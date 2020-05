Koronavirus - razlog zbog kojeg se Hrvatska ubrzano okrenula digitalnim trendovima?

Piše: FIMA Plus

Iako je tri od pet ispitanika (60 posto) već koristilo digitalno plaćanje za dnevne transakcije umjesto gotovine, istraživanja provedena još početkom 2020. otkrivala su otpor bezgotovinskom plaćanju u razvijenim zemljama i među ljudima u dobi od 40 godina na više. No pandemija koronavirusa je svijet plaćanja definitivno promijenila. S uvođenjem izolacijskih mjera pokrenut je trend smanjenja potrošnje u svim vrstama prodavaonica, a povećava se online kupovina. Uz to je naravno ubrzano i prihvaćanje digitalnog plaćanja, a sve još dodatno potaknuto strahom od rukovanja gotovinom i dodirivanja tvrdih površina poput PIN-jastučića i dodirnih ekrana.

Najnovija istraživanje pokazuju kako je čak jedna trećina potrošača prvi puta krenula u online kupovine i digitalna plaćanja te da dvije trećine njih namjerava s tim nastaviti i nakon 'normaliziranja' života. Trgovci koji su uveli bezgotovinsko i beskontaktno plaćanje najednom su se našli u prednosti potvrđujući staro pravilo kako nove tehnologije uspješno premošćuju krizna vremena i donose konkurentsku prednost.

ADEO POS blagajna prva ponudila plaćanje kriptovalutama u Hrvatskoj putem FIMA Paya

Priključenje Hrvatske digitalnim trendovima nezaustavljivo je zahvaljujući, prije svega, entuzijazmu poduzetnika koji prate nove tehnologije. Već duže vrijeme događaju se sve značajniji iskoraci u kripto-svijetu RH. Nakon prvih mjenjačnica kriptovaluta koje posluju već godinama, prošle godine dobili smo i kripto-platni sustav, da bi ove godine bio osnovan i prvi kripto-fond. Uz sve to, HANFA je preuzela nadziranje i te djelatnosti.

Što se tiče modernizacije platnog sustava, za to su se pobrinuli FIMA Plus i Neoinfo koji su prošle godine prvi u Hrvatskoj svojom suradnjom omogućili beskontaktno digitalno plaćanje kriptovalutama kroz FIMA Pay sustav plaćanja na ADEO POS blagajnama na preko 3500 mjesta u Hrvatskoj.

Stoga račune za proizvode i usluge poput, primjerice, šišanja ili kave možete platiti kriptovalutom, iako su izdani u kunama. Procedura plaćanja je krajnje jednostavna i uključuje skeniranje QR koda digitalnim novčanikom na mobitelu, nakon kojeg slijedi prijenos sredstava iz digitalnog novčanika na račun tvrtke uz automatsku konverziju u kune.

Za ovaj novitet zaslužni su zagrebačka softverska tvrtka Neoinfo koja je razvila navedeni blagajnički softver i varaždinsko društvo specijalizirano za pružanje usluga na kriptotržištu FIMA Plus koje putem svog FIMA Pay sustava procesira kriptotransakcije i obavlja ulogu mjenjačnice. Trenutno prihvaćene kriptovalute su bitcoin, litecoin, ether i bitcoin cash.

Ova dodatna opcija korisnicima ADEO POS-a ne donosi nikakve dodatne troškove, a blagajna od ranije podržava uobičajene načine plaćanja korištenjem gotovine i kartica, ali i one modernije kao što su Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay te mobilna aplikacija Settle.

- Nedugo nakon što je ADEO POS postao prva blagajna u Hrvatskoj koja podržava plaćanje mobilnom aplikacijom Settle, nastavljamo s inovacijama i prvi unutar blagajne nudimo plaćanje kriptovalutama. Prihvaćanje što većeg broja načina mobilnih plaćanja u skladu je s našom vizijom razvoja najpotpunije blagajne na tržištu - rekao je direktor tvrtke Neoinfo Igor Vukmirović.

Digitalna transformacija gospodarstva postala svakodnevna tema i u njoj treba tražiti prostor za napredak. Kriptotržište kao dio digitalizacije financijskoga tržišta i platnog sustava svakodnevno postaje sve uređenije, veće i pristupačnije ljudima. Naime, FIMA Plus od samog se početka trudi što više približiti široj javnosti digitalno tržište kriptovaluta, bez previše kompliciranja. Produkt toga je i FIMA Pay, usluga koju su osmislili u suradnji sa slovenskim poduzećem Limitlex, a koja omogućuje prethodno spomenuto plaćanje u kriptovalutama.

- Svako poduzeće na svijetu pa tako i u Hrvatskoj može prihvatiti plaćanje svojih računa u kriptovaluti. To je dio digitalne transformacije poslovanja cjelokupnog gospodarstva, a koja se događa oko nas i svakim danom sve više intenzivira. Vijesti ovoga tipa globalna su svakodnevica i veselim se danima kada će sve češće takve informacije dolaziti i iz hrvatskih poduzeća. Naime, i naša poduzeća sve to mogu već danas, ali toga još nisu svjesna. Čudno, zar ne? Ali istinito - izjavio je direktor poduzeća FIMA Plus Milan Horvat. Dodao je još i da FIMA Pay odlično funkcionira i kao samostalno rješenje.

- No znali smo da poduzetnicima možemo ponuditi kvalitetniju i jednostavniju uslugu kroz integraciju naše usluge s postojećim aplikacijama za POS blagajne. Poduzeće Neoinfo prvo je prepoznalo značaj razvoja digitalnog tržišta, naše rezultate i djelovanje na tom tržištu, a isto tako i njegov budući potencijal pa je poslovna suradnja između naša dva poduzeća samo logična posljedica svega navedenog. Nakon uspješne implementacije FIMA Pay usluge oba poduzeća žele nastaviti poslovnu suradnju razvijajući nove zajedničke projekte - kaže Horvat.

FIMA Pay uslugu može se izravno koristiti u Čakovcu, Varaždinu, Osijeku i Zagrebu, a implementacija usluge vrlo je jednostavna, isto kao i njeno korištenje. Upravo je to i jedan od razloga njenog brzog i jednostavnog uvođenja u poslovanje različitih poslovnih sektora i to online ili fizički na mjestima prodaje.