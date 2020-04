Kampanja Čarli – Moj najbolji prijatelj osvojila prestižnu MIXX nagradu

Kampanja Meteor Grupe – Labud, Čarli – Moj najbolji prijatelj, osvojila je na Danima komunikacija nagradu MIXX u kategoriji 'Best Branded Content'. U konkurenciji najboljih digitalnih kampanja i platformi u području tržišnih komunikacija ocjenjivani su kreativnost, strategija, izvedba i korištenje medija, kao i postignuti rezultati. Cilj kampanje i akcije, koja se i dalje provodi u suradnji s udrugom Prijatelji životinja, je podizanje svijesti o potrebi zaštite i odgovornog ponašanja prema životinjama, zaustavljanja njihove eksploatacije i zlostavljanja, kao i poticanje udomljavanja životinja iz azila.

Čarli, naš omiljeniji pomagač za čisto suđe u svakoj kuhinji, pomaže i napuštenim životinjama da pronađu bolji život i ponovno dobiju svoj dom, donacijom 0,50 kuna od svakog prodanog pakiranja udruzi Prijatelji životinja.

Meteor Grupa – Labud je više od 70 godina među vodećim proizvođačima deterdženata i sredstava za čišćenje s nizom brendova omiljenih među generacijama hrvatskih potrošača. Svoje proizvode ne testira na životinjama pa je posebno pakiranje Čarli – Moj najbolji prijatelj dobilo i potvrdu ''Neškodljivo za životinje'' koju je izdao Zavod za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta.

- Tijekom realizacije ovog projekta Čarli je pomogao i azilima u promociji udomljavanja, pri čemu je u periodu od sedam mjeseci udomljeno 1.400 životinja u 12 azila. Kao društveno odgovorna kompanija redovito provodimo kampanje i akcije kojima pomažemo zajednici. Kampanja Čarli – Moj najbolji prijatelj nadmašila je naša inicijalna očekivanja, presretni smo zbog velikog odaziva ljudi i odličnih reakcija. To nam je poticaj da nastavimo pomagati u skrbi za životinje i kućne ljubimce koji svima daju puno ljubavi. Kupnjom posebnog izdanja Čarlija i svi drugi koji žele pomoći napuštenim životinjama mogu nam se pridružiti, a mi se unaprijed zahvaljujemo na podršci zajedno s udrugom Prijatelji životinja. Posebna zahvala ide i bitnim partnerima i volonterima na projektu, a to su Helping animals, Irena Petak, Krešimir Martinković, te čak 12 azila iz 7 gradova. Kampanja je realizirana u suradnji sa suradnicima zbog kojih je ova društvena priča zaživjela punim plućima i zahvala ide i za Inspiraciju Digital, Real grupu, 24sata, Biro za dizajn i Face Design. Iznimno nam je drago da smo ovom divnom kampanjom ujedno bili i finalisti u još dvije kategorije za 'Brand Awareness Campaign' i 'Best Social' - izjavila je Milica Damjanović direktorica marketinga Meteor Grupe – Labud.

Udruga Prijatelji životinja postala je sinonim borbe za prava i zaštitu životinja u Hrvatskoj jer dugi niz godina aktivno i predano radi na osiguravanju boljih uvjeta za životinje, najviše one u azilima kako bi im olakšali život i pomogli da pronađu i novi dom. Više o ovom projektu pročitajte na stranici Moj najbolji prijatelj.