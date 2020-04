Kako domaći mediji preživljavaju korona-krizu

Mediji su se našli u neobičnoj situaciji. Nikad nisu imali više posla, a nikad manje novaca. Iako nije izgledno da će se šest izgubljenih mjeseci u kojima je tržište stalo do kraja godine moći nadoknaditi, na virtualnom Marketing MeetUpu gdje su se uz domaćina Iliju Brajkovića okupili predstavnici medija i agencija ni traga gorčini i pesimizmu. Oglašivači su zastali da promisle kako se najbolje prilagoditi situaciji, ali prihodi medija ionako ne bi smjeli ovisiti isključivo o njima.

Ipak, Mario Lovrić iz Studija Nexus upozorio je oglašivače kako sada nikako nije trenutak da zabiju glavu u pijesak kao nojevi.- Zdravstvena kriza prijeti da se pretvori u ekonomsku krizu, a tada, znamo, ljudi se preobrate na povoljnije proizvode i veliki brendovi mogli bi patiti - kazao je Lovrić.

Direktor 24 sata Boris Trupčević složio se ustvrdivši da je pravo vrijeme za brending. - Bitno je da svaki brend kaže da je tu za nas. Može zahvaliti radnicima, upozoriti kupce na nova pravila ponašanja, ali ključna poruka za sve je ‘nismo vas napustili‘. Brend koji nije prisutan, ne postoji. U nevolji se znaju pravi prijatelji. Kupci će jako dobro zapamtiti tko je bio tu za njih, a tko nije. Tko sada izgradi odnos je profitirao. To čak vrijedi i za industrije koje su otišle jako dolje.

Oglašivački prostor ne prodaje se kao prije izbijanja krize, ali mediji također svojim klijentima mogu puno pomoći da se brže snađu. - Oglašivači ni sami nisu sigurno što oglasiti, kako komunicirati, kome se obratiti. Dajemo im gotova rješenja, dajemo im svoj prirodan content i stavimo ga u svoju priču. Rezultati su bolji nego ikada - rekla je Kristina Mislov iz Journala.

Plasiranje oglasa kroz tiskano izdanje ili internetski portal nije poruka samo potrošačima, već i dobavljačima, partnerima i zaposlenicima, napomenula je direktorica Lider media Bojana Božanić Ivanović. - Podrška oglašivača medijima je važna, ali prihodi od oglašavanja nisu i ne bi smjeli biti jedini prihod medijima. Imamo publiku koja nam kupnjom časopisa i pretplatama može dati podršku da proizvodimo visokokvalitetan sadržaj. Također, tu su inicijative Europske unije, Googlea, HND-a i Sindikata novinara za očuvanje medija - istaknula je te dodala kako konzumacija magazina u ovoj krizi raste. Iznijela je i činjenicu da prosječno čitanje magazina traje 43 minute.

- Snaga printa nije nužno u velikim brojkama, ona je u pažnji. U današnje vrijeme konzumacija printa postala je gotovo meditativno iskustvo i tu vlada potpuna posvećenost sadržajima, kao i komercijalnim porukama - rekao je Trupčević navevši kako ljudi imaju više vremena i tiskana izdanja se više čitaju, ali zatvaranjem ugostiteljskih objekata i drugih kanala osjeti se pad u prodanoj naknadi od 15 do 30 posto.

Iako se sugovornici nisu jadali, pad poslovanja nije beznačajan. Otkazivanje događanja, smanjen obim oglasa i pad prometa itekako ih pogađaju. To je posebno osvijetlio trenutak kada su svi potvrdili da su tražili pomoć HZZ za očuvanje radnih mjesta. Važnost medija i njihova uloga u društvu odavno je prepoznata i polako se javljaju inicijative za njihovo spašavanje. No, sigurno je da se nitko neće olako predati. Međutim, kako dalje i što poduzeti kako bi opstali teško je reći. Svakako je trenutno mnogo lakše svima koji su na vrijeme prigrlili digitalno jer upravo u ovim trenutcima ono pokazuje svoju moć.

- Lider je prije više od godinu dana pokrenuo digitalnu pretplatu, što se pokazalo kao pun pogodak. Digitalan doseg porastao nam je za 70 posto, rezultat je tim veći što se ne radi o besplatnom sadržaju - ustvrdila je Božanić Ivanović i ispričala kako je poslovni tjednik, čiji jedan primjerak u tvrtkama inače pročita pet ljudi osmislila za krizna vremena način kako bi se ta navika održala. Pretplatnici su dobili na jednu tiskanu pretplatu pet besplatnih digitalnih pretplata.

U svakom slučaju, mediji nisu zaobišli nedaće korona-krize, ali glad za informacijama svoje publike odlučili su propisno nahraniti. Iako u nevolji, zasad ne planiraju otpuštati novinare.

- Sigurno ne treba reorganizirati redakcije na način da se otpuštaju novinari. Suština biznisa kojim se mi bavimo je sadržaj, stvaraju ga novinari i urednici i ako je to prva točka na kojoj štediš, pucao si sam sebi u nogu. To je zadnja stvar na kojoj bi štedio u vrijeme krize. Tu je sada čistilište između kompanija koje imaju odličnu likvidnost i bilancu od onih koje nemaju. Sadržaj je kruna svega, on generira digitalne pretplate, daje medijima slobodu i neovisnost od oglašivača. Mediji ne postoje zbog oglasa. Mediji prodaju brendovima povjerenje koje im je publika dala kroz okruženje u kojem komercijalne poruke nailaze na plodno tlo - zaključio je Trupčević.