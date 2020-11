Klub milijardera: U novom Lideru objavljujemo listu najvećih sustava u Hrvatskoj. Ovdje pogledajte TOP 10

U turobnom vremenu koronakrize, kad ekonomisti u Hininoj anketi najavljuju da je i treći kvartal zabilježio oko deset posto pada BDP-a, lista milijardera bar je mali melem na pandemijsku ranu. Hrvatska na osnovi prošlogodišnjeg poslovanja ima čak 82 poslovna sustava i tvrtke koji su u 2019. ostvarili više od milijardu kuna prihoda, osam više nego godinu ranije.

Ta skupina sustava ostvarila je prošle godine 294 milijarde kuna prihoda, što je 41 posto svih prihoda u hrvatskom gospodarstvu, iskazala 35 posto bruto dobiti (18,7 milijardi kuna) i zapošljavala 258.705 ljudi, što je 28 posto svih zaposlenih.

Promatrali smo sve kompanije koje konsolidiraju rezultate poslovanja na razini grupacije, sustava odnosno holdinga. U obzir smo uzeli i tvrtke koje formalno posluju zasebno na tržištu, ali i one koje kao vlasnički portfelj jednog vlasnika predstavljaju znatno jaču grupaciju nego što je to matična kompanija.

Ove godine Fortenova grupa nije se odlučila na predavanje konsolidiranoga financijskog izvještaja. Ima u tome logike, jer su nove kompanije s dodatkom 'plus' poslovale samo tri kvartala, od početka travnja 2019. Tako smo se poslužili pro forma konsolidiranim podacima, koje je Fortenova objavila u srpnju. Sudeći prema tim pokazateljima, Fortenova je od drugoplasirane Ine veća 'za dlaku' – ostvarila je samo 540 milijuna kuna više prihoda, što je razlika od 2,3 posto. No, Fortenova će vjerojatno već sljedeće godine opet 'pobjeći' Ini kad se dodaju rezultati poslovanja slovenskog Mercatora. Preuzimanje poslovanja toga trgovačkog lanca je u postupku, a svi ključni preduvjeti za to ispunjeni su i preostaju praktički samo formalnosti. Tako će Fortenova imati snagu od oko 40 milijardi kuna prihoda.

Iz Fortenove stalno naglašavaju pozitivno operativno poslovanje, ali tu je i dalje uteg dugova iz Todorićeve ere. Najveća kompanija prošle je godine poslovala na razini 2018. Promjene u gubitku i broju zaposlenih su neznatne, a ostvaren je rast prihoda od 6,1 posto. Ipak, treba reći da su nove kompanije u Hrvatskoj, prema godišnjim financijskim izvještajima, ostvarile uglavnom manji prihod od svojih prethodnika, kao da se u financijskim izvještajima izgubio prvi kvartal poslovanja iz 'predfortenovine' ere. Iz kompanije naglašavaju da je najveći doprinos rastu prihoda i EBITDA područja Maloprodaje i veleprodaje dao Konzum, čija je EBITDA u 2019. godini bila čak 25,5 posto veća nego godinu ranije. Pritom je najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj ukupne prihode u 2019. povećao za 4,5 posto, unatoč činjenici da je imao manji broj trgovina nego godinu prije.

No, dok je Konzum rastao 4,5 posto, najžešći konkurent Lidl rastao je praktički triput brže, i s rastom prihoda od 13,3 posto uskočio na deseto mjesto, kao jedina kompanija koja je u TOP 10 ušla kao samostalna organizacija. No, kad bi se ocjenjivala stvarna snaga grupe Schwartz (Lidl i Kaufland), ta bi grupacija s gotovo deset milijardi kuna prihoda skočila na peto mjesto.

Fortenovinu vodeću poziciju zasigurno neće ugroziti rasprodaja non-core portfelja, jer će s Mercatorom imati više od 16 milijardi kuna prednosti nad Inom. No, naftašima se sve više približava najveći domaći igrač, još k tome u privatnom vlasništvu. Orbico Branka Roglića imao je još jednu uspješnu godinu. Narastao je 19 posto i prema prihodima preskočio sustav HEP grupe. Većina ostalih kompanija iz TOP 10 zadržala je razinu prihoda, osim Energije naturalis, koja je nakon strelovitog rasta prethodnih godina zabilježila dvoznamenkasti pad prihoda.

No, s obzirom na aktivnosti u logističkom dijelu (od Luke Ploče do željezničkog carga) te vlasnički ulazak u proizvodnju mineralnih gnojiva, to nije pravi pokazatelj. Pogotovu zato jer se zajednički projekt s Inom – preuzimanje Petrokemije od države – pokazuje uspješan. Kutinska kompanija već je počela poslovati s dobiti, ali je ne možemo svrstati ni u portfelj Ine, ni u portfelj Pavla Vujnovca.