Kompanija iz sustava Grupe Deichmann preuzela obiteljsku tvrtku Katapult

Nakon AZTN-ova odobrenja njemački trgovac obućom Snipes preuzeo je tvrtku Katapult, ekskluzivnog distributera robne marke Timberland za Hrvatsku i Sloveniju i vlasnika lanca trgovina Shooster.

Snipes posluje unutar Grupe Deichmann i specijaliziran je za uličnu odjeću (streetwear), tenisice te modne dodatke. Posluje u deset zemalja, u Njemačkoj ima oko 150, a u SAD-u više od 100 dućana. Na čelu obiteljske tvrtke Katapult, koja zapošljava 225 radnika, dugo je bila Mirjana Ljubić, koja je poslovanje vodila s dobiti i prihodom od oko 200 milijuna kuna.

No, trgovci poput Katapulta koji imaju mnogo prodajnih mjesta unazad su nekoliko godina u problemima zbog visokih troškova poslovanja pa izostaju investicije u modernizaciju trgovina. Snipesovim dolaskom možemo očekivati nova ulaganja, ali i svježi i veći asortiman te očuvanje radnih mjesta.

– Snipes je sustav s mnogo većim obujmom nabave, a to je ono što nam u maloprodaji obuće u Hrvatskoj već dugo nedostaje. Online se još mogu nabaviti neki modeli, ali u fizičkim trgovinama ponuda je prilično ograničena. Malo smo tržište, a lokalni trgovci teško financiraju velike lagere pa ponekad dobivaju lošije dijelove kolekcija po nepovoljnijim uvjetima. Sa skoro tisuću prodajnih mjesta Snipes ima sasvim druge pristupe i cijene u nabavi. Potrošači to možda neće osjetiti u nižim cijenama, ali će na raspolaganju imati veći asortiman – istaknuo je Denis Čupić, direktor Westgatea. Dodao je i to da je hrvatsko tržište ostalo bez manjih formata trgovina cipelama.

Snipesov dolazak mogao bi ponajviše otkinuti tržišni kolač Sport Visionu, odnosno njegovim prodavaonicama Buzz, koje nude sličan asortiman, ali imaju manji obujam obrtaja robe. U segmentu streetweara tu je još trgovina ShoeBeDo, s brendovima Vans i Skechers.