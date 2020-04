Jakov Urbanke: Čak i loša vijest sada je bolja od nikakve

HSM-informatika obiteljska je tvrtka koja posluje već gotovo 30 godina. Prošla joj je godina, uz uspješnu tranziciju s osnivača na drugu generaciju obitelji, bila i najuspješnija od osnutka, uz godišnji rast prihoda veći od 40 posto. Izniman napredak dijela za distribuciju softvera i rješenja za edukaciju pratio je i razvoj Salesforce CRM tima. Jakov Urbanke, direktor Cloud Consultinga u tvrtki HSM-informatika, objašnjava kako su se u nešto više od četiri godine etablirali kao vodeća tvrtka na hrvatskom tržištu, ali i kao jedan od najuspješnijih Salesforceovih ​partnera Središnje i Istočne Europe s nekoliko desetaka korisnika, uključujući medijske kuće 24sata i Telegram Media te tehnološke kompanije In2 i Greyp Bikes.

Kako vam se promijenio rad u ovom razdoblju? Jeste li bili spremni na krizu?

– Za ovu krizu ne kaže se bez razloga da je bez presedana – s obzirom na to da je ovo bio udarac na naše zdravlje, način života i ekonomiju. Teško da je itko bio spreman. Naši dobavljači Salesforce, Google i Adobe najinovativnije su kompanije na svijetu. Zato smo često imali priliku prvi u regiji doći u doticaj s novim tehnologijama i implementirati ih u svoje poslovanje. Vrlo aktivno upotrebljavamo rješenje za upravljanje odnosima s klijentima, održavamo online sastanke i digitalno potpisujemo dokumente. Također, budući da imamo klijente i partnere širom Europe, rad na daljinu nam nije novost.

Jeste li prihvatili #ostanidoma pokret? Imate li neki savjet za poslovanje od doma?

– Svakako smo se priključili toj inicijativi. Iako imamo mogućnost rada od doma već neko vrijeme, najveći broj kolega tom se opcijom koristio vrlo rijetko i ovo nam je bio veliki eksperiment. Radimo od doma već od sredine ožujka, a nismo osjetili nikakve probleme ni u padu produktivnosti ni u kvaliteti isporuke, pa možemo reći da je eksperiment bio jako uspješan. Što se savjeta tiče, sada je važnije nego ikada biti u redovnom kontaktu s kolegama. Mi u HSM-u već dulje imamo redovne tjedne i dnevne sastanke po timovima, koje smo samo prebacili u online formu. Također, iznimno je važno transparentno komunicirati sa svima o kojima ovisite i koji ovise o vama – s klijentima, partnerima, dobavljačima i kolegama. Bilo kakva, čak i loša vijest sada je bolja od nikakve.

Što vas je najviše pogodilo u ovoj krizi? Osjećate li efekte?

– Tvrtka može biti uspješna onoliko koliko su uspješni njezini klijenti i partneri. Neki od naših najvećih korisnika posluju u industrijama koje su najpogođenije krizom i čekaju nas svakako teški mjeseci, možda i godine, ali ne sumnjam da ćemo iz ove krize izaći kao snažnija i bolja tvrtka. Bez obzira na negativno, radije bih se fokusirao na ono što me pozitivno iznenadilo. To je ponajprije koliko smo kao društvo bili spremni na nove tehnologije i promjene, samo nam je nedostajalo inicijative. Raduje me i feedback naših korisnika, naročito Salesforce CRM i Google G suite, koji kažu da ne mogu zamisliti kako bi trenutačno radili da ne upotrebljavaju ta rješenja. Također mi je iznimno drago da mnogi naši fakulteti i tvrtke upotrebljavaju Adobe Connect za održavanje predavanja i edukacija na daljinu i tako omogućavaju kontinuitet prijenosa znanja u ovim uvjetima.

Kako će se poslovanje mijenjati? Gdje vidite ulogu HSM-a?

– Budući da se bavimo tehnologijom, promjena nam je u opisu posla. Svakako očekujem nastavak interesa za rješenja koja olakšavaju rad na daljinu i nakon ove situacije. HSM će biti tu, spreman da tehnologijom i znanjem podrži tvrtke u tim promjenama. Odlučili smo 250 sati naših konzultanata darovati lokalnim tvrtkama za podršku pri implementaciji i edukaciju za rješenja koja omogućuju kontinuitet poslovanja. Drago mi je da su naši dobavljači Salesforce, Google i Adobe također prepoznali ozbiljnost situacije i ustupili dio svoje tehnologije potpuno besplatno tijekom trajanja ove krize. Više možete saznati na hsm360.com.