Iznos povrata poreza na razini iz 2020. godine, isplate počinju od 2. svibnja

Porezna uprava (PU) procjenjuje da će broj prijava te iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. biti u okvirima isplata za 2020. godinu, kada je građanima u posebnom i redovnom postupku vraćeno oko 1,89 milijardi kuna, a isplate povrata krenut će početkom svibnja.

- Procjenjuje se kako će broj prijava te iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. biti u okvirima 2020.- stoji u odgovoru Porezne uprave na upit Hine o pravu građana na povrat poreza na dohodak za 2021. godinu.

Iz Porezne najavljuju da će se s povratom više plaćenog poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2021. za porezne obveznike iz posebnog postupka započeti 2. svibnja ove godine.

Naime, za većinu građana se provodi posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a po službenoj ga dužnosti provodi Porezna uprava na osnovu podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku.

Tako je, po podatcima Porezne (sa stanjem na dan 20. veljače 2022.), prošle godine proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2020. godinu za ukupno 694.674 poreznih obveznika - građana.

Pritom je većina njih ili 633.278 poreznih obveznika ostvarilo povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1,73 milijarde kuna, dok je kod ukupno 50.006 utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 107,25 milijuna kuna. Kod preostalih 11.390 poreznih obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu, podatci su Porezne uprave.

Zadnji dan za godišnje prijave u redovnom postupku 28. veljače

Dio poreznih obveznika obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za proteklu godinu (obrazac DOH) i u tom redovnom postupku su dužni prijavu za 2021. podnijeti najkasnije do 28. veljače ove godine.

Tako godišnju prijavu poreza na dohodak trebaju predati porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, djelatnosti slobodnih zanimanja, oni u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici koje je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Prošle je godine na razini Hrvatske ukupno 67.798 poreznih obveznika podnijelo godišnju poreznu prijavu za 2020. u redovnom postupku koji se provodi za obveznike podnošenja obrasca DOH. Po podatcima Porezne uprave, za 27.184 tih poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 150,64 milijuna kuna, a kod 16.063 poreznih obveznika utvrđena je razlika za uplatu u iznosu od 152,77 milijuna. Kod preostalih 24.551 poreznog obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu.

Povrat poreza mladima također na razini 2020.

Poreznim izmjenama iz četvrtog kruga porezne reforme, koje su stupile na snagu početkom 2020. godine, regulirano je umanjenje obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života, pri čemu Porezna uprava procjenjuje da će i za njih za 2021. umanjenje porezne obveze biti u okvirima 2020. godine.

Temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2020. godinu ukupno je oko 142 tisuće poreznih obveznika mladih osoba ostvarilo pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak s osnove umanjenja poreza fizičkim osobama. Pritom, to se odnosilo na oko 50 tisuća osoba do 25 godina života u iznosu od 270 milijuna kuna, kao i na 92 tisuće mladih osoba od 26 do 30 godina života, u iznosu od 430 milijuna kuna, što je činilo ukupno umanjenje porezne obveze u iznosu od oko 700 milijuna kuna, podatci su Porezne uprave.

Kraj veljače rok i za podnošenje obrazaca za priznavanje prava u posebnom postupku

Kraj veljače uobičajeno je rok za predaju godišnje porezne prijave (obrazac DOH) za porezne obveznike-građane koji tu prijavu moraju predati sami, a to je i rok u kojem porezni obveznici koji žele ostvariti prava u posebnom postupku za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima imaju obvezu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (obrazac ZPP-DOH).

Oba obrasca (DOH i ZPP-DOH) dostupna su i na internet stranici Porezne uprave, a građani ih do 28. veljače mogu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenoj boravištu ili putem sustava ePorezna. Od ove godine, građani obrazac ZPP-DOH mogu dostaviti i putem mobilne aplikacije mPorezna.

Poreznici napominju da su obveznici podnošenja godišnje porezne prijave za 2021. u odnosu na obveznike podnošenja godišnje porezne prijave za 2020. godinu ostali nepromijenjeni, kao i obuhvat dohotka koji se u istoj iskazuje. Nisu se mijenjale ni odredbe koje se odnose na porezne obveznike kojima će Porezna uprava po službenoj dužnosti izvršiti godišnji obračun u posebnom postupku, kao ni vrste dohotka koje će tim postupkom biti obuhvaćene, dodaju iz Porezne.

Inače, u godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2021. godinu, ovisno o visini porezne osnovice, primjenjuju se porezne stope od 20 posto na poreznu osnovicu do 360 tisuća kuna godišnje (do 30 tisuća kuna mjesečno) te stopi od 30 posto (na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360 tisuća kuna godišnje).

Na internet stranici Porezne uprave dostupan je i informativni kalkulator obračuna poreza i prireza.