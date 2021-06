Josip Faletar više nije predsjednik Uprave Spačve, novi će biti izabran u srpnju

Josip Faletar više nije predsjednik Uprave Spačve nakon što je podnio ostavku. Očekivan je to potez s obzirom da je Spačvu početkom lipnja preuzela tvrtka Pervanovo u vlasništvu švedskog biznismena hrvatskog porijekla Darka Pervana. Faletar je imenovan za člana Uprave Spačve 2013. kada je tu tvrtku preuzeo Quaestus Fond Borislava Škegre, tri godine kasnije - 2016. postao je predsjednik Uprave nakon što je smijenjen dugogodišnji prvi čovjek kompanije Dario Puljiz.

Faletar je inače Spačvin kadar koji je cijeli radni vijek proveo u toj kompaniji, a nakon ostavke karijeru će nastaviti van Spačve.

- Politika novog vlasnika je da prilikom preuzimanja kompanija mijenja članove uprava. Mi smo svoj zadatak ispunili, Spačva je sada dosta dobra kompanija, a s obzirom da je novi vlasnik vrlo kvalitetan, vjerujem da će njezino poslovanje nastaviti napredovati. Moje kolege iz Uprave, koji su također podnijeli ostavke, i ja karijeru ćemo graditi van te kompanije – rekao je Faletar.

Osim Faletara ostavke su podnijela i druga dva stara člana Uprave – Ante Radoš i Ivan Perković, također imenovani za vrijeme Škegrinog Quaestus Fonda. Preostala dva člana Uprave – Vladimir Bataković i Saša Ilić - imenovani su na tu funkciju nakon što je Pervanovo preuzelo Spačvu. Tko će pak biti novi predsjednik Uprave, za sada se službeno ne zna.

- Još to nismo raspravili, ali to je za nas nevažno tehničko pitanje. Odluku ćemo donijeti do 20. srpnja za kada je predviđena sjednica Skupštine kompanije – rekao je Vojinić.

Prema dosadašnjoj praksi, u kompanijama u kojima je Pervanovo vlasnik, za predsjednika Uprave bio je imenovan Darko Pervan.