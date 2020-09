Kako prodati tvrtku: Ova poduzetnica je to napravila već dva puta

Kako prodati tvrtku tema je kojom se bave razni stručnjaci, a svi su suglasni da prilikom pripreme prodaje u obzir treba uzeti ekonomski, porezni i pravni aspekt (o čemu smo već pisali) te da način pripreme tvrtke za prodaju ovisi o njezinoj veličini, menadžmentu, vlasničkoj strukturi i spremnosti vlasnika da donese odluku i proda tvrtku.



Poznato je da se u nas vlasnici emotivno vežu za poduzeća koja su osnovali i rijetki su oni koji ga osnivaju zato da bi na njemu zaradili, no, poduzetnica i poslovna savjetnica Kristina Ercegović, učinila je upravo to, i to ne jednom.



Kristina je osnovala tri, prodala dvije tvrtke, neki je znaju kao osnivačicu prve mystery shopping agencije na ovim prostorima, drugi kao pokretačicu Business Caféa, putem kojeg već deset godina umrežava i educira male poduzetnike, neki kao osobu koja savjetuje poduzetnike kako da pokrenu, izgrade i prodaju svoj biznis, bez da pritom izgore. Piše kolumne, knjige i vlastiti blog, a njezin najnoviji projekt, portal Žene i novac, pokrenula je 2019. godine.



Na pitanje zašto se odlučila na prodaju tvrtke koju je vodila deset godine Ercegović odgovara da je razlog tomu što je došlo do zasićenje.



- Promijenila sam se, postigla svoj maksimum, nije mi to više bilo „to“, a burnout sindrom i privatne promjene bile su samo katalizator za tu odluku. Identificirala sam potencijalne kupce, kontaktirala profesionalnu agenciju koja se bavi pripremom tvrtki za prodaju, napravili smo prezentaciju, poslali je potencijalnim kupcima, pozvali zainteresirane. Vrlo brzo došle su četiri ponude, odabrali smo dvije koje su mi odgovarale po zadanim kriterijima, i onda je sve bilo stvar pregovora – prisjeća se Ercegović.



Drugu tvrtku, prodala je osam mjeseci nakon osnivanja, jer je, kako kaže, osjetila da taj posao može jako brzo rasti i da bi mogla ponovno pregorjeti. Danas uspješno vodi treće poduzeće u kojem savjetuje druge, mahom male poduzetnike, kako početi posao, kako opstati na tržištu, razviti se, proširiti biznis i nastaviti poslovanje.



- Mnogi dođu s pričom, dosta mi je hoću prodati tvrtku, ali kroz savjetovanje uvide da nije u tome problem, nego u lošoj organizaciji. Previše su u biznisu, premalo rade na biznisu, previše su „katica za sve“, putem su postali robovi posla, a ne gazde. Tada radimo na sistematizaciji poslovanja, pomognem im „posložiti“ poslovne procese, a potom biznis može lakše i brže rasti i bez njih. Nakon toga, 95 posto poduzetnika se predomisli, sjete se zašto su počeli, isprave pogreške, postave sustav i prave ljude i nastave dalje poslovati – govori Ercegović.



Onih pet posto koji ipak žele prodati tvrtku Ercegović upućuje savjetnicima koji se tim poslom bave, bilo da je riječ o malim, srednjim ili velikim poduzećima. No, ukazuje na činjenicu da su poduzetnici često nedovoljno educirani o prodaji biznisa i da se na to odlučuju tek kad im je svega dosta, kad je tvrtka u problemima, ima negativno poslovanje i organizirana je tako da bez vlasnika gotovo da ne može nastaviti s radom. Stoga, smatra da tržište treba educirati, objasniti poslovnim ljudima kada, kako i zašto se prodaje tvrtka.



- Smatram da bi i banke mogle uvesti kreditne linije za kupnju tvrkte, nekog malog biznisa, kad već postoje krediti za nekretnine, likvidnost i sl. – kaže se Ercegović.



Ova poduzetnica autorica je pet poslovnih knjiga, od kojih su najpoznatije regionalni bestseller iz 2013. – „Sam svoj gazda“ i onaj iz 2018. – „Najjači si kad si svoj – ljudska strana biznisa“. Bila je nominirana za Ženu godine u organizaciji časopisa Zaposlena, te za nagradu za Najbolju poslovnu ženu u Hrvatskoj 2018. godine. Iste godine osvojila je Central European Start Up Awards, nagradu u kategoriji Female Role, Model za poduzetništvo.