Kinezi poručuju: Ako Vlada raspiše novi natječaj za Kumrovec, ponovno ćemo se javiti

Kako do kraja prošle godine tvrtka Zhongya nekretnine, iza koje stoje kineski investitori, na čelu s Jiang Yu, nije za kupnju hotela Zagorje u Kumrovcu uplatila novac ni nakon produljenja roka, ministar Mario Banožić izjavio je da je Ministarstvo državne imovine odlučilo zadržati jamčevinu u iznosu od 598 tisuća kuna te da će o daljnjem raspolaganju tom nekretninom Vlada odlučiti na jednoj od idućih sjednica.

Investitori su najprije tražili produljenje roka za uplatu zbog, kako su naveli, nepovoljne političke situacije, što im je navodno otežalo prijenos novca, međutim niti nakon produljenja roka od mjesec i pol dana uplata nije sjela u državni proračun.

Pitali smo predstavnike Jiang Yu u Hrvatskoj povlače li se Kinezi iz projekta, na što su nam rekli da ne namjeravaju odustati. Poručuju kako se i dalje iznalaze modaliteti kako bi spomenuti novac u najskorije vrijeme stigao u Hrvatsku. U skladu s tim, spremni su na nove razgovore s Vladom, a najavljuju kako će se, u slučaju da novi natječaj bude raspisan, oni na njega i javiti.

Podsjetimo, Ministarstvo državne imovine natječaj za prodaju bivše političke škole provelo je tijekom 2019., tražeći za tu nekretninu 11,96 milijuna kuna, a jedina ponuda, koja je i prihvaćena, bila je s iznosom od 14,09 milijuna kuna od kineskih investitora koje je predstavljala Jiang Yu.

- Kineska Vlada već mjesecima aktivno radi na tome da kontrolira iznošenje kapitala iz zemlje. Dio tih problema stigao je i do Europe, pa i do same Hrvatske u slučaju transakcije vezane uz bivšu političku školu u Kumrovcu. Svjedoci smo da su kineske investicije u Europu značajno pale u posljednjih godinu dana. Dio razloga za to svakako leži i u restrikcijama koje dolaze od službenog Pekinga. Nemiri u Hong Kongu i trgovinski rat Kine i SAD-a glavni su razlozi zbog kojih Kina pokušava kontrolirati 'izvoz' novca iz zemlje. Državna administracija za strane valutne odnose (SAFE), ključni vladin regulator, objavila je sredinom prosinca 2019. da je glavni zadatak za iduću godinu spriječiti 'nenormalne' odljeve kapitala i tako onemogućiti nelegalne trgovinske aktivnosti – istaknuli su u tvrtki Zhongya nekretnine te poručili kako su svoju ozbiljnost dokazali time što su platili cjelokupan iznos poreza na kupoprodaju nekretnine (koju zasad nisu kupili) te okolnog zemljišta površine gotovo 27.000 četvornih metara.

Ukupno su obje transakcije vrijedne preko milijun i pol kuna, a kad se pribroji iznos jamčevine, dolazimo do brojke od preko dva milijuna kuna koje su kineski investitori već uplatili. Zato, poručuju, ne žele odustati od planiranog posla.