Izborna k(o)ronologija s podzemnim tramvajem i bracom i sekom

8. lipnja

• Tomislav Mikulin (26), sada već bivši predstojnik kabineta predsjednika SDP-a Davora Bernardića, na ulici je napao stranačkoga kolegu i prijatelja, saborskog zastupnika SDP-a Domagoja Hajdukovića (39). Mikulin je ekspresno izbačen s funkcije i iz stranke, policija je napad kvalificirala kao obiteljsko nasilje, a Hajduković je poslije otkrio da je bio u vezi s njim.

9. lipnja

• Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je da projekt Manhattan nije stao već su se promijenili prioriteti nakon što je Zagreb pogodio potres i da je sad prioritet zagrebački U-Bahn. Znači li to da će prije biti probijen metro od Draškovićeve do Britanca nego što će Zrinjevcem, Jurišićevom i Ilicom do Republike Austrije krenuti tramvaji?

10. lipnja

• Gotovo 15 posto neisplatitelja plaća s najnovije liste Porezne uprave, odnosno 147 poslodavaca, dobilo je potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak iako je uvjet nepostojanje duga, ističe se u Finfino analizi, koja pokazuje koliko je neprohodan put dug punih 800 metara od Porezne uprave do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

11. lipnja

• Kad pravosuđe i politika relativiziranjem ustaškog pozdrava zajednički puste duha iz boce, onda je logično divljanje huliganskih grupa na tragu te ideologije. Publicitet je dobio jedan takav protusrpski događaj u zagrebačkoj Kustošiji, koji je slučajno zabilježio fotoreporter Nikola Šolić. Uslijedile su reakcije institucija koje, naravno, rade svoj posao, a političari se čude i ograđuju, pretvaraju se u zaštitnike manjina i lažu da nisu sami uzrokovali netrpeljivost.

• Hrvatska gospodarska komora zatražila je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da lokalnoj samoupravi pošalje preporuku o ukidanju zabrane izvođenja građevinskih radova u ljetnom razdoblju. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara podržava prijedlog i preporučit će Gradskom vijeću da se na području grada dopuste zemljani i konstrukcijski radovi u ljetnom razdoblju (od 15. lipnja do 15. rujna).

12. lipnja

• Banke, očekivano, prve praktički proglašavaju završetak epidemije. Najveće banke, Zaba i PBZ već su donijele odluke da od 1. srpnja naplaćuju naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka.

• Listu Domovinskog pokreta u četvrtoj izbornoj jedinici nosit će sestra Miroslava Škore Vesna Vučemilović. Ta doktorica ekonomije i marketinška stručnjakinja sudjelovala je i u bratovoj predsjedničkoj kampanji. Tako smo na političkoj sceni, a vjerojatno i u Saboru, dobili novi par nasljednika brace i seke Željka Keruma i Nevenke Bečić.

• Najprije je Sveučilište u Rijeci objavilo da je prvi put uvršteno na jednu od najpriznatijih rang-ljestvica svjetskih sveučilišta – QS World University Rankings. Rangirano je u grupi od 801. do 1000. mjesta za 2021. zajedno sa Sveučilištem u Zagrebu. Ubrzo je došao odgovor: splitsko sveučilište ove je godine rangirano na 15. mjestu sveučilišta u svijetu u kategoriji Etičke vrijednosti i društvena odgovornost, kao inovativna institucija s praksom društveno korisnog učenja. Istog dana javili su se i Zagrepčani: Centar za rangiranje svjetskih sveučilišta (CWUR) objavio je rezultate rangiranja sveučilišta za 2020. i svrstao Sveučilište u Zagrebu na 517. mjesto. A drugu stranu ove utrke otkrila je resorna ministrica Blaženka Divjak, istaknuvši na N1 televiziji da su u visokom obrazovanju ostvarili manje nego što su očekivali te da su pojedini rektori i dekani sa sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Zadru tijekom koronakrize zapošljavali ili dizali plaće, iako se to nije smjelo. Čeka se nadzor Ministarstva financija.

13. lipnja

• Ministrica poljoprivrede Marija Vučković rekla je na debati Nove TV da je premijeru Andreju Plenkoviću ponudila ostavku zbog afere vjetroelektrane, a da ju je on odbio.

15. lipnja

• Stožer je dopustio rad trgovinama kao prije epidemije, što znači mogućnost rada i u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe.

16. lipnja

• Jedan od velikih reformskih uspjeha Vlade je što je Hrvatska u Plenkovićevoj eri pala samo za dva mjesta na svjetskoj listi konkurentnosti švicarskog IMD-a i sad smo, kao i lani, na 60. mjestu. Sve tranzicijske države su ispred. Najkonkurentnija je Estonija, koja je skočila s 35. na 28. mjesto, Češka je 33., Slovenija 35., Poljska 39., Mađarska 47., Bugarska 48., Rumunjska 51., Slovačka 57. Singapur je i dalje najkonkurentniji, Danska je s osme pozicije skočila na drugu, a Švicarska je napredovala za jednu poziciju i sad je treća. Veliki pad zabilježio je SAD – s trećeg na deseto mjesto na listi konkurentnosti.