Je li pravedno da cijela nacija i poduzetnička scena i dalje žive pod mjerama zbog turizma?

Promatrajući ekonomske, zdravstvene, znanstvene pa i one psihološke aspekte, možda je došlo vrijeme za ukidanje svih postojećih epidemioloških mjera, kako bismo napokon nastavili raditi i živjeti život prije korone. Prema podacima Stožera civilne zaštite od utorka, Hrvatska je imala 72 novo zaražena virusom COVID -19 od 5.500 testiranih u 24 sata i trenutno ukupno 418 zaraženih. U okolnostima tako niske incidencije valja javno priznati da ni Stožer ni mjere više nemaju smisla. Island je prije nekoliko dana ukinuo sve epidemiološke mjere nakon što je 87 posto populacije starije od 16 godina primilo barem jednu dozu cjepiva protiv covida-19, a sa dvije doze cijepljeno je oko 48 posto. U Hrvatskoj je dosad navodno cijepljeno 45 posto odraslog

Svaka djelatnost u kojoj još uvijek postoje mjere ograničenja broja posjetitelja, kupaca ili gostiju, bilo da se radi o trgovinama, ugostiteljskim objektima, kozmetičkim salonima ili teretanama, imaju direktan utjecaj na prihode i egzistenciju tih poduzetnika. Jednako kao i mjera ograničenja radnog vremena ili zabrane održavanja većih okupljanja. Pitali smo poduzetničke udruge koji je stav njihovih članica o tome da se mjere napokon ukinu i dobili očekivano različite odgovore. Dok u Udruzi Glas poduzetnika (UGP) misle da dok imamo ovako niski broj zaraženih, Stožer i mjere nemaju više što određivati, u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) smatraju da su mjere i dalje potrebne.

Pokušali smo od institucija koje odlučuju o našoj sudbini, HZJZ-a, Stožera civilne zaštite pa i od ureda Vlade i predsjednika Republike saznati trebaju li nam u povoljnim epidemiološkim okolnostima mjere i kad bi sve moglo napokon biti gotovo, međutim do zaključenja teksta nismo primili niti jedan odgovor. No prvi čovjek Stožera, ministar Davor Božinović izjavio na konferenciji za medije 25. lipnja to da je najvažnije da je Hrvatska zelena zbog turizma i da se gosti ne moraju pri povratku iz Hrvatske podvrgnuti samoizolaciji. - Zbog toga sve ove mjere i upute. Poduzetnici iz nekih branši to ne razumiju niti žele razumjeti. To je interes zdravlja i ekonomije – istaknuo je Božinović. Na konferenciji za medije u ponedjeljak je na pitanje novinara koga krivi za to da nećemo do kraja mjeseca imati cijepljeno 55 posto državljana, koliko je bilo predviđeno, okrivio građane, rekavši da ' da su se cijepili svi koji su mogli, danas ne bismo razgovarali o posebnim mjerama, bez obzira za koju djelatnost.

Drugim riječima, financijska stabilnost ovisi o turizmu i zbog turizma trenutno imamo i dalje mjere na snazi. Kao i mnogo puta do sada, postavlja se pitanje je li pravedno da cijela nacija i poduzetnička scena i dalje žive u novom nenormalnom zbog turizma? I bismo li imali više ili manje turista kada bismo sve mjere ukinuli?

Što o tome misli poduzetnici i vodeći stručnjaci pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.