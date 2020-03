Kanadska softverska tvrtka FreshBooks u Hrvatskoj otvara razvojni centar za Europu

Unatoč potencijalnoj ekonomskoj krizi, napokon i neke dobre vijesti za naše IT tržište - kanadska tvrtka FreshBooks planira otvaranje razvojnog centra u Hrvatskoj. U planu je zapošljavanje velikog broj IT stručnjaka, što svakako puno znači za zemlju koja se i bez ove krize već jako dugo bori sa zadržavanjem talentiranih i stručnih ljudi.

FreshBooks je računovodstveni softver koji se nalazi u oblaku, a prilagođen potrebama malih i srednjih poduzetnika koji znatno olakšava poslove knjigovodstva, upravljanja fakturama, izvješćima i sl. Ovaj servis omogućuje svim svojim korisnicima da ga koriste od kuće što je u današnje vrijeme, kada su samoizolacija i karantena postale stvarnost, od iznimne važnosti.

Tvrtka je osnovana 2004. u Torontu, najveći broj korisnika ima u SAD-u i Kanadi, i nalazi se među top 3 računovodstvena online servisa.

Osnivač tvrtke Mike McDerment od samih početaka najveću važnost stavlja upravo na same korisnike softvera i zbog toga tvrtka kontinuirano ulaže u razvoj i prilagođavanje potrebama korisnika. Unaprjeđivanje same platforme je nešto na čemu će raditi i razvojni tim u Hrvatskoj. Do sada je FreshBooks za svoje potrebe poslovanja koristilo oko 20 milijuna ljudi.

S novim razvojnim centrom u Hrvatskoj i zapošljavanjem hrvatskih talenata za rad s regionalnim tržištem, FreshBooks će osnažiti svoju prisutnost u Europi te se nadaju da će im to omogućiti privlačenje novih klijenata diljem svijeta.

Hrvatsku su odabrali upravo zbog njenog potencijala i kulture, iako FreshBooks kao softver još neko vrijeme neće biti dostupan na hrvatskom tržištu zbog prilagodbe lokalnim zakonima.

FreshBooks je trenutno dostupan u 160 zemalja, a jedan razvojni centar u Europi već imaju u Amsterdamu. Posljednjih nekoliko godina se FreshBooks uvijek nađe na listama najboljih poslodavaca u Kanadi, stoga je za očekivati da će biti poželjan poslodavac i u Hrvatskoj te pomoći u stvaranju jedne pozitivne poslovne kulture u zemlji koja se već neko vrijeme bori sa zadržavanjem svojih IT stručnjaka.