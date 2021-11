Kiša ubila Black Friday – Pomahnitana kupnja preselila se u virtualni svijet

Jutro je, kraj je radnog tjedna, pada kiša. Ovi ne baš idealni uvjeti za šopingiranje ovog su crnog petka, čini se, prikovali kupce za njihova računala kod kuće, umjesto ranojutarnjeg hvatanja artikala na navodno najvećim godišnjim popustima kao što je to bio običaj prijašnjih godina. A i zašto bi kada webshopovi cvjetaju od Black Friday (i Black Week) ponuda.

Nešto malo prije osam sati ujutro na crni petak pred HGSPOT-om u Novom Zagrebu, jednom od najvećih trgovina s elektronikom, bilo je svega dvoje kupaca. Bilo je i nas nekoliko novinara koji smo, potaknuti poznatim fotografijama gužvi ispred te trgovine na crni petak, došli vidjeti kako se kupci ponašaju tijekom druge pandemijske godine. Zbog primamljivih popusta do 80 posto, zanimalo nas je koliki je interes za elektronikom.

Iako su vrijedni zaposlenici bili u 'niskom startu', vjerojatno također iz iskustva od prijašnjih godina kada su ljudi pred HGSPOT znali dolaziti i večer prije, nije ih previše iznenadilo što je Black Friday na samo jutro podbacio. Nestašica čipova, pandemija koronavirusa i kišno jutro učinili su svoje, doznajem od jednog zaposlenika.

Smanjena ponuda

Međutim, Aida Poparić iz marketinškog odjela HGSPOT-a priča nam da unatoč slabom jutarnjem prometu u Novom Zagrebu ipak očekuju velik odaziv kupaca tijekom cijelog vikenda zbog ovogodišnje proširene ponude. Ističe da su od ponoći do jutra zabilježili značajan promet na svojoj internetskoj trgovini.

– HGSPOT je kroz godine postao poznat po dugim redovima ispred poslovnica, pogotovo onih koji su se stvarali 2018. godine. Svjesni smo da mlađa generacija preferira kupnju online te upravo zato imamo zasebnu ponudu na webshopu – kaže Poparić dodajući da se u njihovoj Black Friday ponudi ove godine nalaze tisuće artikala sniženih i do 80 posto.

– Kupci su najčešće fokusirani na kupnju računalnih komponenti, televizora, mobitela, raznih gadgeta i vrlo često proizvoda periferije, no često se dogodi i kupnja kućanske tehnike poput robotskih usisavača i slično. Zbog odlične cijene Asus laptopa očekujemo da će na njima biti glavni fokus ove godine – dodaje Poparić.

No, čak i neki koji su imali najbolju volju danas (ali i tijekom cjelotjedne Black Friday ponude) ugrabiti nešto od elektronike, online ili offline, nisu uspjeli. Problem se krije u poremećajima u dobavnim lancima koji su uzrokovali nestašice čipova, a time i smanjenu ponudu laptopa, mobitela, tableta te svih ostalih elektroničkih uređaja s čipovima.

Ipak, jedan od dvoje spomenutih ranojutarnjih kupaca pred HGSPOT-om uspio je ugrabiti mobitel snižen s 2500 na 1500 kuna, što se ispostavilo kao sasvim dobar razlog za dolazak u poslovnicu. A dobro je prošao i cjenovno, s obzirom na brojne kritike o niskim Black Friday popustima.

Kupuju se gaming računala

Planirali smo se uputiti i nekoliko semafora dalje, do Linksa, no ranije su nam javili da su zbog situacije s pandemijom svu Black Friday ponudu preselili online. Uz to su i svoje popuste produžili na cijeli tjedan kako bi, kaže direktorica marketinga Sanja Aralica, 'svatko iz topline svojeg doma i uz potpunu sigurnost mogao odabrati odlične proizvode i ostvariti uštede do 80 posto'. Čini se da su dobro predvidjeli da bi ljudi, osobito mladi, petkom ujutro radije scrollali po internetskim Black Friday ponudama od kuće nego se smrzavali pred trgovinama u tmurno, sivo, kasnojesensko jutro.

Kako je dan odmicao, tako se broj ljudi u poslovnici HGSPOT-a ipak povećavao, a Poparić kaže da im je promet u razini prošlogodišnjeg. Međutim, ističe da su ove godine ostvarili dosta veću i bolju prodaju preko webshopa nego prošle godine.

I u Linksu je potražnja u odnosu na prošlu godinu veća, tvrdi Aralica. Naglašava da su se unatoč nestašicama pravovremeno opskrbili asortimanom za Black Week, ali i za nadolazeće blagdane, pa su im tako najprodavaniji artikli računalna periferija (monitori, tipkovnice, slušalice i sl.), Appleovi proizvodi, Xaiomi električni romobil, TLC televizori, robotski usisavači te hladnjaci.

– Rezultati pokazuju da postoji iznimno velik interes kupaca za prijenosnim računalima svih premium brandova koje nudimo te različitih cjenovnih rangova, a računala za gaming su također traženija nego u 2020 godini. Vjerujemo da je veća potražnja kupaca u odnosu na 2020. godinu posljedica reakcije tržišta na sad već i u Hrvatskoj primjetan utjecaj globalnog poremećaja u opskrbi roba i to gotovo svih kategorija asortimana, pa su kupci svjesniji da je potrebno što prije kupiti željene modele za svoje potrebe – kaže Aralica.

Ljudi, dakle, i dalje traže elektroniku čije su zalihe zbog nestašica čipova smanjene, osobito po sniženim cijenama. No, ipak su rijetki spremni zbog novih mobitela ili laptopa dolaziti u poslovnice, i to u kišno jutro petkom, makar bio i crni. Gotovo se cijela kupovina na crni petak u samo dvije godine preselila u internetske trgovine.