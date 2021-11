Jubilarni deseti splitske IT tvrtke Locastic

Godine 2011. Marko Maljković i Antonio Perić-Mažar osnovali su u Splitu tvrtku Locastic, agenciju za razvoj digitalnih proizvoda koja danas posluje diljem svijeta. Nakon deset godina postojanja i uspiješnog rada kratko smo popričali s direktorom Locastica, Antoniom Perićem – Mažarom.

Kako je nastalo ime Locastic? Koje mu je značenje?

Marko (suosnivač Locastica) taj je brend koristio još u našim freelancerskim danima, a kad smo se dotakli teme naziva naše firme - Locastic smo odabrali bez previše razmišljanja. Riječ nema nikakvo posebno značenje, ništa na svijetu se ne veže uz Locastic, ali to znači da svakog dana kreiramo njeno značenje kroz sve naše poslovne avanture.

Koji je bio prijeloman trenutak da ste se u jeku ekonomske krize, baš odlučili otvoriti vlastitu tvrtku? Jeste li ikad požalili zbog te odluke, ako jeste - zbog čega?

Iskreno, u to vrijeme nismo ni razmišljali o krizi. Bili smo mladi, nadobudni i radili smo ono što volimo, a upravo to nam je bio najveći motiv. Prijatelji, roditelji i društvo, preispitivali su našu odluku jer u to vrijeme nismo imali poslovnog iskustva i puno tvrtki je propadalo, a zaposlenici su dobivali otkaze.

S druge strane, nismo ni imali previše za izgubiti - nismo imali djecu, kredite, stanove, zaposlenike. Osim toga, uvijek je postojao rezervni plan da možemo otići raditi u neku drugu tech tvrtku ako sve propadne, no srećom - to se nije dogodilo!

Je li bilo kredita, zajmova, vanjskih investitora?

Osim kredita za kupovinu poslovnog prostora, nismo imali dodatnih financijskih injekcija. Uvijek smo težili tome da ostvarujemo prirodan rast, no tržište nekretnina u Splitu je jako nepredvidivo te smo iskoristili dobru priliku i odlučili se za potez kupovine prostora. Reinvestiramo veći dio dobiti u unaprjeđenje poslovanja agencije i tako financiramo generički rast. Nemamo vanjskih investitora, iako smo imali nekoliko upita za prodaju, no do sad nismo došli ni blizu realizacije takvog dogovora.

Da se sada možete vratiti unatrag, na koje stvari bi obratili više pažnje, a koje bi skroz drugačije napravili?

Greške su dobrodošle u svijetu poduzetništva. Čak i da se vratimo u prošlost, uvjeren sam da i dalje ne bismo ništa promijenili jer sve te pogreške su nas dovele do današnjeg dana i desetog rođendana. Možda smo mogli biti malo brži u donošenju rigoroznih odluka, ali kad radite u maloj agenciji, vrlo lako se emocionalno vežete za zaposlenike i klijente. Naravno, da nas pitate za 5 - 10 godina, opet bismo rekli isto jer uvijek može brže i odlučnije. No, ako mogu dati jedan savjet za buduće poduzetnike - nastojte brzo i odlučno donositi odluke, makar nekad bile i pogrešne. Najgore je stati na mjestu i održavati status quo. Naša glavna prednost je da konstantno slušamo savjete zaposlenika, partnera i klijenata te unaprjeđujemo procese unutar agencije. U svakom trenutku nastojali smo raditi najbolje što smo znali i mogli, a to nam se i isplatilo jer većina projekata na kojima smo radili su prerasli u dugoročna partnerstva.

Koji vam je glavni poslovni motiv?

Imamo nekoliko motiva, mislim da je prvenstveno strast za tehnologijama i istraživanje novih stvari nešto što nas sve pokreće. Radimo na vrlo izazovnim projektima, sa zahtjevnim klijentima gdje uvijek postoji nešto novo, nešto što pomiče granicu cijelog tima. Ovo je veliki benefit za cijeli tim, jer raditi iznova i svaki put iste stvari zna u našem poslu postati zamorno. Nekome sa strane ovaj posao izgleda jednostavan, ali zapravo je suprotno jer svaki dan morate učiti i napredovati inače vas pregazi vrijeme i nove tehnologije. Naš fokus je da izgradimo nešto što će postojati dugo vremena i svaki dan biti bolje nego jučer. Kad je sve dobro posloženo i kada ste dobri u onome što radite, onda nagrade (uključujući i novac) dođu kao popratni efekt.

Trenutno radimo iz Splita za klijente iz cijelog svijeta. Imamo sjajan tim, izazovne projekte za klijente na gotovo svim kontinentima, konstantno putujemo, učimo, radimo i napredujemo - pa zar nam treba veći motiv?

Čime ste najponosniji u dosadašnjoj karijeri?

Ponosni smo na Locastic i sve ljude koji su nam pomogli u izgradnji stabilne agencije, i to sve iz našeg grada. Kad smo započeli IT karijeru, scena gotovo nije ni postojala. Ponosni smo na činjenicu da smo bili mali kotačić u razvoju lokalne tech scene koja je iz dana u dan sve impresivnija - sve više ljudi je uključeno u IT, otvaraju se nove tvrtke, dolazi strani kapital, zajednica je veća nego ikada.

Ponosni smo na to što smo sudjelovali u organizaciji raznih konferencija kao što su Shift, BlockSplit, članovi smo Split Tech Cityja, i prije pandemije smo tri godine bez prestanka održavali mjesečno okupljanje u našem uredu poznato kao Tinel Meetup (36 okupljanja u 3 godine). U sklopu Tinel Meetupa doveli smo neke od zvučnijih svjetskih programerskih imena (Harry Roberts, Vitaly Friedman, Ryan Weaver) i svim posjetiteljima omogućili besplatna predavanja koja inače koštaju i po nekoliko tisuća eura.

Često osvajate nagrade, pohodite konferencije. Koja vam je najdraža i zašto?

Od nagrada definitivno Digital Takeover za Omoguru projekt. Takvi društveno-odgovorni projekti ostavljaju puno veći osjećaj satisfakcije jer pomažu ljudima, a u ovom slučaju su to oni koji pate od disleksije.

Također, moram spomenuti i posljednje dvije SoMo Borac nagrade za najbolji projekt i mobilnu aplikaciju za Tommy. Nagrade koje smo dobili za Tommy projekt, pokazuju da u relativno kratkom vremenu možemo izraditi kompleksan digitalni proizvod za jedan od najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. Na početku projekta je kolega Marko rekao da ga moramo napraviti toliko dobro da osvojimo nagradu i sretan sam što smo u tome i uspjeli.

Po pitanju konferencija, svaka je posebna, pogotovo kad ste predavač. Obišli smo ih sigurno preko 100 kao predavači i lijep je osjećaj kada možete dijeliti znanje sa stručnjacima iz cijelog svijeta. Putovanja su nas odvela od Beograda, Dublina, Lisabona, Berlina, Amsterdama, pa sve do Mauricijusa ili Miami-a.

Koja je vaša tajna poslovne održivosti?

Tim, tim i opet tim. U agencijskom poslu najvažnije je stvoriti dobar tim i kulturu, a naročito u industriji u kojoj deficit radne snage nikad ne jenjava. Kontinuirani razvoj i ulaganje u tim je ključ poslovne održivosti u ovom poslu. Pokušavamo raditi na tome da se svatko individualno razvija u smjeru koji ga zanima i da paralelno rastemo kao tim.

Naravno, to znači da se tim istim ljudima mora osigurati idealno radno okruženje. Iz tog razloga konstantno radimo na procesima unutar tvrtke jer tvrtka bez procesa i organizacije ne može dugoročno opstati.

Je li korona kriza utjecala na vaš rast i razvoj?

Korona je utjecala na svaki biznis, pa tako i naš. Neke projekte digitalizacije koji su čekali na odobrenje ili budžet je ubrzala pa su se dogodili brže nego smo planirali. Neke projekte nam je na par mjeseci pauzirala, dok su neki klijenti narasli u lockdownu pa su nam donijeli više posla. Za nas je ako gledamo prihode to bila najbolja godina i sada nastavljamo sličan rast i u tekućoj godini.

Izazovi u lockdownu bili su prelazak na potpuni rad od kuće i izoliranost u nekom periodu, ali smo tome pristupili ozbiljno i čak uspjeli unaprijediti postojeće poslovne procese. Puno više sastanaka i prodajnih i internih, sada se odrađuje online, što ima i prednosti i mane. Na kraju dana u poslu je itekako bitan taj ljudski faktor pa u upoznavanju ljudi uživo i online postoje velike razlike. Lijepo je vidjeti da se stvari pomalo vraćaju u normalu, ali se neka poboljšanja i fleksibilnosti zadržavaju. Nama zaista nije bitno odakle tko radi, dokle god je učinkovitost na zadovoljavajućem nivou.

Koliko ste zadovoljni pronalaskom adekvatnog radnog kadra?

To je borba koju vode sve tehnološke tvrtke na svijetu. Za sada uspijevamo pronaći kadar koji tražimo, dosta ulažemo u employee branding i marketing. Pomoglo je i ulaganje u lokalnu zajednicu kroz razne eventove i naš Tinel. Naravno, pomogle su konferencije i predavanja, ali moram spomenuti i esport projekt s kojim smo ostvarili sjajan učinak na branding Locastica.

Nedavno smo se okrenuli i prema zapošljavanju kolega iz inozemstva što se pokazalo kao sjajan potez, jer je vani količina IT talenta puno veća. Osim u Hrvatskoj, danas se boje Locastica nose u Austriji, Francuskoj, Tunisu i Indiji.

Kakvom vam se pokazala odluka zapošljavanja inozemnog kadra?

Odluka nam se pokazala odličnom, pogotovo od početka pandemije. Mi smo i prije toga imali postavljene procese za rad na daljinu zapošljavanja stranih državljana, tako da su stvari za nas u lockdownu bile nešto “lakše”.

Plaće u Hrvatskoj su se približile nekim zapadnim zemljama i mislim da će se sve više domaćih tvrtki okretati ovoj praksi. S tim potezom dobivate puno veću količinu talenta. Budimo realni, Hrvatska je prilično mala zemlja, a potražnja za IT stručnjacima puno je veća od ponude. Ne moram ni govoriti u kakvom ste problemu ako želite zaposliti iskusne ljude (npr. mid ili senior level).

Gdje u svijetu Locastic ima urede/podružnice i na kojem tržištu najbolje posluje?

Za sada samo u Splitu. Ovisno o daljnjem zapošljavanju moguće je da otvorimo još neki produkcijski ured van Splita, ali za sada nemamo te planove. Eventualno razmišljamo o otvaranju prodajnog ureda na tržištima koja su nam zanimljiva, a to je puno realnija opcija od razvojnog ureda na nekoj drugoj lokaciji.

Kakvi su planovi za budućnost? Gdje vidite Locastic u narednih 10 godina?

Za deset godina je teško reći, ali planiramo nastaviti zapošljavati uz neki generički rast kojeg imamo i sada. Također planiramo i dalje raditi na poboljšanju naše usluge te zadovoljstvu zaposlenika i klijenata. Nadamo se da će pandemija uskoro doći pod kontrolu pa da možemo nastaviti putovati kao prije i širiti znanje po konferencijama.