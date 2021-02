Korona drumom, oni šumom brzih inovacija

Zatvaranje granica i poslovanja te zabrana kretanja unijeli su prošle godine zabrinutost u mnoge tvrtke, pa tako i u zagrebački Splendor tekstil, gdje su sa zebnjom pratili situaciju razmišljajući kako će ona utjecati na njihovo poslovanje i proizvodnju.

– Ministarstvo gospodarstva i HGK poticali su domaću tekstilnu industriju da se bar djelomično reorganizira i preusmjeri na proizvodnju maski. Naši tekstilni kapaciteti bili su popunjeni ugovorenim poslovima. Na tržištu je vladala nestašica medicinskih maski, zato smo odlučili hitno pokrenuti proizvodnju upravo takvih, 'pravih' medicinskih maski – prisjeća se Suzana Perčić, voditeljica razvoja u toj tekstilnoj tvrtki koja je oformila potpuno nov proizvodni pogon.



U vrlo kratkom roku, opisuje, trebalo je sve organizirati: nabaviti strojeve, repromaterijal, zaposliti ljude, provesti potrebna laboratorijska ispitivanja i registracije u Halmedu.



– Od početne ideje do stavljanja proizvoda na tržište prošlo je samo nekoliko mjeseci. Iznimno intenzivno, naporno i neizvjesno razdoblje. U normalnom je poslovanju samo za ispitivanje tržišta, poslovne planove i studije isplativosti potrebno je nekoliko mjeseci, pa i godina – prepričava Perčić kako je izgledalo razdoblje hvatanja ukoštac s koronakrizom koja je naprasno promijenila svijet kakav smo dotad poznavali.

Kakvoća protiv jeftinoće

Okretnost se Splendor tekstilu isplatila jer je u prodaju novih proizvoda krenuo brzo, no situacija na tržištu nije bila idealna. Dotad su uvezene svakojake maske upitnih certifikata ili one bez njih. To je utjecalo i na kupce, građane i institucije koji su u nedostatku znanja o tim proizvodima kao glavno načelo odabira postavili cijenu.



– Odjednom smo se našli s vrhunskim medicinskim maskama na tržištu 'svega i svačega', uvezenoga većinom iz Kine – govori Perčić kako su ubrzo zatim odlučili razviti masku koja bi imala i visok stupanj antivirusne filtracije te mogla parirati maskama FFP2.



Tako je nastala četveroslojna maska s nanofiltrom deklarirana kao medicinski proizvod najviše kvalitete, tip IIR. Premda bi se moglo očekivati da takav proizvod mjesecima bude unaprijed rasprodan, proizvodni kapacitet od četiri milijuna maski mjesečno nije potpuno iskorišten. Da bi se to ostvarilo, poduprijeti bi ih trebale državne institucije.

Junaci čistoće i prodaje

Brzinskim zaokretima mogu se pohvaliti i mnoge druge kompanije koje su prepoznale da svojim poslovanjem mogu pridonijeti rješavanju krize. Benzinske postaje Ine, Tifona, Apiosa i drugih prodavača naftnih derivata postale su maloprodajne oaze u kojima se nudio asortiman po koji nismo bili naviknuti odlaziti onamo. Police su se napunile brašnom, uljem, kvascem, kuhala se 'kava za van', a omogućene su i dostave na kućni prag. Ina je diverzificirala ponudu i dezinficijensima iz vlastite radinosti.



Njezina dezinfekcijska sredstva za površine i za ruke te vlažne maramice plasirali su se u hotele i zdravstvene ustanove, ali i na strana tržišta. Ina Maziva počela su razvijati i sredstva za dezinfekciju na vodenoj osnovi, a u Ini su nam nedavno obrazložili da je pandemija potaknula cijeli jedan novi proizvodni proces i trenutačno vrlo propulzivan segment poslovanja.



Dezinficijski junaci postali su i Meteor Grupa – Labud, Gradska ljekarna Zagreb, Badel te destilerija Duh u boci koja je odmah u ožujku prošle godine uza svoj svjetski poznati džin​ Old Pilot's na proizvodnu vrpcu stavila i antiseptik za ruke. Inerciji se nisu prepustile ni velike tvrtke. Hrvatska pošta prilagodila je operativno poslovanje i higijenske standarde novim uvjetima rada te počela jačati ponudu web-trgovine Žuti klik.



– Paketima s renomiranim tvrtkama kao što su Podravka i Kraš, ali i jačanjem postojećeg asortimana domaćih OPG-ovaca, rastao nam je i preostali asortiman. U skladu s općim iznimnim porastom e-trgovine, koji je ova pandemija ubrzala, raste i paketski biznis na globalnoj razini – objasnili su u Hrvatskoj pošti svoj preokret u poslovanju u doba najveće krize i zaključanosti.

​Proširivši spektar usluga, u 'najprekretničare' upisale su se i dostavljačke i taksi-tvrtke povezujući ljude koji zbog samoizolacije ili toga što pripadaju rizičnoj skupini nisu mogli obavljati svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak u nabavu 'špeceraja' ili lijekova i njihove bližnje ili dobavljače potrebnih dobara. Korona je u tom smislu podignula nevidljivi slavoluk digitalne pobjede. 'Plac' se preselio u virtualno okružje i proizvodi s najudaljenijih farmi, staklenika i zemljišta usprkos zabrani migracija među županijama mogli su se preuzeti s kućnog praga.

Inventivno doba

Možda je i najveća pobjeda nad situacijom upravo omogućavanje rada onima iza kojih ne stoje korporacije, nego se za sve moraju osloniti na vlastite snage ili snage prijatelja i obitelji. Digitalna infrastruktura samo je nosač, ali krila na kojima je poslovanje letjelo kad je tržište propadalo svakako su bili razni pružatelji beskontaktnog plaćanja, e-novčanici, QR kodovi i slično.



U nikada do sada viđenim uvjetima i sveopćoj zatvorenosti nekima je mozak proradio sto na sat. Zavladalo je doba inovacija. Iako su mu specijalnosti automatika upravljanja proizvodnim procesima i industrijska elektronika, kutinski poduzetnik Stjepan Sviben izumio je uređaj za dezinfekciju prostora CroFog C19. Na zamolbe klijenata da prilagodi razne prskalice uglavnom iz kineskog uvoza potrebama antikorona dezinfekcije odgovorio je strojem za profesionalno dezinficiranje.



– Napravio sam prototip s regulacijom snage i kapaciteta za dezinfekciju malih ureda i velikih tvorničkih hala. Prvi su se testovi kod klijenata pokazali odličnima, što je potaknulo potražnju, a s njom i proizvodnju. Danas gotovo da nema tvrtke za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u Hrvatskoj koja nema najmanje četiri do pet mojih uređaja, a neke i desetak njih – rekao je Sviben.



Neke su inovacije, poput uređaja za filtraciju zraka u zatvorenim prostorima iTherapy, zainteresirale i svjetsku javnost. Hrvatski patent koji u zraku u zatvorenim prostorijama deaktivira bioaerosole, bakterije i viruse te sprječava njihovo širenje nastao je prije pet godina. No inovacija tvrtke Kristalna ideja na čelu s Ingom Kovačić Sindik iznova je oduševila u pandemijskim uvjetima, osvojila je i zlato na međunarodnom natjecanju Inventions VS Corona.

Bez premišljanja

Snažan trzaj iz dubina Zemlje u nekoliko je navrata izlomio ionako napuklu ekonomiju. Nažalost, u tim podrhtavanjima nisu stradali samo apstraktni pojmovi kao što je ekonomija. I u zagrebačkom potresu, kao i onome koji je potkraj godine pogodio Sisačko-moslovačku županiju, brojnim se ljudima krov našao pod cipelama. Neugodni prizori iz Siska, Petrinje i Gline utjecali su na to da se iz međimurskih dimnjaka puši u gotovo svako doba dana.



– Radnici su prekinuli godišnji, svaki dan naprave trideset mobilnih kućica – izjavio je Đuro Horvat, direktor ​Tehnixa, tvrtke koja je već i prije radila u tri smjene.



Prije nego što se po žurnom postupku počelo raditi na smještajnim jedinicama za ljude s područja pogođenoga potresom, izvanredni zadatak u izvanrednim uvjetima bio je napraviti što više kabina za izolaciju. Koronakućice izazvale su velik interes s raznih tržišta budući da nije uvijek lako izolirati osobe zaražene koronavirusom.



– Dio narudžbi koje su bile u proizvodnji odmah smo preusmjerili na izvedbu koja je bila namijenjena brzom smještaju stanovnika pogođenih potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Je li bilo teško? Sve se može kad se hoće. Naši kupci pokazali su veliko razumijevanje za ovakvu katastrofu i empatiju za mnogo ljudi koji su u trenutku ostali bez krova nad glavom. Odmah smo kontaktirali s njima i rekli o kakvoj je situaciji riječ te su bez razmišljanja pristali na odgodu svojih isporuka – rekao nam je Josip Mihalić, direktor krapinskog Jedinstva, tvrtke koja posluje već sedamdeset godina i specijaliziralo se za proizvodnju montažnih i modularnih objekata.

Od Antarktike do Banovine

Dosad je na potresom pogođeno područje isporučeno 500-tinjak njihovih kontejnera; pola ih je prazno, a pola opremljeno kuhinjom i namještajem te sanitarijama. Premda više od šezdeset posto prihoda ostvaruju izvozom, a jedan od njihovih objekata nalazi se na dalekoj Antarktici, fokus u proizvodnim novitetima stavljaju na Banovinu.



– I dalje ćemo izvoziti modularne objekte: obiteljske kuće, crkve, škole, vrtiće, ambulante, gospodarske zgrade u Austriju i Njemačku, koje su i do sada bile naša glavna tržišta. Što se tiče planova i noviteta, planiramo proizvoditi modularne kuće i stambene objekte te škole, dječje vrtiće i druge objekte za Banovinu u varijanti s čeličnom konstrukcijom ili od lameliranoga križno lijepljenog drva – naveo je Mihalić.



Kad nužda natjera, zaplešu i oni koji nemaju ritma. Iako je uhvatiti korak još teže kad se prestane vrtjeti stara, dobro poznata i izlizana ploča, adrenalinski potezi katkad su iznenađujuće lucidni. Stoga će mnogi preokreti o kojima smo pisali, a još je gomila onih kojih se nismo ni dotaknuli, živjeti još dugo i nakon što Stožer zazviždi za svim srcem očekivani kraj pandemije.