Jubilarni 800. broj Lidera donosi kroniku uspona i padova na hrvatskoj gospodarskoj sceni

Od 7. listopada 2005. godine kada je izašao prvi broj Lidera pa sve do danas svjedočili smo dramatičnim promjenama. Dvije velike krize, smjene poduzetničkih generacija, poslovnih navika i običaja. Nekad je glavni poduzetnički cilj bio osvajanje hrvatskog tržišta, a novi igrači danas (i sutra) misle i djeluju samo globalno. Pa što se sve promijenilo od tog 7. listopada 2005. do kraja siječnja 2021.? Lakše bi bilo odgovoriti na pitanje što se nije promijenilo.



Rijetki su pojedinci koji su u tom razdoblju duljem od 15 godina ostali i opstali na javnoj i poslovnoj sceni. U svjetlu tih nevolja nije neočekivano da je među 800 ključnih protagonista poslovne scene i 65 poduzetnika i menadžera koji su svoje tvrtke odveli u propast dok je 45 junaka imalo problema i sa zakonom. Tko je tko u poslovnoj sceni, tko je tu, a tko više nije, sažeo je u velikoj jubilarnoj temi Goran Litvan.



Domovinski pokret među rijetkim je parlamentarnim strankama odgovorio na Liderovu inicijativu izrade SWOT analize hrvatskoga gospodarstva iako je u predizbornoj kampanji ekonomski program stranke koja je prodrmala političku scenu ostao u sjeni uobičajenih prepucavanja ideološko-svjetonazorskog tipa. U tom smislu saborska zastupnica Vesna Vučemilović najbolja je adresa za sve one koji žele doznati što Domovinski pokret misli o hrvatskoj ekonomiji i koja rješenja nudi. U razgovoru s Vanjom Figenwaldom jedna od najistaknutijih osoba u stranci uza svoga brata Miroslava Škoru ponudila je neka razmišljanja političke opcije koja se za mjesto treće najpopularnije u zemlji bori s Možemo! i Mostom.



Dosad su izuzeća od ovrhe bila moguća u određenim slučajevima (alimentacija, HZZ-ova naknada, državni poticaji i sl.). Sada se razmatra promjena paradigme, odnosno da svi imaju pravo na zaštićeni račun bez obzira na izvore primitaka, samo je pitanje iznosa. O novom ovršnom Zakonu piše Edis Felić.



Uz sve to, Aleksandra Brzić donosi priču o privatnim klinikama, Kata Pranić o kompaniji EcoCortec, a u Tehnopolisu saznajte kako se boriti protiv straha i kako ga u konačnici prevladati.

Dodatno, očekuje vas i poseban prilog na 14 strana u kojem saznajte sve o Investicijskim fondovima.



