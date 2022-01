Korona bolovanja: U CEMEX-u i Rockwoolu proizvodnja se odvija normalno, više ih brinu poskupljenja energenata i inflacija

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je objavio rekordne podatke o zaraženima koronavirusom – u Hrvatskoj je zabilježeno čak 10.427 novih slučajeva zaraze, aktivnih je slučajeva 56.208, a u samoizolaciji je 31.730 osoba. Velik broj zaraženih bilježi se već tjednima, a osim na zdravstveni sustav, opterećenje se vidi i u ostalim sektorima gdje se poslodavci zbog obolijevanja i samoizolacije zaposlenika bore s nedostatkom radne snage za normalno funkcioniranje poslovanja. Potaknuti slikama zatvorenih ugostiteljskih i uslužnih objekata u Dalmaciji, odlučili smo provjeriti kakvo je stanje u domaćim proizvodnim pogonima.

Zasad bez problema

Iako je u Dalmaciji veliki broj oboljelih od koronavirusa, ili onih koji moraju biti u samoizolaciji, proizvodnja i svi ostali poslovni procesi u CEMEX-u Hrvatska odvijaju se bez zastoja. CEMEX-ova administracija već dvije godine radi od kuće, a radnici u proizvodnji podijeljeni su u tri smjene. Njihove svlačionice dezinficiraju se svakih petnaest minuta, higijenski standard u kompaniji podignut je na najviši stupanj, a iako ima oboljelih, poslovni proces odvija se normalno.

No, problema će biti kada uskoro počne remont CEMEX-ovih tvornica koje će izvoditi kooperanti zbog toga što je veliki broj njihovih radnika na bolovanju. Kako bi spriječio veći broj zaraženih koronavirusom, CEMEX namjerava testirati sve zaposlenike i kooperanate u svojim pogonima.

– Kada je riječ o zaposlenicima, zasad nismo imali većih problema niti značajniji broj slučajeva zaraze, osobito ne povezanih slučajeva. Razlog tome je što smo odmah s početkom pandemije uspostavili sustav upravljanja rizicima i ta nam je činjenica omogućila da u vrlo kratkom roku razvijemo specifične upute i protokole za sve naše zaposlenike i dionike u skladu s našim prioritetom, zaštitom zdravlja i sigurnosti, ali i da osiguramo neometano odvijanje poslovnih procesa. Administracija je prešla na hibridni način rada, dok smo u pogonu preraspodijelili smjene.

Međutim, proteklih tjedana, kako i u državi, tako i mi među našim zaposlenicima i kooperantima bilježimo povećani broj zaraženih koronavirusom kao i upućenih u izolaciju zbog zaraze unutar obitelji. Svi oni srećom imaju blaže simptome, a povećano odsustvo s radnog mjesta smo uspijevali nadoknaditi preraspodjelom radnika. U narednom periodu predstoje nam remonti u obje tvornice cementa, i predstavljat će veliki izazov odraditi ih sa smanjenim brojem vlastitih zaposlenika i kooperanata. Kako nam je zaštita zdravlja na radnom mjestu prvi prioritet, postrožit ćemo mjere u narednom periodu i za vrijeme remonta, a razmatramo i uvođenje periodičnog testiranja svih zaposlenika i kooperanata u našim pogonima – poručuju iz CEMEX-a.

Smanjeni kontakti, ali ne i proizvodnja

Problema s velikim brojem bolovanja zbog koronavirusa još uvijek nema ni tvornica kamene vune Rockwool Adriatic sa sjedištem u Istri. Međutim, budući da je najveći broj njihovih zaposlenika direktno vezan za proizvodni proces, alternativa u vidu rada od kuće za njih nije rješenje te im je kontinuitet proizvodnje izuzetno važan.

– Kako bismo čim više smanjili direktne kontakte, prilagodili smo sve procese novim okolnostima, na primjer, vozači prilikom preuzimanja robe ne ulaze u urede već smo otvorili pomoćni ured izvan zgrade, a gotovo smo eliminirali i posjete našoj tvornici. Svi se striktno pridržavamo epidemioloških mjera. Trenutno nam je, no još uvijek se uspijevamo pokriti tako da se to još uvijek ne odražava na proizvodnju. Pod velikim smo pritiskom budući da jetako da nemamo prostora za smanjenje proizvodnih kapaciteta i zato nam je kontinuitet proizvodnje bitan – kaže, direktor tvornice Rockwool, no dodaje da ih više muči još jedan, možda i veći problem, a to je poskupljenje energenata i inflacija.

– Kao proizvođač građevinskih materijala u Hrvatskoj, imamo dvije razine problema: jedna je kako će rastuće cijene građevinskih proizvoda, koje su posljedica rasta cijene energenata i galopirajuće inflacije, utjecati na uspješnu realizaciju projekata obnove zgrada. Takvi će projekti biti financirani iz EU fondova. Svi znamo da su energetske obnove zgrada jedan od prioriteta u Nacionalnom planu oporavka, ali želimo izbjeći scenarij da se uspori obnova zgrada zbog velike razlike u cijenama prilikom skupljanja ponuda i pri realizaciji obnova. A svi projekti moraju biti ugovoreni do kraja 2023. što je za ovakve projekte – sutra. Zbog inflacije za istu količinu novca moći ćemo obnoviti manji broj zgrada, to je sada vrlo izvjesno. Druga razina problema je kako će se povećati rizik poslovanja budući da smo poprilično veliki potrošač energenata. Vidjeli smo da u nekim zemljama našeg okruženja zbog toga prijete privremenim zatvaranjem proizvodnje, primjerice u Italiji – objašnjava Fonović.