Koja je veza između pčela, oprašivanja, hrane i jednog programa vjernosti?

Svi će se složiti kako su pčele iznimno korisni kukci, no jeste li znali da su odgovorne za oprašivanje oko 80 posto biljaka cvjetnica pa tako i za više od 70 posto usjeva koji čine hranu za ljude, a ujedno su i glavni oprašivači biljaka kojima hranimo stoku? Jedna trećina sve hrane, pa tako i svaki naš treći zalogaj, ovisi o pčelama i njihovom oprašivanju, a one su zaslužne i za očuvanje bioraznolikosti samoniklih biljaka u prirodi, stoji u priopćenju Konzuma.

Važno je dodati da se u posljednjih pedeset godina potreba za oprašivanjem kukcima povećala za čak 300 posto. S druge strane, broj pčela tijekom posljednjih desetljeća značajno se smanjuje zbog posljedica klimatskih promjena i velikih temperaturnih oscilacija, bolesti, urbanizacije i smanjivanja njihovog prirodnog staništa te nedostatka prirodne hrane.

Upravo zahvaljujući pčelama i oprašivanju svakodnevno nam je dostupno mnoštvo najrazličitijih proizvoda. Preciznije, kad ne bi bilo pčela i oprašivanja, mnoge police u trgovinama bile bi prazne pa tako više ne bismo mogli kupiti većinu voća i povrća, namirnice životinjskog porijekla, kavu, bademe, šećer, ulje suncokreta ili bilo koji drugi proizvod koji sadrži spomenute sastojke. Naša svakodnevica i život uvelike bi se promijenili, počevši od malih dnevnih rituala do pitanja globalnih razmjera. Upravo sve navedene činjenice na najbolji način objašnjavaju kakve će biti posljedice na čovječanstvo i cjelokupni ekosustav ako se nastavi trend smanjivanja broja pčelinjih zajednica.

Kako bi dao doprinos u osvještavanju javnosti o velikoj važnosti pčela u ekosustavu te kupce svih generacija, a posebno one najmlađe, upoznao s poteškoćama koje im prijete te načinima njihovog očuvanja, Konzum predstavlja Zumiće, novi edukativni i društveno odgovorni program vjernosti u svim prodavaonicama u Hrvatskoj.

„Konzum već godinama nagrađuje vjernost svojih kupaca uspješnim programima te im omogućava kupnju ekskluzivnih i atraktivnih proizvoda, istovremeno ih nastojeći potaknuti na odgovorno ponašanje još od malih nogu. Ovaj smo put naglasak stavili na zaštitu pčela jer je njihov opstanak izuzetno važan za cjelokupnu svjetsku populaciju. Od izuzetne je važnosti i za hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju koju snažno podupiremo već godinama te je tako i ovaj program dio naših neprekidnih nastojanja da domaćim proizvođačima pružimo podršku kako bismo se još jače približili samodostatnosti u proizvodnji hrane. Vjerujemo da će naši kupci prepoznati važnost cilja ovog programa te nam se pridružiti u nastojanjima da zaštitimo pčele jer na taj način čuvamo svijet za sebe, ali i generacije kojima ćemo ga ostaviti“, izjavila je Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma.

Vesela i zujava plišana družina koju čine Žalac Genijalac, Roko Superoko, Zgodni Zvone, Slatka Zlatka, Tina Peludina i Njezino Medočanstvo bit će ekskluzivno dostupni Konzumovim kupcima. Tako će u svim Konzumovim prodavaonicama u razdoblju od 20. kolovoza do 28. listopada za svakih potrošenih 75 kuna prilikom kupnje dobiti vrećicu koja sadrži pet sličica i jednu bonus naljepnicu. Sličice će moći lijepiti u maštoviti album koji će moći kupiti u prodavaonicama po cijeni od 20 kuna, dok će naljepnice sakupljati na posebnim lecima dostupnim u prodavaonicama ili na stranici konzum.hr/zumici. Kupnjom posebno označenih proizvoda moći će dobiti dodatne vrećice sa sličicama i bonus naljepnicom, a potom će za sakupljenih 10 bonus naljepnica moći kupiti omiljenog plišanog Zumića po cijeni od 50 kuna sve do 11. studenog ili do isteka zaliha. Plišane Zumiće nije moguće kupiti bez sakupljenih bonus naljepnica.

U proizvodnji albuma i sličica korišten je papir koji je 100% recikliran, a plišane igračke također su izrađene od recikliranih materijala, čime se kupcima šalje važna poruka o čuvanju okoliša. Djeca će o značaju pčela, osim sakupljajući sličice i naljepnice, moći učiti i kroz mobilnu aplikaciju sa zabavno-edukativnom igricom koju će besplatno moći preuzeti za sustave Android i iOS.