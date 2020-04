K(o)ronologija: Tjedni kalendar epidemije

Iza nas je još jedan koronatjedan. Obilježen je probojem virusa u domove za stare i nemoćne, rješavanjem nejasnoća s e-propusnicama, uskrsnim šopingom i ipak održanim misama u jednoj splitskoj crkvi u kojoj su na Uskrs napadnute dvije novinarke.

8. TRAVNJA

• Proradio sustav e-Propusnice koji omogućuje jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica.

• Ponovno su otvorene tržnice, uz poštovanje strogih mjera socijalnog distanciranja.

9. TRAVNJA

• Nakon Doma za starije i nemoćne Split, iz kojeg je evakuirano 50-ak korisnika, virus je ušao i u dom u Koprivnici, a zatim i u domove u Pločama i Dubrovniku. Odgovornost liječnika i ravnatelja, HDZ-ova uhljeba Ivana Škaričića za kontroverzni splitski slučaj još se utvrđuje, osnovano je međuresorno povjerenstvo, za povjerenicu je postavljena Helena Bandalović kao 'potpora za pojačani nadzor rada', a broj zaraženih iz splitskog Doma narastao je na u tjedan dana na 54 korisnika i 11 zaposlenika.

• Uoči Uskrsa, od četvrtka do subote, produljeno je radno vrijeme trgovina s 8 – 17 sati na 7 – 20 sati.

10. TRAVNJA

• Prema preliminarnim podacima, u prvom tromjesečju JGL je povećao prodaju za 26 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Zbog situacije s koronavirusom povećana potražnja za tvrtkinim proizvodima jer mnogi služe za prevenciju bolesti ili ublažavanje simptoma.

• Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske Vladi su uputili hitne mjere koje predlažu za spas novinarstva istaknuvši da ona ni u svome trećem paketu mjera nije prepoznala problem u medijima te da je novinarstvo potpuno ignorirano.

12. TRAVNJA

• Don Josip Delaš prekršio je zabranu okupljanja i preporuku Biskupske konferencije te je služio misu u splitskoj crkvi sv. Leopolda Mandića, baš kao što je najavio na misi održanoj uinat svjetovnim i crkvenim vlastima nedjelju prije. Na Uskrs su napadnuta i jedna novinarka i jedna snimateljica. One su, za razliku od policije, koje nije bilo, samo obavljale svoju dužnost. Župnik je za sve optužio 'jugomilicajce' i njihovo nehumano ponašanje, a za incident s novinarkom zaključio je da se ona 'sigurno uključila u te redove policije i napadala'. Predvečer su župnikovi pristaše u njegovoj prisutnosti ispred crkve razvili transparent na kojem je pisalo 'Uz don Jozu do groba' i 'Novinari crvi' te su podignuli šal na kojem je pisalo 'Za dom spremni'. Splitsko-makarska nadbiskupija zasad se samo ogradila od svećenikova ponašanja, izjava i stajališta.

• Proslavljen je uvoz šezdeset tona zaštitne opreme iz Kine vrijedan gotovo šest milijuna dolara i najavljeno je još sličnih pošiljaka svojevrsnim zračnim mostom između Kine i Hrvatske. Šteta je samo što avioni natrag polijeću prazni…

• Veterinarski fakultet na pitanje o mogućnosti prijenosa zaraze preko kućnih ljubimaca ustvrdio je da do danas ni u jednom slučaju nije dokazano da su kućni ljubimci bili izvor infekcije koronavirusom, nego upravo obrnuto.

13. TRAVNJA

• Don Josip Delaš opet je služio misu, ovog puta ispred crkve. Policija je podnijela kaznene prijave protiv trojca koji je dan prije napao novinarke, a prekršajnu prijavu protiv župnika zbog sumnje na narušavanje javnog reda i mira.

• Koju zaštitnu masku nabaviti? Stožer civilne zaštite predočio je standarde. Zaštitne maske s oznakom N95, KN95, P2 i FFP2 imaju podjednaku razinu filtriranja (višu od 94%) i ekvivalentne su. Isto su tako ekvivalentne maske koje nose oznake N99, KN99, P3 i FFP3, koje bolje filtriraju čestice od 0,3 mikrometra (više od 98%).

14. TRAVNJA

• Šest preminulih dosad je najveći broj žrtava u 24 sata.

• Vlada je propisala privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima fizičkim osobama sa zaustavljanjem obračunavanja zateznih kamata tijekom posebnih okolnosti. Prijedlog je upućen u Sabor na prihvaćanje po hitnom postupku.

• Naša strategija djeluje i u sljedećem razdoblju čeka nas promišljanje o opuštanju mjera, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

• Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da je izgledno da će hrvatski maturanti polagati državnu maturu u lipnju: – Očekujemo da bismo u prvoj polovini svibnja mogli konkretnije reći koji su to točno datumi, ali za sada je naš prvi scenarij lipanj – rekla je Divjak.

• Andrija je novi digitalni asistent Ministarstva zdravstva za borbu protiv koronavirusa. Ime nije dobio prema prvome ministru zdravstva Hebrangu, nego prema utemeljitelju preventivne medicine i sustava javnog zdravstva Štamparu.

• U Hrvatskoj je 1704 zaraženih (422 više nego tjedan prije), 415 izliječenih (248 više) i 31 preminuli (13 više).

• U svijetu je 1,938.786 zaraženih (578.554 više nego tjedan prije), 459.131 izliječeni (165.51612 više) i 120.851 preminuli (44.890 više).

15. TRAVNJA

• Alemka Markotić izjavila je na N1 da ćemo mjere moći ublažavati postupno kad barem od pet do sedam dana bude znatno pao broj novooboljelih.