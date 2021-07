Jedinstveni asortiman robnih marki dostupan samo u Studencu

Tržišni trendovi i potrebe doveli su do sve intenzivnijih nastojanja trgovačkih lanaca da svoj asortiman još više prilagode potrebama i željama kupaca. Upravo prilikom osmišljavanja ponude privatnih robnih marki, cilj Studenca bio je kupcima ponuditi kvalitetu uz atraktivne cijene.

Pod motom 'Samo u Studencu' i oznakom zelene košarice, svi marketi ovoga lanca donose širok izbor probranih proizvoda koji objedinjuju kvalitetu i uštedu, a obuhvaćaju gotovo sve kategorije – od osnovnih namirnica, orašastih plodova, suhoga voća i meda, preko tradicionalnih suhomesnatih delicija, sira, napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića, pa sve do proizvoda za higijenu i čišćenje te pseće i mačje hrane.

Podrška hrvatskom gospodarstvu

Budući da je podrška hrvatskom gospodarstvu jedan od prioriteta Studenca, kod kreiranja ponude, naglasak je stavljen na proizvode domaćih proizvođača.

– Vjerujemo da je međusobna suradnja ključ održiva razvoja gospodarstva, a isto tako i osluškivanje potreba kupaca. U godini koja nas je globalno suočila s posljedicama pandemije koronavirusa želja nam je bila kupcima istodobno osigurati kvalitetu i atraktivne cijene, točnije ponuditi im probrane brendove uz uštedu i pomoć budžetu, ali i dati poticaj domaćem gospodarstvu. Tako da veći dio asortimana čine domaći proizvodi, poput vina Diogen, piva Maxinger, brašna Panonica kao i tradicionalni suhomesnati proizvodi Bonkulović te proizvodi Bakine zimnice – istaknuo je Rafal Cieslakowski, član Uprave za komercijalne poslove.

Osim domaćih proizvoda, u jedinstvenom asortimanu privatnih robnih marki Studenca mogu se pronaći i mnogobrojni strani, a iz kompanije ističu da će nastaviti proširivati ponudu.

Novi program

Predstavljanje jedinstvenog asortimana privatnih robnih marki dio je kontinuiranog ulaganja u obogaćivanje asortimana, unapređenja usluga i posebnih promotivnih programa radi ispunjavanja potreba svih svojih kupaca i pružanja iskustva kupnje kakvu priželjkuju.

U tom kontekstu važno je istaknuti Cool karticu Studenac marketa koja kupcima donosi svakodnevnu uštedu i dodatne pogodnosti, a unaprijeđeni su i mnogobrojni drugi projekti poput programa vjernosti. Tako je tijekom lipnja vodeći lanac na Jadranu kupcima predstavio novi program vjernosti, ovaj put u suradnji s tvrtkom BergHOFF. Za svaku kupnju veću od 40 kuna kupci osvajaju bonus bodove odnosno naljepnice, a s deset skupljenih naljepnica mogu ostvariti do 68% popusta na određeni proizvod iz BergHOFF-ove kolekcije vrhunskoga kuhinjskog posuđa Leo i posuđa Leo TO GO.

Iz Studenca ističu da im je novim programom želja bila nagraditi vjernost svojih najvjernijih kupaca, što će i dalje činiti. Zahvaljujući svom kvalitetnom i predanom radu, bogatom asortimanu i ponudi usluga te brizi o kupcima i zaposlenicima, Studenac je dobitnik dvaju međunarodnih priznanja – zlatne medalje 'Customer's Friend' i certifikata 'Posvećeni izvrsnosti'.