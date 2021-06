Iz Brodosplita je krenuo transport velikih segmenata izgrađenih za vijadukt Prapratno

Brodosplit je ugovorio izradu čelične konstrukcije za most Ston i vijadukt Prapratno na trasi pristupne ceste za Pelješki most. Također je ugovoren i transport do gradilišta, te montaža i antikorozivna zaštita. Radi se o ukupno 2580 tona čelične konstrukcije, a na tom poslu je angažirano 200 radnika.

Vijadukt ‘Prapratno’ dugačak je 215 metara, ima pet raspona, od kojih najveći ima 80 metara. Cijeli raspon sastoji se od pet segmenata koji su izgrađeni u velikim kondicioniranim halama i bit će transportiran morskim putem, čime je kvaliteta i dugotrajnost takve konstrukcije znatno veća nego kod izrada od više manjih segmenata. Jedan segment je dužine 41 metar i težine 107,50 tona, a drugi je dužine 37,16 metara i težine 85,15 tona.

S obzirom na znanje, iskustvo i opremu kojima raspolaže, radi se o relativno jednostavnom projektu za Brodosplit.

Iz splitskog škvera trajektom 'Krk' segmenti vijadukta će biti dopremljeni u Prapratno, zatim će od pristaništa do mjesta ugradnje biti prevezeni samohodnim modularnim transporterima velike nosivosti SPMT-ovima. Nakon što budu dopremljeni segmenti će biti ugrađivani metodom navlačenja posebnim hidrauličkim sustavom.

Brodosplit se već dokazao na sličnim poslovima poput izgradnje komponenti mosta na koridoru Vc kod Osijeka, ali i izgradnji Čiovskog mosta za kojega smo sagradili, isporučili i montirali rasponsku konstrukciju u rekordnom roku. Projektom mosta Ston i vijadukta Prapratno Brodosplit nastavlja svoje pozicioniranje u tržišnoj niši velikih željeznih konstrukcija.