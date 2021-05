Iznenađenje izbora: Nakon 30 godina Infobipov čovjek svrgnuo IDS s vlasti u Vodnjanu

Jedno od najvećih iznenađenja lokalnih izbora u Istri je IDS-ov gubitak Vodnjana i pobjeda vjenčanog kuma Silvija Kutića iz Infobipa Edija Pastrovicchija. Naime, nakon 30 godina, IDS je s vlasti u tom gradu na jugu Istre svrgnuo nezavisni kandidat Edi Pastrovicchio, čovjek bez ikakvog političkog iskustva, koji ne samo da će biti gradonačelnik, već njegova lista ima i dominantnu većinu u gradskom vijeću. Da je Pastrovicchio Infobipov čovjek nema nikakve dileme, o tome već pišu svi mediji na poluotoku.

Naime, prema tim medijima, osnivači Infobipa ne samo da su nezavisnog kandidata javno podržali, već je on svoj izborni stožer imao i u Pangei, vodnjanskom kampusu jedinog hrvatskog jednoroga. Osnivači Infobipa, Silvio i Robert Kutić, već su prije objavili na društvenim mrežama da podržavaju Edija i to ne samo deklarativno. Sami su priznali da su i financijski podržali njegovu kampanju, ali su dali do znanja da to čine isključivo fizičke osobe, ne kao kompanija. Kutić je čak jednom prilikom napisao da izbori u Vodnjanu ustvari ‘nisu izbori već referendum koji je usporediv s borbom Davida i Golijata‘.

Pastrovicchio je inače potpuno novo lice na političkoj sceni Istre, do sad se nije bavio politikom, niti, kako sam kaže u dosadašnjim medijskim istupima, on želi biti političar. Njegov je cilj, tako je barem govorio, biti predvodnik ljudi koji će na Vodnjanštinu donijeti neki novi duh. Pastrovicchio je javnosti, ali poglavito ljudima koje želi zastupati u narednom četverogodišnjem mandatu, poznat kao agronomski stručnjak u vinarstvu i maslinarstvu. Po struci je diplomirani agronom, a radio je i za njemački BASF.

Zanimljivo u cijeloj priči je i to da je bivši gradonačelnik Vodnjana, Klaudijo Vitasović, funkciju izgubio zbog afere Vodnjanski kumovi, a njegov nasljednik iz IDS-a Filip Macan protiv Kutićeva kuma nije imao šanse.