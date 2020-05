Ivana Kolar: Preporuke HZJZ-a su korektne. Turisti će temeljem njih odlučivati o dolasku u Hrvatsku

Zdravstvena sigurnost destinacije bit će odlučujući faktor pri odlučivanju o turističkom putovanju ove godine. U tom svjetlu su preporuke za hotele, kampove, iznajmljivače i marine koje je u utorak objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo pod povećalom struke, ali i javnosti, i to ne samo u Hrvatskoj.

---- Mjere i preporuke za rad u turizmu uglavnom su korektne i drago mi je što su definirane na način da omogućuju (normalno) funkcioniranje. Može se primijetiti da su se pri tome, a pretpostavljam da je na to utjecala i relativno dobra epidemiološka slika u Hrvatskoj - smatra, osnivačica i direktorica tvrtke Julius Rose za poslovno savjetovanje.

Direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić također pozdravlja nove preporuka HZJZ-a, no navodi i kako one iziskuju znatne dodatne troškove, a s obzirom na neizvjesnost ove turističke godine upitno je hoće li biti povrata ulaganja, prenosi Hina. Kako bilo, u ovom trenutku jasno je kako se prošlogodišnji rezultati ne mogu ganjati, a poštivanje preporuka, koliko god izazivalo zabrinutost i dodatna ulaganja, ključ je da gosti uopće dođu.

- Svi smo svjesni da su se okolnosti rada promijenile i da je ispred svega najvažnije osigurati zdravlje gostiju i zaposlenika. To ne znači da to i prije nije bilo važno, no danas je ključno tu higijensku sigurnost pokazati i gostima te steći novi nivo povjerenja u kvalitetu našeg turizma. Nužna je ozbiljnost svih sudionika turističkog procesa, jer vjerujem kako će upravo zdravstvena sigurnost biti ključan faktor za većinu turista pri donošenju odluke putovati li ovog ljeta i u koju destinaciju – zaključuje savjetnica Uprave Termi Tuhelj Ivana Kolar.