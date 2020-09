KALKULIRANI RIZIK: 200 milijuna noćnih kuna važnije od 200 milijuna turističkih eura

Ljetna korona navodno je manje opasna od proljetne. No, ljeto je nakon otvaranja s turizmom donijelo i negativne posljedice. Premijer Plenković to je nazvao kalkuliranim rizikom. 'Broj zaraženih porastao je posljednjih tjedana, ali smrtnost je mnogo niža u odnosu na druge europske države', pohvalio se premijer gostujući u CNN-ovoj poslovnoj emisiji 'Quest Means Business' novinara i voditelja Richarda Questa.

Razumljiv je ovakav marketinški nastup za globalno poslovno tržište informacija. Nažalost, država nam sustavno ne analizira kakav je taj 'kalkulirani rizik'. Ne prezentiraju se kumulativni podaci o tome koliko su ljetnom valu epidemije pridonijele svadbe i druga velika privatna okupljanja, a koliko je novozaraženih virus uhvatilo u noćnim klubovima. Samo u jednom tjednu za koji su objavljeni podaci, od 17. do 23. kolovoza, ljetovanja su bila izvor zaraze u 29 posto slučajeva.

Pritom, tu nije uračunana kategorija 'kontakti'. Kako god, bez zaraženih u noćnim klubovima, na svadbama i sličnim privatnim okupljanjima, ostatak statistike bio bi zasigurno kudikamo povoljniji, pa bi i premijer mogao na CNN-u hrvatsku epidemiološku situaciju oslikati svjetlijim tonovima.

A da su na vrijeme umanjene te visokorizične kategorije, Hrvatska ne bi došla na crvene liste ključnih emitivnih tržišta. Da je 17.000 radnih mjesta, koliko navodno generiraju noćni klubovi, spašavano iz državne blagajne (umjesto zakasnjele 'Pepeljuga-mjere' zatvaranja u ponoć), Hrvatska bi u drugom dijelu sezone i posezoni ostvarivala znatno bolje rezultate.

Da su noćni klubovi bili (nepopularno) zatvoreni, to bi stajalo državu 68 milijuna kuna na mjesec, dakle oko 200 milijuna kuna u tri mjeseca. Samo u kolovozu Hrvatska je ostvarila oko 20 milijuna noćenja. Da nije bilo dramatičnog rasta broja zaraženih, rezultat bi bio bar za desetak posto bolji. S prosječnom dnevnom potrošnjom od blizu sto eura 'po glavi', to bi bio višak od 200 milijuna eura samo u kolovozu. A tome gubitku treba dodati i posezonu, koja će biti lošija od one koja se mogla ostvariti.

Dakle, nije riječ se samo o kalkuliranom riziku, nego i o nekalkuliranom državnom računu dobiti i gubitka proračuna, ali i zdravlja građana Hrvatske, pa i onih više od 360 stranih turista koji su na Jadranu pokupili virus.