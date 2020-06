Kako povećati vrijednost podataka kroz cloud i AI

Svaka tvrtka koja želi zadržati svoju konkurentnost na tržištu u skladu s razvojem digitalnih tehnologija, svakim danom se susreće s sve bržim tempom inovacija i razvoja dostupnih rješenja. Zadnjih godina najveći fokus je na tehnologijama oblaka (cloud) i umjetne inteligencije (AI) koje se svakodnevno spominju kao ključ digitalne transformacije svake tvrtke neovisno o njezinoj branši. Jedna od ključnih vrijednosti na koju se potrebno fokusirati, a koja se često previdi u standardnom poslovanju, su podaci kojima se raspolaže. Organizacijom i analizom podataka u poslovanju moguće je stvoriti dodatne prilike za zaradu, povećati konkurentnost, tržišni udjel te ubrzati isporuku proizvoda na tržište.

Kako se u cijeli taj koncept digitalne transformacije, organizacije i analize podataka uklapa tehnologija oblaka i AI?

U standardnom poslovanju tvrtke, generira se iznimno mnogo podataka, prilikom punjenja digitalnih skladišta podataka, generiranjem od strane aplikacija koje se koriste, generiranjem datoteka koje služe za dnevni rad kao i korištenjem raznih web servisa. Najčešći trenutni način kako se svi ti podaci obrađuju i skupljaju je u tzv. monolitnim arhitekturama, točnije, aplikacijama koje sadrže sve servise za obradu, spremanje i prikaz podataka u jednom „zatvorenom“ paketu. Takav način rada aplikacija i sustava iziskuje često visoke troškove ulaganja u hardver, ljudske resurse u svrhu održavanja, a uz to otežava i usporava procese nadogradnje na novije verzije zbog većeg broja različitih aplikacija.

Kao najmodernije rješenje za prikupljanje, obradu i analizu podataka u tvrtkama možemo preporučiti IBM Cloud Pak for Data.

IBM Cloud Pak for Data je integrirana cloud platforma koja čini zasebni dio ukupne ponude IBM Cloud Pak platformi i služi za obradu te analizu podataka. U poslovne proces implementira napredni AI i služi za modernizaciju načina kako tvrtke prikupljaju, organiziraju i analiziraju podatke. Izgrađen na Red Hat OpenShift Container platformi, IBM Cloud Pak for Data integrira svjetski vodeću tehnologiju IBM Watson AI s IBM Hybrid platformom za upravljanje podacima, DataOps, te tehnologije upravljanja podacima (Data Governance) i poslovne analitike. Objedinjene, ove tehnologije pružaju informacijsku arhitekturu za implementaciju AI sustava koja zadovoljava stalno promjenjive potrebe svakog oblika poslovanja.

Najveća vrijednost prethodno navedenog sustava leži u činjenici da je kompletan set alata i servisa potrebnih za kompletan rad s podacima implementiran pod jednu integriranu platformu, čineći troškove za hardversku infrastrukturu manjima te smanjuje potrebno vrijeme i resurse za implementaciju i ukupno održavanje. IBM Cloud Pak for Data sustav je podijeljen na mikro servise čime s većim brojem manjih, aplikativno fokusiranih servisa, ostvaruje značajno ubrzanje rada i raspodjelu opterećenja po fizičkom clusteru servera za najučinkovitije izvršavanje zadanih zadaća, i samim time prati trend razvoja modernih softvera iz prethodno navedene monolitne strukture u SOA – u (Service Oriented Architecture).

IBM Cloud Pak for Data u sklopu svoje platforme sadrži kompletan set alata za obradu i analizu podataka od samog početka, točnije, prikupljanja podataka iz raznih izvora, preko njihove obrade do izrade izvještaja, vizualizacija itd.

IBM Cloud Pak for Data se može implementirati na tri različita načina, On Premise, Hybrid i Cloud. Ukoliko pravilnik, zakoni ili struka ne dopuštaju tvrtki da svoje podatke „šalje“ na neki izdvojeni cloud, moguće je cijeli sustav IBM Cloud Pak for Data postaviti On Premise, na vlastitu infrastrukturu. Ukoliko samo jedan dio podataka ne bi smio „napustiti“ internu mrežu, postoji mogućnost implementacije u tzv. hibridnom načinu, gdje je osjetljivi dio podataka i njegova obrada i / ili analitika unutar mreže, a manje osjetljivi podaci na cloudu. Tamo gdje regulative to dopuštaju, cijeli IBM Cloud Pak for Data sustav može biti u izdvojenom cloudu, bez potrebe za internom infrastrukturom te time rezultira smanjenim infrastrukturnim troškovima (infrastruktura i održavanje).