Jedna od najobrazovanijih generacija s najmanje imovine i ekonomskog uspjeha sada je naletjela na novu ekonomsku minu!

Taman kad su nakon recesije svih recesija počeli raditi djecu, dizati stambene kredite, graditi karijere i nonšalantno odbijati ponude za posao, milenijci su naletjeli na novu ekonomsku minu i, čini se, izgubili svaku šansu izgraditi relevantni portfelj vlastite imovine i sigurniju budućnost, zbog čega će ući u povijest kao prva generacija s lošijim životnim standardom od prijašnje generacije.

Štoviše, nakon koronahisterije postaje sve popularnije one rođene ugrubo u razdoblju od 1981. do 1996., premda definicije variraju, nazvati izgubljenom generacijom (najstariji milenijac danas ima 39, a najmlađi 24 godine). Naravno da svaka ima svoju tužnu priču, pa će tako njihovi bake i djedovi govoriti o hodanju kilometrima kroz pet metara snijega do najbliže škole, gladi i svjetskim ratovima, a roditelji o svemu što nisu imali u svom djetinjstvu za razliku od svojih razmaženih potomaka (na ovim prostorima uvijek će prigodno ubaciti priču o inflacijama, nestašicama i jednom ekstra ratu), ali nisu ni milenijalci bez svojih ožiljaka, posebice u nekim 'nišnim' skupinama.

Pripadnik ove generacije u Zagrebu, primjerice, u svoj rezime je prije 40. godine života već upisao krvav raspad jedne države, rat, sporu i tegobnu normalizaciju života nakon rata, potom tešku ekonomsku krizu, prvi ozbiljan potres nakon 140 godina, prvu globalnu pandemiju nakon sto godina i novu ekonomsku krizu, a oni u ratom teško pogođenim područjima i daleko gori početak života. S tim u vidu ne iznenađuje da su načelno gledano milenijci jedna od najbolje obrazovanih generacija s najmanje opipljive imovine i ekonomskog uspjeha. Većina njih imala je nesreću na tržište rada ući taman kada su radna mjesta presušila, kao i plaće, onda su se godinama mučili na poslovima debelo ispod svojih kvalifikacija i u otužnim uvjetima rada, a kada su ekonomije napokon počele nuditi prilike prikladne njihovim godinama i iskustvu, stigao je koronavirus i mnoge počeo vraćati na početak.

