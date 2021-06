Jesmo li spremni za transformaciju tehnoloških tvrtki?

Potrebe i zahtjevi klijenata konstantno se mijenjaju i rastu. Upravo zato tvrtke koje žele ostati konkurentne ne mogu si dopustiti spore prodajne procese i sisteme rada koji nisu u skladu sa standardima koje je postavila digitalna transformacija.

Ponajviše se to odnosi na IT i tehnološke tvrtke čiji broj sve više raste pa se, uz dobar proizvod i uslugu, moraju brinuti i o kvalitetnom korisničkom iskustvu ako se žele istaknuti na tržištu. Kako bi to postigle tvrtke trebaju sistematizirati i automatizirati svoje radne procese te početi donositi odluke na temelju analize podataka u stvarnom vremenu. Upravo u tome IT i ostalim tehnološkim tvrtkama može pomoći kvalitetan CRM.

Ono što je možda i najvažnije, CRM će tvrtkama omogućiti da pruže besprijekorno korisničko iskustvo i personaliziranim rješenjima ne samo privuku, nego i zadrže kupca. Pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva polazi od dobrog poznavanja klijenta i kontinuiranog praćenja komunikacije s njim. Sistematizirani i sveobuhvatni podaci o klijentu koji su dostupni svakom zaposleniku, bez obzira u kojem odjelu radi, omogućit će da korisnik u svakom trenu dobije upravo onu informaciju koja mu je potrebna i u konačnici bude zadovoljan uslugom. Upravo je kompletan pogled na klijenta, odnosno Customer 360 ključ transformacije poslovanja koju omogućuje Salesforce platforma.

Na novom online eventu HSM informatike Customer 360 - Putokaz za rast, tvrtke koje su se odlučile na implementaciju Salesforce CRM-a ispričat će vlastito iskustvo korištenja jednog takvog rješenja. Krešimir Hlede, COO, Greyp Bikes, razgovarat će s Ognjenom Bagatinom, Business Owner, časopis Poduzetnik, o tome zašto su se već na samom početku poslovanja odlučili za Salesforce. Kako izgleda svakodnevni rad u tom sustavu u kratkom case studyju prenijet će nam Dominik Vrbanac, Head of Sales and After Sales u Greyp Bikesu.

Zašto nije dovoljno samo prepoznati trendove, nego organizirati i mijenjati tvrtku sukladno njima moći ćete čuti od Zvezdana Horvata, Managing Director and Partner, Adizes Southeast Europe.

U drugom dijelu eventa razgovarat će se o temi umjetne inteligencije u prodaji, koja se mnogima čini kao daleka budućnost, ali već sad uvelike može pomoći svakodnevnim poslovnim procesima. Više o tome ispričat će Jan Štedul iz udruge CroAI.

Okupljene će na samom početku pozdraviti Jakov Urbanke, Director of Business Solutions, HSM informatika. Uvod u event kroz keynote govor i prodajnu priču dat će naši partneri iz Salesforcea, Mitka Avramova, Regional Vice President i Filip Novak, Salesforce Territory Manager za regiju. Koliko je za tvrtke važna kvalitetna sinergija timova prodaje i korisničke podrške čut ćemo od Željka Čačinovića, Senior Salesforce Consultant, HSM informatika.

Online event održava se 1.7. u 10 sati, a sudjelovanje je besplatno. Više o prijavama i govornicima pronađite ovdje.