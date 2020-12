Konkurentniji start na tržištu rada: Dvadeset troje udomljene djece dobilo vozački ispit

Kad udomljena djeca navrše 18 ili završe školovanje, gube status udomljenog djeteta i zapošljavaju se. Budući da tada u potpunosti preuzimaju uzde svog života, često bez sigurnosne mreže kakvu obično pružaju roditelji i obitelj, neizmjerno je važno da pronađu što bolje radno mjesto kako bi lakše mogli početi izgrađivati vlastitu budućnost od nule. Promišljajući kako im pomoći da budu što konkurentniji na tržištu rada, predsjednica udruge Damdom koja okuplja udomitelje Primorsko-goranske županije i dopredsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji za djecu Claudia Juranić Klarić došla je na ideju za jedan poseban projekt.

Vozačka kruh znači

– Kad smo osmišljavali projekt, vidjeli smo da ta djeca imaju velike potrebe. Budući da uglavnom pohađaju trogodišnje i četverogodišnje srednje škole, plaću koju sa svojim zanimanjima mogu dobiti moraju potrošiti za smještaj, hranu, na golu egzistenciju. Katkad im ona ni ne pokrije sve životne troškove, a kamoli da bi s njom mogli uštedjeti od sedam do osam tisuća kuna ili dignuti kredit za polazak u autoškolu. Njima je gotovo nemoguće doći do vozačke dozvole – objašnjava kako je nastao projekt 'Trebam B da budem bolji' Juranić Klarić, koja je i sama udomiteljica dvojice mladića nadomak punoljetnosti.

Ističe da je bitno da djeca polože vozački ispit dok su još u sustavu skrbi, kod udomitelja, jer kad krenu u potragu za radnim mjestom, mnogo poslodavaca pri zapošljavanju uvjetuje posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.

To potvrđuju i podaci prema kojima se na portalu Moj posao ove godine u gotovo deset tisuća oglasa tražilo posjedovanje vozačke dozvole, a u 94 posto oglasa bila je riječ o dozvoli za upravljanje vozilima B-kategorije.

– Ako ne polože vozački ispit, nisu konkurentni na tržištu, a godinama i neće biti jer si ga neće moći sami platiti. Udomitelji im to, nažalost, ne mogu priuštiti, pogotovo ako imaju više djece. I tu se pokazalo najpotrebnijim da se toj djeci pomogne. Dodatan je razlog taj što oni, kad odu od udomitelja, više nemaju nigdje nikoga i ako ostanu bez posla moraju ga tražiti negdje u svojoj struci, što nije uvijek lako pronaći. S položenim vozačkim ispitom za B-kategoriju, uvijek se mogu privremeno zaposliti kao dostavljači ili taksisti dok ne nađu posao u struci. Vozačka im u takvim situacijama otvara prostor da se snađu i da ipak mogu zaraditi za stan i hranu – obrazlaže koliko mnogo znači ta naizgled sasvim obična isprava dopredsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, koji se sastoji od trinaest hrvatskih udomiteljskih udruga.

Podrška za bolje sutra

Njihov projekt u kojem je objašnjeno zašto bi financiranje vozačkog ispita bila izvanredna pomoć djeci iz udomiteljskih obitelji da počnu svoj život, međutim, nije bio odmah prihvaćen. Budući da je u pitanju znatan iznos koji bi trebalo darovati, nitko od onih kojima se obratila nije se odlučio na taj iskorak – sve dok se nisu javili Zakladi Novo Sutra koju je osnovao Pavao Vujnovac, vlasnik regionalne energetske kompanije ENNA i Prvoga plinarskog društva.

– Odlučili smo poduprijeti projekt 'Trebam B' ponajprije stoga što smo svjesni koliko je položen vozački ispit važan u izlasku mlade osobe na tržište rada. Osim toga, svjesni smo vrlo visoke cijene tog ispita i da si ga obitelji, pogotovo one s više starije djece, često ne mogu priuštiti. Dodatnu težinu u odabiru upravo tog projekta imalo je to što je riječ o dvadeset troje udomljene djece koja upravo pokušavaju pronaći posao i zakoračiti u profesionalnu karijeru. Nadam se da će im to jako pomoći – objasnio je kako je Zaklada Novo Sutra prepoznala važnost projekta njezin upravitelj Davor Relatić.

Ostvarenje sna

Kad ju je Relatić nazvao i rekao da će rado poduprijeti ostvarenje zamisli zacrtanih u projektu 'Trebam B da budem bolji' i izdvojiti gotovo 190 tisuća kuna da bi financirali 23 vozačke dozvole B-kategorije za djecu koja uskoro izlaze iz udomiteljske skrbi, Juranić Klarić ​bila je zatečena. I ne samo ona već i budući mladi vozači.

– Mnogo su obećanja ta djeca u životu čula, ali često se dogodi da se ono što se obeća ne ostvari. Mnoge je projekte koji su bili dogovoreni posve izbrisala pandemija korone i oni se vjerojatno neće ni realizirati. To je više ostvarenje ovog sna važno za našu udomljenu djecu. Možda se vozačka dozvola ne čini kao velika stvar, ali, vjerujte, ona mnogo znači za osamostaljivanje i prvi korak u život. Stoga se jako radujemo upisima svoje djece u autoškole – kaže udomiteljica iz Vukovara čija je udomljena djevojčica među onima koji će uskoro prvi put sjesti za upravljač.

– Polaganje vozačkog ispita jako mi puno znači zato što je to neki oblik samostalnosti i materijalne sigurnosti kojima težim jer ih u životu nisam imala. Svakako sam planirala položiti vozački. Vožnja automobila za mene znači slobodu; kad vozim, ne ovisim ni o kome. Sretna sam što ću zahvaljujući toj pomoći dobiti dozvolu na vrijeme da steknem iskustvo u automobilu koji imamo kod kuće. Dok ne kupim svoj – kroza smijeh nam s neskrivenim uzbuđenjem govori srednjoškolka iz Vukovara čije ime na zamolbu udomiteljice da zaštitimo njihov identitet nećemo otkriti.

Zasad će, s obzirom na to da ima još godinu dana do mature, vještine upravljanja automobilom stjecati na putu do škole i u svakoj drugoj prilici koja će joj se pružiti, a smislila je i način kako da pritom zaradi.

– Jako volim pjevati pa ću onima koji će se željeti voziti sa mnom naplaćivati koncerte – dodala je domišljata tinejdžerka, nestrpljiva da položi ruku na mjenjač i ubaci u neku novu brzinu.

Iako se vožnjom može zaraditi, ona je prijašnjim generacijama koje nisu imale sreću da budu obuhvaćene sličnim projektom znala nemilosrdno izbijati novac iz džepa. Juranić Klarić navodi primjer mladića koji se zaposlio kao kuhar u hotelu na Kvarneru. Budući da mu je radno vrijeme završavalo nakon što su prestajale voziti posljednje linije javnog prometa, bio je prisiljen svake večeri pozivati taksi da ga vozi kući, što mu je znatno crpilo proračun i na kraju je to presudilo da ostavi taj dobro plaćeni posao. To je samo jedan slučaj, ali slaba prometna povezanost, neredovite linije javnog prijevoza i nemogućnost samostalnog dolaska na radno mjesto često su nesavladiva zapreka za dobro zaposlenje, što je preduvjet za postavljanje temelja za samostalan život.

Jedna zapreka manje

Diljem Hrvatske u prosincu i siječnju dvadeset troje udomljene djece postat će polaznici autoškola, a predavanja, liječničke potvrde, sate vožnje i ostale troškove, koji se penju do osam tisuća kuna, podmirit će Zaklada Novo sutra. Tim potezom pobrinut će se da ti mladi ljudi odrasli bez bioloških roditelja, kad su već iza sebe imali toliko 'hupsera', na putu u budućnost imaju jednu veliku zapreku manje i jednu stavku više koja će poboljšati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

– Ovoga puta nisu dobili obećanje, već su naišli na nekoga tko ih je spreman poduprijeti. Ponosna sam na to što će cijela jedna generacija djece moći polagati vozački. To će ih pogurati u ključnom trenutku i ostati im trajno za cijeli život – zaključila je ovu lijepu priču dopredsjednica Foruma udomitelja, koji je nositelj toga hvalevrijednog projekta. 

Sadržaj nastao u suradnji sa Zakladom Novo sutra