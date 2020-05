Ivica Kruhek: Treba biti spreman za novi kanal prodaje

U samo mjesec dana trajanja pandemije koronavirusa tvrtka Marker iz Varaždina dobila je upita za izradu web-trgovine koliko ih dobije tijekom pola godine. No direktor Ivica Kruhek očekuje da će biti realiziran tek mali broj njih jer tvrtke nisu spremne za novi kanal prodaje.

–​ Koronavirus strašno je povećao interes za izradu web-trgovina među trgovcima koji dosad nisu aktivirali taj kanal prodaje. U mjesec dana stiglo nam je upita koliko inače stigne u šest mjeseci. Problem je što je većinu tvrtki koje su se javile potaknula jedino situacija s koronavirusom te nisu interno bile spremne za pokretanje web-trgovine niti su imale širinu informacija što je potrebno da se ona pokrene. Dobivali smo upite od tvrtki iz doslovno svih industrija izuzev industrije putovanja i drugih povezanih s turizmom – kaže Kruhek.

Marker je dosad izradio više od 180 web-trgovina i malo je branši u kojima nije izradili barem jednu. Najviše su ih napravili upravo tako da su klijenti prerasli postojeći sustav te su prešli k njima poboljšati rezultate online prodaje. Imaju i mnogo primjera velikih trgovaca koji su od starta željeli imati kvalitetno rješenje pa su tražili da im Marker izradi njihov prvi web shop. No na Markerovo poslovanje u vrijeme pandemije najviše se odrazilo iznimno povećanje prometa postojećih web- trgovaca. Budući da su prometi rasli i do deset puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ističe Kruhek, to je stvorilo cijeli niz novih izazova, ali i prilika za razvoj. Poduzetnike savjetuje:

– Tvrtke trebaju biti svjesne da za uspješnu online prodaju nije dovoljno angažirati tvrtku za izradu web-trgovine i digitalni marketing već da moraju unutar organizacije razvijati znanja i kompetencije koji će ih dovesti do rezultata. Također tvrtke će morati raditi na promjeni postojećih i uvođenju novih procesa kako bi na pravilan način pokrenule taj novi kanal prodaje.