Koronavirus podjela: Država ‘daruje‘ minimalac privatnom sektoru uz punu plaću za sve državne službe 

Bilo je dirljivo slušati premijera Andreja Plenkovića kako u četvrtak navečer u obraćanju naciji najavljuje da će njegova ekipa 'morati preispitati sve stavke državnog proračuna':

- Svi ministri su dobili naputak da režu sve što nije nužno, osim sektora zdravstva, izdavanja za mirovine i socijalna davanja. Teret moramo svi zajedno podnijeti i biti solidarni kao društvo i nacija.

No, najnovije mjere opet su otvorile pitanje solidarnosti, ali ne one ljudske, nego sllidarnosti sustava. Hrvatska je još jednom 'prepolovljena' na državni i privatni sektor, iako se na prvi pogled čini da vlast čini sve kako bi pomogla privatnicima. Čak i poduzetnici, u prvi mah zadovoljni s kakvom-takvom podrškom, još glasno ne otvaraju to pitanje.

---

Vlada je uskočila privatnom sektoru s minimalcem. A što se za to vrijeme događa s državnim i javnim sektorom? Zaustavlja se naplata nekih poreza, a smanjen je i prihod od PDV-a. Istina, zdravstveni sektor radi više nego ikad. No, fakulteti i srednje škole ne rade, osnovne rade djelomično, preko televizije i interneta, vrtići su prazni, pravosuđe je usporilo, državni šalteri, kao i oni u županijama, gradovima i općinama su bez gužvi…

Na državnom i lokalnim proračunima je oko 370 tisuća zaposlenih, od kojih sad rade samo oni koji moraju. A plaće su veće od onih koje se isplaćuju u privatnom sektoru. Prosječna mjesečna neto plaća u obrazovanju bila je prošle godine 6802 kune, a u javnoj upravi i obrani te obveznom socijalnom osiguranju čak 7488 kuna – 1031 kunu, odnosno 16 posto iznad prosjeka od 5771 kunu. A u usporedbi s tvrtkama koje su ostale bez prihoda, to je plaća u visini 2,3 minimalca (od 3250 kuna).

Dakle, kako je sad postavljen sustav, i ova će kriza, kao i prošla, pasti na leđa poduzetnika i njihovih zaposlenika. U svim mjerama nema ni jedne koja bi privremeno smanjila plaće svim službenicima i drugim djelatnicima u državnom i javnom sektoru koji sad ne rade, ili rade smanjeno. To će se tek 'preispitivati'. Jedino su premijeru i njegovim ministrima puna usta solidarnosti, koja nam je, tvrde, sad potrebnija nego ikad; ali ne u njihovoj kući…