiter Softwareom trenutačno se koristi više od 300 tvrtki u Hrvatskoj s više od 25.000 djelatnika, a dominantni su, nabraja Matejašić, u kemijsko-prehrambenoj industriji, poljoprivrednim kompleksima, svim oblicima trgovine od distribucije do maloprodajnog segmenta te u širokom spektru uslužnih i komunalnih djelatnosti. Spin je i više od 20 godina Microsoft GOLD Partner kao vrhunski ekspert na području baza podataka i razvoja aplikacija.

Početak u potkrovlju

Visoko integrirana poslovna aplikacija Jupiter Software glavni je proizvod Spina i namijenjena je integraciji i digitalizaciji poslovnih procesa sa svrhom unapređenja poslovanja. Sve njihove aktivnosti, objašnjava Matejašić, posvećene su stvaranju dodatnih vrijednosti u informatičkoj tehnologiji od razvoja softvera, preko uspješne implementacije, integracije, obrazovanja pa sve do kvalitetnog održavanja i podrške korisnika. Uspješno poslovanje Spin je prije godinu dana okrunio i širenjem svojih poslovnih prostora u središtu Osijeka, u što su uložili više od dva milijuna kuna.

– Od 300 zadovoljnih korisnika Jupiter Softwarea neki upotrebljavaju naše proizvode i usluge već dulje od 25 godina, a tržištu smo u 30 godina isporučili više od 300 milijuna kuna nove vrijednosti. Naša priča počela je u potkrovlju obiteljske kuće. Još 80-ih imali smo dobar posao i plaće, gradili smo informacijski sustav Modne konfekcije Slavonije i metaloprerađivačkog diva OLT-a te realizirali uspješne informacijske sustave u Mongoliji. Ali imali smo viziju da možemo još bolje, da možemo stvoriti najbolji poslovni softver jer ništa što smo dotad vidjeli nije se moglo mjeriti s našim vizijama te smo krenuli u realizaciju. Iako smo bili iskusni informatičari, mnogo smo učili od naših korisnika. Tajna je bila u tome što smo ih znali slušati i prihvaćati ideje koje smo kasnije uključili u dizajn našeg softvera. I dalje želimo ostati predvodnici u domeni poslovnih informacijskih sustava razvojem vlastitih rješenja i efikasnom implementacijom – ističe Matejašić.

Posljedice pandemije

Poslovanje u 2019. Matejašić ocjenjuje kao jedno od najboljih u posljednjih 10 godina. Uvijek može biti bolje, dodaje, ali je pitanje čime se to mjeri: prihodom, dobiti, udjelom u tržištu, osobnim zadovoljstvom ili zadovoljstvom svojih ljudi. Smatra da je unatoč krizi u vezi s COVID-19 poslovanje u IT sektoru, pa tako i u Spinu, još uvijek na uzlaznoj liniji.

– Vjerojatno će val krize do IT sektora doći s određenim odmakom i neće ga toliko pogoditi. Pozorno pratimo razvoj situacije i spremni smo se prilagoditi novim okolnostima i načinima djelovanja. Sve u cilju daljnje isporuke vrijednosti našim klijentima i sigurnosti naših ljudi. Kao tehnološki predvodnici među prvima smo počeli primjenjivati alate za beskontaktnu komunikaciju kao i obučavati naše korisnike za njihovo korištenje. U vrijeme prvog vala epidemije svi smo radili iz kućnih ureda. Sada smo se organizirali tako da minimaliziramo kontakte i rizike, a isporuka usluga i dalje neometano funkcionira. Posljedice pandemije i dobrih ili loših odluka vezanih uz upravljanje krizom odrazit će se na poslovanje cijelog svijeta. Svi smo mi stanovnici globalnog sela i ne možemo se izolirati. Ali, odlika života je da se neprestano prilagođava promjenjivim okolnostima. Mislimo da imamo dovoljno akumuliranog znanja i iskustva i da ćemo uvijek znati stvoriti proizvod zanimljiv tržištu – siguran je Matejašić.

Stalna prilagodba

Naglašava da se trude postavljati trendove u razvoju i implementaciji poslovnog softvera, pa su tako još 2000. postavili paradigmu 'poslovanje s bilo koje lokacije, u bilo koje vrijeme s bilo kojeg uređaja' što je danas popularnije kao poslovanje u oblaku. Prate sve tehnološke paradigme i trendove, dodao je, brzo ih usvajaju i ugrađuju u sustav Jupiter Software te su u posljednje dvije godine razvili mobilnu platformu Jupiter Mobile i Jupiter DMS kao odgovor na zahtjeve tržišta za sveobuhvatnom digitalizacijom poslovanja.

– Uspješno se suočavamo s promjenama koje dolaze izvana poput promjena zakonskih okvira i razvoja tehnologije, ali i s promjenama koje dolaze iznutra pa tako neprestanim prilagođavanjem vlasničke, upravljačke i organizacijske strukture osiguravamo stabilnost i dugovječnost poslovanja. Također, naši klijenti uvijek imaju specifične potrebe i želje i naša komparativna prednost je u spremnosti da takve potrebe zadovoljimo specifičnim, custom rješenjima. Naša rješenja nisu konfekcijska već se zasnivaju na sofisticiranim prototipovima od kojih gradimo specifična rješenja – tvrdi Matejašić.

Svaki projekt vidi kao zaseban izazov te se tako ponekad trebaju rješavati tehnološka pitanja, funkcionalni zahtjevi na softveru ili ljudi sa svojim znanjima, emocijama, motivima. Uspjeh projekta doživljava kao pitanje časti i budućnosti i danas gotovo sve nove poslove dobivaju na temelju ranijih referencija.

Navodi da su u industriji poslovnih aplikacija tri faktora bitna: izbor tehnologije, kvaliteta proizvoda i ljudi koji softver razvijaju, implementiraju i održavaju. Ono što klijenti traže, a tako rijetko pronalaze, pouzdanost su i partnerstvo na duge staze, što po Matejašiću upravo osigurava Spin odličnim izborom tehnologije i kvalitetnim proizvodom.

Kako se privlači kadar

Spin će dugoročno igrati dominantnu ulogu na lokalnom i regionalnom tržištu poslovnih rješenja i u tome se prema Matejašićevom mišljenju uspješno nosi s konkurencijom. Kao važnu prednost vidi Spinovu vitalnost i sposobnost prilagođavanja potražnji na tržištu IT rješenja kao i uvjetima na tržištu rada. Trenutačno zapošljavaju 62 djelatnika, a s obzirom na to da su ljudi u IT sektoru deficitarni, nerazmjer ponude i potražnje Spin nastoji smanjiti vlastitim edukacijskim programima, stimulativnim plaćama i drugim programima.

Iako Matejašić uvažava utjecaj okružja na poslovanje tvrtke, smatra da jaka orijentacija na stvaranje vrijednosti treba biti temelj svakog poslovanja. Misli da razni poticaji koji se nude kao easy money dugoročno nisu dobri za vitalnost gospodarstva, jer je to je kao da se lava hrani kockama šećera. Država ili EU birokracija zapravo samo redistribuiraju novac ubran od poreznih obveznika.

– Ministarstvo gospodarstva pomoglo nam je u investiciji kojom smo rješavali prostorne uvjete za rad tvrtke i ta suradnja je bila dobra. Grad Osijek također potiče zapošljavanje i poslovanje i s njim imamo dobru suradnju. Inače, ako se zaista želi pomoći poduzetništvu potrebno je smanjiti iznos novca kojim upravljaju političke elite putem državnog i lokalnih proračuna i taj novac ostaviti onima koji ga znaju i žele oplemeniti. Potrebno je smanjiti broj ljudi na svim razinama koji ne isporučuju vrijednosti zajednici. U Hrvatskoj umjesto poduzetničke vlada rentijerska klima. Malo ljudi radi i mnogo ih živi od rente: položajne, političke ili povijesne – zaključio je Matejašić.