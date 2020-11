Katedra za pravo EFZG-a organizira četvrti ECL&CG 2020.

Zadovoljstvo nam je najaviti da Katedra za pravo, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira znanstvenu konferenciju - 4th International Conference on European Company Law and Corporate Governance: The Role of Sustainable Company for Sustainable Society in post COVID-19 time, Zagreb, Croatia – koja će se održati 26. i 27. studenog 2020. godine.

Konferencija okuplja vodeće europske znanstvenike i stručnjake kao i studente te mlade naučnike kojima je u fokusu aktualna problematika i kretanja u području europskog prava društava i korporativnog upravljanja.

Uzimajući u obzir moguće zabrane putovanja, brigu o zdravlju sudionika te opću neizvjesnost uzrokovanu globalnom COVID-19 pandemijom, kompletna konferencija će se održati na daljinu. Stoga, sudionicu su dužni osigurati adekvatnu informatičku opremu (osobno računalo, web kameru, mikrofon, zvučnike ili slušalice) koja će im omogućiti sudjelovanje na daljinu. Informacije o platformi za sudjelovanje na daljinu i upute za pristup konferenciji dostaviti će se putem e-maila registriranim sudionicima.

Za registraciju, popunite registracijski obrazac. Više informacija i program konferencije, dostupni su na mrežnim stranicama konferencije.