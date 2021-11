Kako krenuti sa trgovanjem na financijskim tržištima

U zadnjih nekoliko godina na tržištu su doslovno prisutne na stotine razno raznih brokerskih platformi preko kojih se nude ponude za investiranje na razno raznim financijskim tržištima već od 25EUR ili 100EUR. Da li je to zbilja pametno ili ne prosudite sami ali iz iskustva upravljanja jednom od vodećih brokerskih kuća na ovim prostorima, sa iznosima koji su tako mali, šansa za zaradom je zanemariva. Razlog, velika očekivanja i veliki rizik koje investitor svjesno preuzima da sa malim iznosom zaradi stotine tisuća eura baš kao što je i u casinu praksa, koji na kraju rezultiraju daleko većim gubicima nego onih početnih 25EUR ili 100EUR. Ako dodamo masu korisnika koji su spremni zaigrati igru, dolazimo do dobrog prihoda za brokera ali ne i za investitora.

Drugi problem je sama regulativa gdje na kraju trgovali ili ne do kapitala koji je deponiran nije moguće više pristupiti, dakle radi se o samoj prijevari što su nažalost mnogi naši građani i iskusili. Dakle, prije nego što se uopće odlučite na ovakav način investiranja vrlo je važno provjeriti da li je broker tj. brokerska kuća regulirana i vjerujte mi 80% ljudi tu poklekne. Trgovali ili ne, imali strategiju ili ne, novac ne izgubljen ako broker nije reguliran. Druga je stvar koja je presudna je money management i strategija trgovanja. Pitanje koje se otvara, koje instrumente trgovati i kako? Opet vrlo velika većina napravi kardinalnu grešku i krenu trgovati sve i svašta od Bitcoina do dionica i ETFova gdje svaka ta vrsta instrumenata pa i sam instrument iziskuju potpuno drugačiji pristup i strategiju trgovanja. Ono što je važno da stvar ne bi bila čista špekulacija i igra na sreću, pod kojim uvjetima ulazimo u poziciju na instrumentu te pod kojim uvjetima izlazimo iz iste bili mi u zaradi ili ne na toj poziciji. Važno je za shvatiti da su gubitci sastavni dio trgovanja i sve dok su oni kontrolirani tj. koristimo tzv. stop loss, šansa za zaradom je tu. Problem nastaje ako ne znamo pod kojim uvjetima izlazimo iz same pozicije trgovanja te se sve svodi na nadu i osobni "feeling" koji će nas vrlo brzo uvjeriti da nada i osoban "feeling" su nam i vrlo slabi saveznici. Dobrim money managementom i risk-reward te pravilnom diverzifikacijom, zbilja je moguće zaraditi ako nemamo kockarski mentalitet i shvatimo da brza zarada ne postoji. Sve je stvar dobro osmišljene strategije koju treba prvo kroz back testing i potvrditi.

Nakon dosta upita kako trgovati te od kuda krenuti i preko 50 webinara odrađenih nedavno sam pripremio kratke osnove trgovanja u serijalu od 6 kratkih video edukacija u trajanju sve skupa 45min. Moja je preporuka da svatko tko planira investirati i trgovati prođe ovu osnovnu edukaciju. Iz mojeg kuta, ovih 6 videa su osnova koju bi apsolutno svatko tko ulazi u svijet investiranja morao znati i dobro vladati materijom o kojoj govorim.

Iako su poduzeti svi napori da se provjeri točnost ovih podataka, EXT Ltd. (u daljnjem tekstu„EXANTE”) ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili odgovornost za oslanjanje bilo koje osobe na ovaj članak ili bilo koje informacije, mišljenja ili zaključke u ovom članku. Nalazi i stavovi izraženi u ovom članku ne odražavaju nužno stajališta EXANTE -a. Sve radnje poduzete na temelju informacija sadržanih u ovom članku strogo su na vlastitu odgovornost. EXANTE neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi s ovim člankom.​