Iz hrvatskih fondova ‘nestalo‘ više od četiri milijarde kuna

Ukupna neto imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) u Hrvatskoj na kraju 2020. godine iznosila je 18,2 milijarde kuna, što je za 4,4 milijarde ili 19,3 posto manje nego na kraju 2019. godine, priopćeno je u utorak iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Nakon iznimno uspješne 2019. godine, u kojoj je kod UCITS fondova broj ulagatelja bio veći za 4,1 posto, ukupna neto imovina porasla za 18,1 posto, a kod više dioničkih i mješovitih fondova ostvaren je znatan dvoznamenkasti rast prinosa, u 2020. došlo je do konkretnijeg preokreta, ističu iz Hanfe, dodajući da se neto imovina tih fondova vratila na razine iz 2018. godine.

Kroz 2020. godinu, ti fondovi su prošli kroz četiri razdoblja. Prvo, od početka godine do 20. veljače obilježio je nastavak pozitivnog trenda iz 2019. s daljnjim rastom neto imovine i prinosa. No, s pojavom pandemije koronavirusa, od kraja veljače do kraja travnja došlo je do naglog otkupa udjela ulagatelja na financijsko tržište i oštrog pada vrijednosti imovine fondova od 31,2 posto, tj. od ukupno 7,2 milijarde kuna.

Na inicijativu regulatora tada je osnovan i Fond za stabilnost za otkup obveznica ili drugih instrumenata tržišta za koje jamči Republika Hrvatska, a kako bi se, između ostalog, osigurala i dodatna likvidnost fondova u slučaju novih većih isplata prema ulagateljima, podsjećaju iz Hanfe.

Tijekom svibnja i lipnja uslijedilo je razdoblje usporavanja otkupa udjela i vrijeme u kojem su ulagatelji „iščekivali“ daljnji razvoj situacije na financijskom tržištu, da bi od srpnja do prosinca 2020. počeo postupan rast novih uplata, vraćanje manjeg dijela građana u fondove te osnivanja novih UCITS fondova. U tom se razdoblju neto imovina „oporavila“ za 1,7 milijardi kuna, i to najviše u prosincu, navode iz Hanfe.

U prvim danima ove godine Hanfa bilježi nastavak pozitivnog trenda s kraja prošle godine. Sa širom primjenom cjepiva i očekivanjem globalnog gospodarskog oporavka tek predstoji vidjeti hoće li u ovoj godini doći do većeg povratka interesa građana za ovu vrstu ulaganja kakva je bila primjetna u godini prije pojave koronavirusa ili će se povjerenje građana koji su dosad dominirali u strukturi ulagatelja u ove fondove postupno vraćati, kao što je to bio slučaj i nakon svjetske financijske krize 2008. godine, ističe se u priopćenju.

Negativni prinosi na udjelima u UCTIS fondovima u 2020.

Neizvjesna 2020. godina ostavila je značajnog traga na godišnjim prinosima na udjele u UCITS fondovima, koji su u 2020. godini ostvarili blago negativne prosječne prinose od 0,1 posto, što je za 9 postotnih bodova niže u odnosu na 2019. godinu. Pritom je pozitivne godišnje prinose ostvarilo 69, a negativne prinose 27 UCITS fonda.

Obveznički investicijski fondovi, kojih trenutno u Hrvatskoj ima 40 i zajedno drže više od tri četvrtine ukupne neto imovine ili 14,2 milijarde kuna, ostvarili su u prosjeku pozitivan godišnji prinos od 0,79 posto, s rasponom pojedinačnih prinosa od -3,59 do 5,12 posto.

Prosječni godišnji prinos od 0,71 posto vidljiv je zbirno i kod „ostalih“ fondova, koji ulažu u likvidnu imovinu nešto nižih rizika, poput depozita banaka, instrumenata novčanih tržišta i kratkoročnih dužničkih vrijednosnica, a u ukupnoj

neto imovini svih UCITS fondova zauzimaju 7,5 posto ili 1,3 milijarde kuna. U Hrvatskoj je trenutno aktivnih 26 takvih fondova, a njihovi pojedinačni prinosi kretali su se u 2020. u širokom rasponu od -16,95 do 8,11 posto, navode iz Hanfe.

Mješoviti investicijski fondovi, koji u pravilu ulažu u više klasa imovine različitih rizika i drže 952 milijuna kuna ili 5,4 posto ukupne neto imovine, ostvarili su prosječni godišnji prinos od 0,76 posto, odnosno u rasponu od -6,9 do 6,03 posto.

Nekoliko napajajućih UCITS fondova, koji ulažu u isključivo u imovinu drugih fondova, bilježe šest puta veći rast imovine nego u 2019., ali ne kao rezultat organskog rasta, već uslijed pripajanja većeg fonda druge kategorije, a godišnji prinosi u 2020. kretali su se između -3,07 i 2,64 posto, kaže se u priopćenju Hanfe.

Negativne prinose, očekivano, najviše su ostvarili dionički investicijski fondovi, koji drže 9,4 posto ili 1,7 milijardi kuna ukupne neto imovine. Ti su fondovi prosjeku godinu završili s negativnim godišnjim prosječnim prinosom od 2,32 posto i s vrlo širokim rasponom godišnjih prinosa između trenutna 24 aktivna fonda, od -18,13 pa do čak 20,88 posto.

U UCITS investicijske fondove i dalje značajno više ulažu građani kojima pripada 11 milijardi ukupne neto imovine. Institucionalni ulagatelji i poduzeća drže u tim fondovima više od 6 milijardi kuna, podaci su Hanfe.

Prema ukupnoj imovini, UCITS fondovi na kraju 2020. čine 8,7 posto sektora nebankarskih financijskih usluga, što je za 1,76 postotnih bodova manje u odnosu na kraj 2019., kada su činili 10,4 posto sektora financijskih usluga.