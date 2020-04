Javni prijevoz pušten u promet - ovo su preporuke za putnike

U ponedjeljak je odlukom Nacionalnog stožera Civilne zaštite popušten dio mjera zaštite od pandemije koronavirusa radi djelomičnog pokretanja gospodarstva. Osim što s radom počinju i neprehrambene trgovine (osim u trgovačkim centrima), otvaraju se i muzeji, knjižnice, knjižare te obrti poput postolara, krojača, izrade ključeva, poslovnice turističkih agencija, foto studiji. No, mnogi do tih lokacija ili do svog radnog mjesta trebaju doći javnim prijevozom.

Tako su od danas puštene u promet javne gradske i prigradske prijevozne linije, brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektima te željeznički putnički prijevoz u prigradskom prometu.

Naravno, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i dalje se treba pridržavati svih uputa i preporuka Nacionalnog stožera Civilne zaštite, možda čak i više nego prije s obzirom da popuštanje mjera podrazumijeva kretanje većeg broja ljudi.

Kao prva i osnovna preporuka je higijena ruku i vozača i putnika, no preporuča se i maksimalno izbjegavanje dodirivanja lica, posebice usta, nosa i očiju. Također, preporuča se održavanje razmaka među putnicima od barem dva metra, a nošenje zaštitnih maski je obavezno.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljene su detaljne preporuke za željeznički putnički prijevoz, prijevoz tramvajima, autobusima te brzobrodskim linijama i trajektima.