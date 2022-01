Kadroviranja u energetici: E.ON Hrvatska osnažio upravljački tim

Krajem prošle godine upravljačkom timu E.ON Hrvatske pridružilo se četvero novih stručnjaka koji će svojim iskustvom doprinijeti nastavku razvoja kompanije kao predvodnika zelene energetske tranzicije na hrvatskom tržištu.

Postizanju ambicioznih strateških ciljeva, koje si je E.ON zadao u svojoj novoj strategiji predstavljenoj u studenom 2021., doprinijet će sa svojim 15-godišnjim iskustvom na upravljačkim pozicijama u raznim institucijama te u tri energetske kompanije i Vladimir Sabo, na poziciji Director of Customer Solutions Retail. Posljednje dvije godine, do dolaska u E.ON, Vladimir je bio na pozicijama direktora energetskog sektora u Petrolu te direktora tvrtke Zagorski metalac čemu je prethodila pozicija voditelja odjela razvoja poslovne strategije u HEP-u gdje je bio odgovoran za poslovnu strategiju HEP grupe i razvoj poslovanja.

Novo pojačanje u Odjelu prodaje na poziciji Head of sales je Ivana Habazin Ille, menadžerica s dokazanim 14-godišnjim iskustvom u prodaji u energetskom sektoru. U E.ON dolazi s pozicije Head of sales u HEP-Opskrbi gdje je između ostaloga bila odgovorna za kreiranje i provedbu poslovne strategije, optimizaciju komercijalne uspješnosti poslovanja, osmišljavanje novih proizvoda i proces digitalizacije.

Jačanju i pozicioniranju E.ON-a kao brenda usmjerenog na kupca te razvoju još boljeg korisničkog iskustva doprinijet će Vanja Vaniček, na poziciji Director of Marketing, Customer Experience and Communications. Tijekom posljednjih 12 godina Vanja je bila na upravljačkim pozicijama u području marketinga poput Voditelja marketinških komunikacija za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu, Direktorice marketinga u Zagrebačkoj banci, te međunarodne pozicije Director of Strategic Communications u sklopu koje je bila odgovorna za strateške komunikacijske projekte za 20 tržišta unutar Studio Moderna grupacije.

Na poziciji direktora Public Affairsa i Board officea pridružio se Vjekoslav Dujček, gdje njegove odgovornosti uključuju uspostavljanje i jačanje odnosa s dionicima i aktivnosti između kompanije i dionika, s naglaskom na izgradnju odnosa s dionicima iz poslovnog i vladinog sektora. Vjekoslav dolazi u E.ON s više od 15 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u različitim kompanijama uključujući i međunarodno iskustvo.

- Započeli smo put prema postizanju naših ambicioznih strateških ciljeva usmjerenih na digitalizaciju, rast i održivost. Za ostvarenje ovih ciljeva ključni su nam naši stručnjaci i naši kupci. Samo kontinuiranim ulaganjem u obje kategorije može se postići rast i razvoj, a kao dio grupe koja djeluje na 15 tržišta te zapošljava preko 75 tisuća stručnjaka te s preko 50 milijuna kupaca znamo koliko je važno upravo u svjetlu ove energetske krize dodatno osnažiti tim kako bismo inovacijama i ponudom ove brojke ne samo zadržali već i povećali. E.ON je na putu da postane platforma za zelenu energetsku tranziciju Europe, a naš tim će na taj put povesti i hrvatsko tržište - izjavio je Andreas Rörig, predsjednik Uprave E.ON Hrvatske.