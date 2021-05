Izbrisani Potomac Marijana Bušića i Zadarkomerc Ante Jurjevića

Iz Sudskog registra izbrisana je tvrtka POTOMAC, koja je stajala iza brenda Croata kravata. Projekt ‘Hrvatska – domovina kravate‘ vrhunac je imao nakon priznanja Hrvatske. Kao zgodan ukras u prvim diplomatskih aktivnostima, dobivao je veliku medijsku pozornost. Posljednji put to se dogodilo u sklopu Academice Cravatice, i vezanja divovske kravate oko pulske Arene.

Svojedobno je Marijan Bušić imao još veće planove – zajedno s partnerom Zlatkom Penavićem odlučio je proizvoditi svilu u Hrvatskoj. Zasađeno je 720 dudovih stabala na površini od 1,5 hektara na području Davora, a otvorenje i proizvodni pogon u Novoj Gradiški. No, taj biznis je propao i obje te tvrtke, Svilana iz Davora i Laminac iz Nove Gradiške, završile su u stečaju. Posao s kravatama nastavio je voditi Franjo Bušić.



Sad je ista sudbina zadesila Potomac, koji je zapošljavao gotovo 80 ljudi. Ta se tvrtka našla u predstečaju koji je otvoren u studenome 2014. Predložen je otpis 60 posto potraživanja, a ostatak je trebalo vratiti u šest godina. Takva je nagodba izglasana 2016., što ne čudi jer su najveći vjerovnici bili ‘iznutra‘. Suvlasnicima Marijanu Bušiću i Zlatku Penaviću osobno i preko Laminca i Svilane, te Ankici Bušić i Slavici Bušić Vukoji priznato je čak 110 milijuna kuna potraživanja od ukupnih 129 milijuna kuna.

Prije brisanja Potomac je podijeljen na novoosnovane tvrtke Kaptol grupu i Outlet commerce, koje su registrirane na istoj adresi i imaju iste vlasnike – Franju Bušića i Blaženka Šegmanovića, te tvrtku Propositum u vlasništvu direktorice Eve Marije Jakirčević, prokurista Franje Bušića, Matije Bušića i Mihovila Bušića. No, Brend Croata kravata bar je preživio.



To nije uspjelo Zadarkomercu Ante Jurjevića (74), nekadašnjem zastupniku Fiata za Hrvatsku. Stečaj je trajao punu 21 godinu, ali je bar završen, za razliku od sudskog postupka. Optužnica protiv Jurjevića, kojeg se tereti za malverzacije od 1,2 milijarde kuna, bila je svojedobno najopsežniji slučaj, od 9500 stranica. Iako je u međuvremenu obolio, povukao se na Silbu, Jurjevića su se prije dvije godine sjetili u Obrovcu i proglasili ga počasnim građaninom. Stečaj je zaključen rasprodajom nekretnina, čime su vjerovnici naplatili oko 80 milijuna kuna, od gotovo milijarde potraživanja. Ova dva stečaja trajala su ukupno 28 godina.