Koronakriza poduzetnicima ‘izbila‘ gotovo 30 milijardi kuna iz džepa

U godinu dana od početka koronakrize u Hrvatskoj, od 24. veljače 2020. godine pa do jučer, vrijednost fiskaliziranih računa manja je za 29,83 milijarde kuna u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave. U razdoblju od 24. veljače 2020. do 21. veljače ove godine u odnosu na razdoblje od 23. veljače 2019. do 21. veljače 2020. godine, broj fiskaliziranih računa smanjen je za 24 posto, a njihov iznos za 15 posto.

Naime, od 24. veljače prošle do 21. veljače ove godine izdano je 1,81 milijardu računa, čija vrijednost je dosegnula 166,81 milijardu kuna, dok je u razdoblju od 23. veljače 2019. do 21. veljače 2020. godine bilo izdano 2,38 milijardi računa, ukupne vrijednosti 196,6 milijardi kuna. Tako je vrijednost fiskaliziranih računa u razdoblju od početka koronakrize do jučer u odnosu na isto razdoblje prije godinu dana manja za 29,83 milijarde kuna.

U trgovini je na godišnjoj razini broj računa smanjen za 17 posto, na 1,15 milijardi, dok je njihova vrijednost pala sedam posto, na 120,5 milijardi kuna. U ugostiteljstvu i turizmu broj fiskaliziranih računa pao je 46 posto, na 224,3 milijuna, dok je vrijednost računa manja za 49 posto i iznosi 14,1 milijardu kuna. Prošli tjedan 1 posto veća vrijednost fiskaliziranih računa na godišnjoj razini

U prošlom pak tjednu, u razdoblju od 15. do 21. veljače ove godine, u svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije broj računa je smanjen za 12 posto u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine, na 35,5 milijuna, dok je njihov iznos veći za jedan posto 17 posto ili 24,6 milijuna kuna i doseže gotovo tri milijarde kuna.

I u trgovini broj i iznos računa porasli su za po jedan posto, pa je tako izdano 24,8 milijuna računa, ukupne vrijednosti 2,22 milijarde kuna. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u proteklom je tjednu na godišnjoj razini izdano 75 posto manje računa, a iznos je smanjen za 68 posto. U razdoblju od 15. do 21. veljače ove godine tako je izdano 1,6 milijuna računa, a u istom lanjskom tjednu njih 6,6 milijuna, dok je vrijednost računa u ugostiteljstvu i turizmu u proteklom tjednu dosegnula 86 milijuna kuna, u odnosu na 269,3 milijuna kuna u usporedivom tjednu prošle godine.

Naime, zbog nepovoljne epidemiološke situacije zbog pandemije koronavirusa, do 15. veljače na snazi su bile mjere kojima je u potpunosti bio obustavljen rad kafića, dok su restorani mogli jedino pripremati hranu za dostavu. U trgovinama i trgovačkim centrima su pak propisana ograničenja prema kojima za svoje kupce moraju osigurati od 10 do 20 četvornih metara prostora, ovisno o veličini neto prodajne površine.

No, s 15. veljačom na snagu je stupila određena relaksacija epidemioloških mjera pa tako kafići mogu prodavati "kavu za van", a uz propisane mjere između ostalog je omogućen rad i teretanama, fitnes centrima, automat klubovima, kasinima i kladionicama.

Tako je u odnosu na prethodni tjedan, to jest razdoblje od 8. do 14. veljače 2021. godine, u ugostiteljstvu i turizmu u prošlom tjednu dijelom bilo vidljivo to "popuštanje", pa je tako izdano 32 posto više fiskaliziranih računa, uz rast njihove vrijednosti za šest posto. U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije broj računa na tjednoj razini je povećan četiri posto, no uz smanjenje njihove vrijednosti za dva posto.

Padu vrijednosti na tjednoj razini najviše je doprinijela trgovina na malo, u kojoj je zabilježen pad vrijednosti računa za tri posto, dok je istovremeno broj izdanih računa porastao za dva posto.