Ivan Mrvoš: Želim pobjeći od pametnih klupa i prijeći na novu paletu opreme za pametne gradove

Mladi solinski izumitelj Ivan Mrvoš, koji se proslavio pametnom klupom koju prodaje na svim kontinentima, nedavno je otvorio pet prodajno-marketinških ureda u inozemstvu, gdje uskoro namjerava znatno povećati prodaju. Za ostvarenje planova treba mu dva milijuna eura koje namjerava prikupiti ove godine ulaganjima te za taj iznos dati deset posto tvrtke.

Najavili ste otvaranje još četiriju ureda u inozemstvu. U kojim gradovima?

– Upravo smo otvorili urede u Frankfurtu i Milanu, imat ćemo ga uskoro u Madridu, a za otvaranje ureda u Parizu rješavamo papirologiju.

Koliki je bio prihod 2019., može li proračun vaše tvrtke to podnijeti?

– Može. Prošle godine ostvarili smo prihod od milijun i pedeset tisuća eura. Sad imamo pedeset zaposlenih, a ove godine otvorit ćemo još deset novih radnih mjesta.

Kako ste došli na ideju napraviti pametnu klupu i koliko modela imate?

– U posljednje dvije godine gledam kako pobjeći od ideje pametne klupe na neke druge stvari. Više puta rekao sam da u Hrvatskoj postoji termin 'poduzetništvo iz potrebe', tako je krenulo i moje. Otvorio sam tvrtku čim sam navršio osamnaest godina i nisu mi tad ideje bile ni klupe ni tržište, nego izrađivati internetske stranice, a da to bude legalno. Funkcioniralo je neko vrijeme, ali odlučio sam raditi nešto konkretnije​. Moja prva ideja bila je za ugostiteljstvo proizvoditi LED stolce koji pune mobitel. Od bake sam uzeo novac i proizveo ih, napravio katalog te ih nudio po Splitu. Ništa nisam prodao u pola godine i tad sam počeo shvaćati neke stvari: da bih nešto prodao, mora postojati nekakva potreba za time, mora rješavati ljudima problem. Kad si mlad, možeš raditi neke stvari jer ti se čine zanimljive, ali ne shvaćaš da nisu drugima. U tom procesu učio sam o osnovama poduzetništva. Odlučio sam da umjesto stolaca to budu klupe koje će imati solarne module i Wi-Fi, tako je i došla ideja o pametnoj klupi. Prodao sam gitaru kako bih došao do novca da napravim tu klupu i tri sam mjeseca doslovno svaki dan išao u Grad Solin dogovarati da postave jednu. Kupili su je za četiri-pet tisuća kuna, to je najjeftinije prodana klupa, i tim novcem nastavio sam graditi marketing. Plan je bio prodati jednu klupu i naći medij koji će to objaviti da mogu dodati neku poveznicu uz ponudu koju ću slati. Mediji su bili jako zainteresirani i ljudi su se javljali. To je onaj dio kad morate imati i malo sreće, onda nekako stvari krenu.

Što dalje planirate?

– Do kraja ove godine proizvodimo ovo što imamo i prelazimo na novu paletu opreme za pametne gradove na kojoj sad radi naš razvojni tim. U studenome ove godine izaći ćemo kao potpuno druga tvrtka, Include 2.0, s novim rješenjima, novim uslugama i cjenicima. Da bismo to mogli plasirati, u ovoj godini prikupljamo još oko dva milijuna eura ulaganja, za što dajem deset posto tvrtke. Uz to pokušavamo iz većih hrvatskih tvrtki povući top-menadžere u Include, što će biti vrlo zahtjevno. Mislimo li ozbiljno provesti planove, moramo imati takve ljude u timu.

O kojim je proizvodima riječ?

– Razvijamo posebne konstrukcijske elemente novih proizvoda i nešto ćemo pokušati patentirati. Ideja je na tržištu klupa, rasvjete i kanti za otpad postići da cijena pametne verzije naše napredne opreme odgovara cijeni regularne opreme. Želimo postati konkurencija regularnoj urbanoj opremi tako što ćemo predstaviti pametnu klupu koja će stajati samo nekoliko tisuća kuna. Imat ćemo proizvode za javnu rasvjetu, potpuno opremljene solarne stupove koji će prikupljati energiju onako kako to dosad nije bilo predstavljeno nigdje u svijetu.

Cijeli intervju možete pročitati u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.