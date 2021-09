Kako su novouvrštene tvrtke trgovale na ZSE i zašto je Spanova dionica senzacija

Dionicama novih izdavatelja na Zagrebačkoj burzi, gotovo svih koje su izlistane u posljednje dvije godine, trguje se vrlo malo i sporadično. Glavni je razlog tomu što većina tvrtki na ZSE sada ponajviše dolazi samo zbog toga što je to zakonski preduvjet da bi ih mogli preuzeti mirovinski fondovi. Upravo zato investitori s uzbuđenjem očekuju jednu pravu dionicu, kao što je Spanova, koja bi za sobom napokon mogla povući i druge tvrtke iz IT sektora da se odluče na izlazak na burzu.

Dok je, prema podacima konzultantske kuće EY, u prvoj polovini ove godine 27 posto svih inicijalnih javnih ponuda (IPO) globalno bilo iz tehnološkog sektora, Spanova odluka da kotira na Zagrebačkoj burzi u Hrvatskoj uistinu je senzacija. Naime, Ericsson Nikola Tesla bio je zadnja tehnološka tvrtka koja se odlučila na taj korak​, i to prije punih osamnaest godina.

– U 28 godina, koliko poslujemo, očito nešto radimo dobro. Imamo rezultate rasta koji su iznadprosječni za IT industriju, zaposlenici su iznimno zadovoljni, a klijenti sretni. Želimo da se tako nastavi i u budućnosti i da nas Span sve nadživi, a to je jedino moguće kvalitetno napraviti s pomoću dioničarstva. Veseli me što se izlistavamo upravo na Zagrebačkoj burzi. Mi smo hrvatska kompanija, tu crpimo sva svoja znanja i resurse, stoga je logično da budemo tu – objašnjava osnivač i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović dodajući da će prikupljenim sredstvima ubrzati organski rast na postojećim tržištima, ali i omogućiti nastavak širenja međunarodnim tržištima.

–​ Spanov je izlazak na burzu priča koja se dugo pripremala i koju sad napokon ostvarujemo. Očekujem da će to pozitivno utjecati na hrvatsko tržište kapitala. Treba ga podržati jer je tržište kapitala bitno za cijelu ekonomiju – nada se Dujmović.

Tko se listao na ZSE u posljednje dvije godine

Upravo su se na to u posljednje dvije godine, unatoč zlogukom hukanju pandemije koronavirusa, odlučili hotelijersko poduzeće Helios Faros, Modra špilja, Vis i Villa Dubrovnik, zanatska pivovara The Garden Brewery, nekretninska tvrtka Primo Real Estate, energetska tvrtka Professio Energia, holding Meritus ulaganja i distrubuter autodijelova CIAK Grupa. Nedavno je Hanfino odobrenje za izlazak na ZSE dobio i Spin Valis, najveći poslodavac u drvoprerađivačkoj industriji u Požeško-slavonskoj županiji.

– Svakako vidimo pojačanu aktivnost uvrštenja novih izdavatelja. To je na neki način i očekivano jer u krizi banke smanjuju aktivnost pa se kompanije više okreću tržištima kapitala – konstatira Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze, gdje se nadaju da će do kraja godine još nekoliko kompanija uvrstiti dionice.

Podaci o trgovanju dionicama tvrtki koje su izlistane na ZSE-u u posljednje dvije godine pokazuju, međutim, da se njima trguje vrlo malo i sporadično, a nekima se dosad uopće nije trgovalo. Drugim riječima, otkako kotiraju na toj burzi, nije prodana doslovno ni jedna njihova dionica. Doduše, prikupljanje kapitala prodajom dionica nekima od njih nije ni bio glavni cilj izlistavanja.

Mirovinski fondovi kao okidač

– Uvrštenje na Zagrebačku burzu bio je važan preduvjet za to da bi AZ mirovinski fondovi dokapitalizirali Društvo u iznosu od 161 milijun kuna i tako stekli vlasnički udio od 99,9 posto u Primo Real Estateu – kaže Saša Novosel, direktor te tvrtke koja je novac od dokapitalizacije iskoristila za preuzimanje logističko-distribucijskog centra od 33.000 četvornih metara u Svetoj Heleni.

Tako su realizirali svoj prvi projekt, a tražit će i dalje nova ulaganja na tržištu komercijalnih nekretnina s obzirom na to da prihode namjeravaju generirati od iznajmljivanja i upravljanja nekretninama.

Sličan je slučaj s hotelskom tvrtkom Helios Faros, koja je uvrstila 23,595.766 dionica na Zagrebačku burzu u svibnju 2020. godine. Prije nego što su provedena prva trgovanja, prošlo je godinu dana, a dosad je s njezinim 15 kuna vrijednim dionicama napravljen promet od 1950 kuna. To ne začuđuje jer glavni cilj uvrštenja na burzu te hvarske tvrtke nije bio prodaja dionica. Dugovi Helios Farosa godinama su rasli, tvrtka je bila u stečaju, a onda je raspisan i javni natječaj za njezinu prodaju kako bi se isplatili vjerovnici.

– Na natječaj su se zajedničkom ponudom javili PBZ Croatia osiguranje i Valamar Riviera. Budući da je PBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a sve tvrtke u koje ulažu mirovinski fondovi moraju biti izlistane na burzi, nakon stjecanja proveden je postupak izlistavanja na ZSE-u – objašnjava Vladimir Bunić, novi predsjednik Uprave Helios Farosa.

Premda je zagrebački The Garden Brewery u lipnju prošle godine na ZSE uvrstio 80.807 dionica, do danas nikakav promet nije ostvaren. Tomislav Alpeza, predsjednik Uprave te tvrtke, kaže da su odabrali opciju prikupljanja kapitala izdavanjem dionica jer im se činila stabilnijom i boljom od zaduživanja, ali i zbog toga što im ona ostavlja prostor za agresivan rast u petogodišnjem razdoblju. The Garden Brewery dokapitalizacijom planira ostvariti ključne strateške ciljeve: širenje proizvodnih kapaciteta, agresivnije pozicioniranje na međunarodnom tržištu, rast izvoza u ukupnim prihodima te povezivanje s društvom Yellow Submarine.

Hotelijersko-turističko-agencijsko dioničko društvo Villa Dubrovnik potkraj lipnja ove godine uvrstilo je na ZSE 830.019 dionica i dosad je ostvarilo promet od 2888 kuna. Cijena je njegove dionice 52,5 kuna. Komentar o dosadašnjem trgovanju pričekat ćemo još neko vrijeme jer dok je postupak preuzimanja u tijeku, iz Ville Dubrovnik ne mogu komunicirati s javnošću. Naime, taj luksuzni dubrovački hotel dio je dezinvesticijske strategije turske DoğuŞ grupe, ona će svoj većinski udio prodati grupi od osam domaćih mirovinskih fondova kojima upravlja investicijsko društvo Erste. Iznos transakcije nije poznat.