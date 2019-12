Vlasnica Zelene škrinjice: Averzija prema proizvodima bez eko certifikata je neopravdana

Zdravstveni problemi potaknuli su mnoge na promjenu profesije. Iznimka nije bila ni Jelena Miškulin. Karijere odgajateljice morala se odreći zbog promjena u zdravstvenom kartonu koje su joj onemogućile da podiže išta teško, a zbog tih istih promjena krenula je u potragu za zdravim namirnicama. Jednom kad je ušla u priču zdrave prehrane, raznih čajeva te praha ječmene trave i spiruline, iz nje više nije izašla. Od siječnja je počela raditi u novootvorenoj trgovini zdrave hrane Zelena škrinjica na zagrebačkoj Trešnjevci, najprije kao trgovkinja, a od lipnja i kao vlasnica.

OPG-ovci bez certifikata

Miškulin je zelene strasti pretvorila u svoju budućnost, a s obzirom na to da Škrinjicu opskrbljuje proizvodima uglavnom domaćih dobavljača i njima pomaže da prežive na putu u budućnosti. No, bez zadovoljavanja određenih kriterija potrošača, to nije lak zadatak.

- Imam razne dobavljače iz Lijepe Naše, od naših OPG-ovaca uzimam butternut tikvu, batat, razne džemove, sokove, med, ulja i još mnogo toga - potvrđuje Miškulin koja u svom dućanu ima bezglutenske tjestenine, pekmeze, grickalice, sjemenke, suho voće, tofu, sejtan, ali i vege ćevape.

Upozorava kako dosta kupaca iskazuje averziju prema njima jer iako su domaći proizvodi, nemaju certifikat o ekološkom ili organskom uzgoju. No, skeptičnosti, prema njezinom mišljenju, ne bi trebalo biti mjesta.

- U našem dućanu je 90 posto proizvoda ekološki i organski certificirano, ali imamo i hrvatske proizvode bez tih certifikata koji nisu tetirani nikakvim opasnim tvarima ni pesticidima. Znamo im podrijetlo te možemo biti sigurni u kvalitetu robe, a za uvozne proizvode nisam tako sigurna. Police dućana kao što je Zelena škrinjica trebalo bi što više puniti hrvatskim proizvodima. To je samo moje mišljenje, a vjerujem da će se nekolicina složiti sa mnom - kaže nam vlasnica Zelene škrinjice.

Podsjetimo, organski proizvodi uzgajaju se bez dušičnih gnojiva i drugih sintetskih supstanci koje zagađuju okoliš. Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da zadovoljava sve uvjete propisane direktivama EU i nacionalnim zakonima o ekološkoj proizvodnji, a obnavlja se jednom godišnje na temelju provedene kontrole.

Kako pronaći lijek u čaju

U povjerljivom ugođaju kvartovske trgovine mnogi se povjere što ih muči, osobito rado podijele svoje zdravstvene brige jer su u potrazi za rješenjem iz prirode.

- Moj tata je uvijek govorio da je lijek u prirodi i da sve tablete ovoga svijeta djeluju brzo, ali kako izliječe/zaliječe jedan zdravstveni problem, tako u većini slučajeva stvore novi. Govorio je i da ljudi znaju koliko su čajevi lijekoviti, da bi ih pili barem triput dnevno. Naravno, kada se radi o teškim bolestima to treba prepustiti stručnjacima - priča nasmijana Miškulin kojoj ljudi dolaze s raznim problemima kao što su stres, nesanica, alergije, pretilost, celijaklija, dijabetes.

Svaki organizam je jedinstven i nije tako lako preporučiti čaj, no poznato je da neki sastojci pozitivno djeluju na određene tegobe. Treba imati na umu da čajevima treba duži period da apsorbiraju i počnu djelovati, a Miškulin naglašava i kako se lijekoviti čaj ne smije piti duže od mjesec dana.

- Evo jedan simpatičan primjer. Prije šest mjeseci u trgovinu je došao jedan gospodin s velikim osmijehom na licu, tako pozitivan i pun očekivanja da ću mu moći pomoći. Radi jako stresan i odgovoran posao s klijentima iz cijeloga svijeta. Rekao je da je pod velikim pritiskom te ne može spavati, nemiran je i živci mu rade 100 na sat pa je došao po nešto za smirenje. Tablete nije htio jer ga uspavljuju, a ne može si dozvoliti voditi sastanke uspavan. Odlučio se za čaj. Nije to nekakva matematika niti sam ja neki travar i znanstvenik pa sam mu onako kao iz topa, isprobavši na prijateljima i samoj sebi, ponudila matičnjak i majčinu dušicu. Upozorila sam ga ako ima povišeni tlak da majčina dušica nije za njega. Gospodin se vratio nakon tri mjeseca, donio mi bombonijeru i kupio novu zalihu čajeva - prepričava Miškulin crticu iz svoje Zelene škrinjice.