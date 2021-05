Izlazne ankete: U četiri najveća grada vode Tomašević, Puljak, Filipović i Radić

Prema izlaznim anketama agencije Ipsos Puls u četiri najveća grada prema broju glasova u drugom krugu izbora za gradonačelnika vode Tomislav Tomašević u Zagrebu, Marko Filipović u Rijeci, Ivica Puljak u Splitu i Ivan Radić u Osijeku.

U Zagrebu Tomislav Tomašević (Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica, Orah, Za grad) ima 68,27 posto glasova, a Miroslav Škoro (Domovinski pokret - DP) 31,73 posto. U Splitu Ivica Puljak (Centar) ima 59,19 posto, a Vice Mihanović (HDZ) 40,81 posto. Aktualni zamjenik gradonačelnika Marko Filipović (SDP, HSU, IDS, HSS) u Rijeci ima 57,84 posto glasova, a kandidat grupe birača Davor Štimac 42,16 posto. U Osijeku HDZ-ov Ivan Radić ima 63,14 posto, a nezavisni Berislav Mlinarević (uz potporu Domovinskog pokreta i Mosta) ima 36,86 posto.

Birači rekli svoje

U nedjelju u 19 sati zatvorena su birališta na kojima su birači u drugom krugu lokalnih izbora birali 87 općinskih načelnika, 56 gradonačelnika, 14 župana i gradonačelnika Zagreba.

Na gotovo 5500 biračkih mjesta to je moglo učiniti tri milijuna 230 tisuća birača, do 16,30 sati to je učinilo njih 875 tisuća ili 29,18 posto što je 6,36 posto manje u odnosu na prvi izborni krug.

Lokalne izbore, koji su i inače složeni za provedbu zbog brojnosti kandidata i jedinica u kojima se provode (576), ove su godine još složenijima učinile posljedice potresa na Banovini i epidemija covida.

U prvom krugu glasovalo se na više od 6500 biračkih mjesta, u drugom na 5500, od čega je po 25 bilo u šatorima u Sisku, Petrinji, Donjim Kukuruzarima i Majuru.

Svako biračko mjesto ima birački odbor s po deset članova, a tome treba dodati i izborna povjerenstva, pa se broj osoba angažiranih u njima broji u desecima tisuća. Tome treba dodati i više od 10.500 promatrača u prvom te oko 8300 u drugom izbornom krugu.

Za oba izborna kruga tiskano je 17,8 milijuna glasačkih listića i utrošeno 160 tona papira, izbori će stajati više od 100 milijuna kuna, koliko točno znat će se tek u kolovozu kad se obavi nadzor financiranja i zbroje svi troškovi.