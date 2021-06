Josef Stoppacher: U tvornici parketa lakše nam je osigurati hrast nego radnike

S obitelji Sobočanec, tada vlasnicom Pane, austrijska tvrtka Weitzer Parkett počela je intenzivnije surađivati početkom 2017. Prekretnica se dogodila u veljači 2018. kad je Weitzer Holding, vlasnik Weitzer Parketta, ušao u vlasničku strukturu Sobočančeve tvrtke i lani postao većinski vlasnik Pane sa 74,5 posto udjela, a Alojzije Sobočanec zadržao je 25,5 posto. U tri godine austrijska je tvrtka uložila deset milijuna eura. Nabavljena je nova tračna pila s jedinicom za uklanjanje kore, više je uloženo u infrastrukturu poput odsisnog sustava s 30-metarskim silosom, a dovršena su i manja ulaganja u industrijska vozila, automatizaciju procesnih jedinica poput jedinice rezanja, IT infrastrukturu te nadogradnju u kompleksu sušara. Predsjednik Uprave Weitzer grupe Josef Stoppacher u razgovoru za Lider kaže da je najveće ulaganje gradnja nove tvorničke zgrade s proizvodnim strojevima za izradu dvoslojnog parketa u Turopolju. Taj menadžer koji je u Weitzer grupu došao u veljači 2017. iz Mol grupe (od 2011. do 2014. bio je direktor ulaganja u Ina grupi) najavljuje skorašnji početak probne proizvodnje u turopoljskom pogonu – u lipnju.

Kad se može očekivati puni kapacitet proizvodnje?

– U ovoj godini planiramo preraditi od 31 tisuću do 35 tisuća prostornih metara trupaca i proizvesti oko 450 tisuća četvornih metara dvoslojnog poda. Naš je puni kapacitet 900 tisuća četvornih metara i planiramo ga dostići u godinu-dvije.

Kakvi su planovi s Panom?

–​ Općenito, razina izvoza Weitzer Parketta ​zasad je oko 55 posto, a oko 90 posto proizvoda proizvedenih u Turopolju izvozit ćemo jer su primarno namijenjeni inozemnim tržištima. Prodavat će se ponajprije u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, ali, vjerujem, i u zemljama poput Italije i Belgije. U svakom slučaju, fokusiramo se na kontinentalnu Europu.

Taj projekt najavljen je prije točno tri godine. Što je bio razlog tolikog čekanja kako bi se pokrenuo?

– Cijeli je postupak, od tehničke procjene i analize izvedivosti, detaljnog planiranja investicije, dozvola, nabave, ulaganja u novu zgradu za proizvodnju parketa do montaže novih pristiglih strojeva u Turopolju i probne proizvodnje, trajao oko dvije i pol godine. Imajući na umu veličinu i složenost investicije, jasno je da je to očekivano trajanje. Također, COVID i cijela situacija dodatno su oduljili proces, od tri do šest mjeseci.

Planirate li preuzeti i preostali udio u Pani?

–​ Općenito gledajući, sadašnja vlasnička struktura bila je vrlo racionalna za naše partnerstvo koje traje sada već četvrtu godinu, a temelj mu je strukturiran i konstruktivan zajednički pristup koji nadilazi proizvodnju. Kao primjer navest ću informaciju da tvrtka Pana Windows u Čakovcu trenutačno prodaje cijelu paletu proizvoda Weitzer Parketta i na tom su tragu njezini proizvodi izloženi u prodavaonici Weitzer Parketta​ u Münchenu. Prema tome, partnerstvo za sada funkcionira izrazito dobro, a što će nam budućnost donijeti, prerano je govoriti jer ovisi o mnogim čimbenicima.

Pana je veliki kupac trupaca Hrvatskih šuma. Kažete da ste zadovoljni, no u hrvatskoj drvnoj industriji ima i nezadovoljnih kompanija koje smatraju da je sustav nepravedan prema finalistima.

– Naše ulaganje u Hrvatsku ima nekoliko važnih pokretača. Iznimno važan bio je ugovor s Hrvatskim šumama, jedinstven u Europi, koji povećava razinu predvidljivosti investicije. Postojanje tog sustava iznimno je važno za buduća ulaganja. Razumljivo mi je da ima nezadovoljnih tvrtki, razlog je to što je ukupna potražnja veća od raspoloživog hrasta. Međutim, mudro je od Hrvatskih šuma što misle na održivost i ne sijeku više od količine koju mogu ponovno zasaditi. Za Weitzer Parkett, iza kojeg je 190 godina tradicije, drvo iz održivih izvora ključan je čimbenik. Prema tome, nama su Hrvatske šume sada idealan partner, ali i za buduća ulaganja.

Cijeli intervju možete pročitati u novom broju digitalnog i tiskanog izdanja Lidera.